Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции

6:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование, опубликованное в журнале New Scientist и проведённое специалистами Гарвардского университета, показало, что даже умеренная физическая активность может существенно повлиять на замедление развития болезни Альцгеймера.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Это не интенсивная тренировка, а скорее привычка, которая помогает мозгу работать дольше. Регулярное движение улучшает кровоснабжение, снижает воспаление и активизирует обмен веществ в нейронах.

Ходьба против болезни Альцгеймера

В исследовании приняли участие 296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Все они были умственно здоровыми, но часть имела повышенные уровни белков, связанных с риском деменции.

Участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие количество шагов, проходили ежегодные когнитивные тесты и томографию мозга. Анализ показал, что 3000-5000 шагов в день достаточно, чтобы замедлить накопление тау-белка — одного из главных маркеров болезни Альцгеймера.

Что показали результаты

Те, кто проходил от 3000 до 5000 шагов в день, демонстрировали на 40 % более медленное ухудшение памяти. При увеличении дистанции до 7500 шагов скорость отложения тау-белка снижалась уже на 54 %. Однако превышение этого порога не давало дополнительных преимуществ — эффект "насыщался".

Учёные считают, что активность стимулирует выработку защитных гормонов мозга и улучшает работу сосудов. Это помогает очищать ткани от токсичных белков и защищает нейроны от воспаления.

Почему 3000 шагов достаточно

Большинство людей считает нормой 10 000 шагов в день, но новое исследование показывает: важно не количество, а регулярность. Тридцатиминутная прогулка каждый день уже создаёт защитный эффект. Главное — не сидеть подолгу без движения.

"Я советую не зацикливаться слишком сильно на магической цифре [количества шагов], — указывает Чарльз Маршалл из Лондонского университета королевы Марии. - Думаю, что важнее идея регулярной активности, и не обязательно продолжительной и высокоинтенсивной, скорее, постоянной физической активности".

Мифы и правда о пользе ходьбы для мозга

Миф. Чем больше шагов, тем лучше.

Чем больше шагов, тем лучше. Правда . эффект от ходьбы достигает предела. После 7000–8000 шагов в день когнитивные преимущества не увеличиваются. Главное — регулярность, а не километраж.

. эффект от ходьбы достигает предела. После 7000–8000 шагов в день когнитивные преимущества не увеличиваются. Главное — регулярность, а не километраж. Миф. Ходьба помогает только молодым и здоровым людям.

Ходьба помогает только молодым и здоровым людям. Правда . положительный эффект наблюдается у всех возрастных групп. Даже в пожилом возрасте умеренная активность способна замедлить дегенерацию мозга.

. положительный эффект наблюдается у всех возрастных групп. Даже в пожилом возрасте умеренная активность способна замедлить дегенерацию мозга. Миф. Нужно обязательно заниматься спортом, чтобы защитить мозг.

Нужно обязательно заниматься спортом, чтобы защитить мозг. Правда. Достаточно обычных прогулок. Даже 30 минут спокойной ходьбы ежедневно снижают воспаление и улучшают приток крови к мозгу.

Достаточно обычных прогулок. Даже 30 минут спокойной ходьбы ежедневно снижают воспаление и улучшают приток крови к мозгу. Миф. Физическая активность не влияет на болезнь Альцгеймера, если есть генетическая предрасположенность.

Физическая активность не влияет на болезнь Альцгеймера, если есть генетическая предрасположенность. Правда . упражнения замедляют развитие болезни даже у людей с наследственными рисками, так как влияют на обмен белков и работу сосудов.

. упражнения замедляют развитие болезни даже у людей с наследственными рисками, так как влияют на обмен белков и работу сосудов. Миф. Эффект ходьбы связан только с улучшением настроения.

Эффект ходьбы связан только с улучшением настроения. Правда: улучшение когнитивных функций имеет биохимические основания — активизация нейротрофинов, очищение тканей и снижение накопления тау-белка.

Исторический контекст

Идея связи физической активности с работой мозга не нова. Ещё в середине XX века врачи заметили, что у людей, ведущих подвижный образ жизни, реже встречаются когнитивные нарушения. Однако только с развитием нейровизуализации стало возможным наблюдать за мозгом в динамике и фиксировать реальные изменения.

Исследования последних лет — от Гарварда до Оксфорда — подтверждают: активное тело помогает сохранять молодость нейронов. И теперь, благодаря современным данным, стало понятно, сколько именно движения нужно, чтобы защитить память.

Интересные факты

Ходьба активирует до 70 % мышц тела и одновременно стимулирует приток крови к мозгу.

При ходьбе выделяются эндорфины и серотонин, которые уменьшают стресс — важный фактор риска когнитивных нарушений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, у людей, регулярно совершающих пешие прогулки, риск деменции на 35 % ниже.

Даже короткие прогулки в дневное время помогают снизить уровень сахара и укрепить сосуды, что также положительно сказывается на работе мозга.

Что дальше

Авторы подчёркивают, что исследование не доказывает прямое излечение, но показывает направление профилактики. Следующим этапом станет масштабное наблюдение за людьми с ранними признаками когнитивных расстройств. Учёные намерены выяснить, способна ли физическая активность замедлить уже диагностированную болезнь.

Специалисты рекомендуют включать ходьбу в ежедневный распорядок. Даже несколько тысяч шагов в день оказывают эффект, сопоставимый с действием лёгких нейропротекторных препаратов — только без побочных эффектов.

Современная наука всё увереннее подтверждает: профилактика болезни Альцгеймера начинается не с таблеток, а с повседневных привычек. Простая ходьба — то, что доступно каждому, — может стать эффективным инструментом защиты мозга.

Важно не количество шагов, а их регулярность. Ежедневные прогулки улучшают кровоток, уменьшают воспаление и активируют естественные механизмы самоочищения мозга. Даже умеренная физическая активность запускает каскад биохимических процессов, которые поддерживают нейроны в рабочем состоянии.