Не нужно 10 000 шагов: вот когда мозг действительно начинает защищаться от деменции

Исследование, опубликованное в журнале New Scientist и проведённое специалистами Гарвардского университета, показало, что даже умеренная физическая активность может существенно повлиять на замедление развития болезни Альцгеймера.
Это не интенсивная тренировка, а скорее привычка, которая помогает мозгу работать дольше. Регулярное движение улучшает кровоснабжение, снижает воспаление и активизирует обмен веществ в нейронах.
В исследовании приняли участие 296 человек в возрасте от 50 до 90 лет. Все они были умственно здоровыми, но часть имела повышенные уровни белков, связанных с риском деменции.
Участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие количество шагов, проходили ежегодные когнитивные тесты и томографию мозга. Анализ показал, что 3000-5000 шагов в день достаточно, чтобы замедлить накопление тау-белка — одного из главных маркеров болезни Альцгеймера.
Те, кто проходил от 3000 до 5000 шагов в день, демонстрировали на 40 % более медленное ухудшение памяти. При увеличении дистанции до 7500 шагов скорость отложения тау-белка снижалась уже на 54 %. Однако превышение этого порога не давало дополнительных преимуществ — эффект "насыщался".
Учёные считают, что активность стимулирует выработку защитных гормонов мозга и улучшает работу сосудов. Это помогает очищать ткани от токсичных белков и защищает нейроны от воспаления.
Большинство людей считает нормой 10 000 шагов в день, но новое исследование показывает: важно не количество, а регулярность. Тридцатиминутная прогулка каждый день уже создаёт защитный эффект. Главное — не сидеть подолгу без движения.
"Я советую не зацикливаться слишком сильно на магической цифре [количества шагов], — указывает Чарльз Маршалл из Лондонского университета королевы Марии. - Думаю, что важнее идея регулярной активности, и не обязательно продолжительной и высокоинтенсивной, скорее, постоянной физической активности".
Идея связи физической активности с работой мозга не нова. Ещё в середине XX века врачи заметили, что у людей, ведущих подвижный образ жизни, реже встречаются когнитивные нарушения. Однако только с развитием нейровизуализации стало возможным наблюдать за мозгом в динамике и фиксировать реальные изменения.
Исследования последних лет — от Гарварда до Оксфорда — подтверждают: активное тело помогает сохранять молодость нейронов. И теперь, благодаря современным данным, стало понятно, сколько именно движения нужно, чтобы защитить память.
Авторы подчёркивают, что исследование не доказывает прямое излечение, но показывает направление профилактики. Следующим этапом станет масштабное наблюдение за людьми с ранними признаками когнитивных расстройств. Учёные намерены выяснить, способна ли физическая активность замедлить уже диагностированную болезнь.
Специалисты рекомендуют включать ходьбу в ежедневный распорядок. Даже несколько тысяч шагов в день оказывают эффект, сопоставимый с действием лёгких нейропротекторных препаратов — только без побочных эффектов.
Современная наука всё увереннее подтверждает: профилактика болезни Альцгеймера начинается не с таблеток, а с повседневных привычек. Простая ходьба — то, что доступно каждому, — может стать эффективным инструментом защиты мозга.
Важно не количество шагов, а их регулярность. Ежедневные прогулки улучшают кровоток, уменьшают воспаление и активируют естественные механизмы самоочищения мозга. Даже умеренная физическая активность запускает каскад биохимических процессов, которые поддерживают нейроны в рабочем состоянии.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?