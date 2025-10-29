Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость

10:41
Спорт

Забота о сердце начинается не с марафона, а с привычки регулярно двигаться. Новое крупное исследование с использованием данных носимых трекеров показывает: после 50 лет женщины получают сопоставимую с мужчинами защиту сердечно-сосудистой системы при меньшем объёме тренировок. Это не значит, что мужчинам "повезло меньше" — просто дозировка полезной нагрузки для полов отличается. Ниже — разбор, что это меняет в повседневных тренировках, какие гаджеты реально помогают и как не переусердствовать. По материалам издания Nature Cardiovascular Research.

Женщина, спорт
Фото: dvidshub.net by Senior Airman Daniel Phelps is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
Женщина, спорт

Что именно показало исследование

Участники носили наручные трекеры активности, а врачи сопоставляли их реальное движение с последующими данными о здоровье. У женщин, нарабатывавших около 150 минут умеренной активности в неделю, риск ишемической болезни сердца оказался ниже примерно на пятую часть; у мужчин — тоже снижался, но чуть менее выраженно. Чтобы приблизиться к 30-процентному сокращению рисков, женщинам хватало порядка 250 минут активности в неделю, тогда как мужчинам требовалось более 500 минут. Похожая картина наблюдалась у людей с уже диагностированной ишемической болезнью сердца: регулярные нагрузки заметно улучшали выживаемость, но эффект у женщин при тех же минутах выглядел сильнее.

Почему разница вообще существует

Наиболее вероятные объяснения — гормональный фон и физиология. Эстрогены связаны с сосудистой реактивностью и метаболизмом, а мышечная и дыхательная эффективность у женщин и мужчин распределяется по-разному. Уже после менопаузы часть этих преимуществ уменьшается, но тренировки остаются критически важными в любом возрасте.

Сравнение: сколько и как двигаться после 50

Параметр Женщины 50+ Мужчины 50+
Базовая цель в неделю (умеренная активность) 150-250 мин 150-300 мин
Для выраженного эффекта (условные ~30% снижения риска) ~250 мин ~500-530 мин
Частота 4-6 раз в неделю 5-7 раз в неделю
Пульс при кардио, от ЧССмакс 60-75% 60-75%
Инструменты контроля фитнес-трекер, пульсометр фитнес-трекер, пульсометр
Дополнительно силовые 2 раза/нед силовые 2-3 раза/нед

ЧССмакс ориентировочно: 220 — возраст; корректируйте по самочувствию и рекомендациям врача.

Советы шаг за шагом: как выстроить безопасный план

  1. Проверьте исходные данные. Измерьте артериальное давление (домашний тонометр), сделайте базовую ЭКГ и обсудите старт с терапевтом/кардиологом, особенно при хронических заболеваниях.

  2. Выберите "опорный" кардио-вид. Ходьба быстрым шагом, скандинавская ходьба, велосипед, эллипс, бег трусцой, гребной тренажёр — ориентируйтесь на суставы и доступность инвентаря.

  3. Настройте интенсивность по пульсу. Купите пульсометр на грудной ленте или часы с оптическим датчиком. Цель — зона 60-75% ЧССмакс для длительных сессий, 75-85% — только для продвинутых и по разрешению врача.

  4. Соберите "неделю сердца". 3-5 кардио-тренировок по 30-45 минут + 2 силовых занятия по 20-30 минут (резинки, гантели 1-5 кг, тренажёрный зал). Растяжка 5-10 минут в конце.

  5. Считайте минуты объективно. Фитнес-трекер или смартфон фиксируют "зачётные" минуты умеренной/высокой активности. Ведите заметку: цель — не рекорды, а стабильность.

  6. Добавьте "микродвижение". Лифт меняем на лестницу, поезду — предпочитаем 2-3 остановки пешком, ставим напоминания на 250-300 шагов каждый час.

  7. Поддержите питание. Больше рыбы (омега-3), овощей и клетчатки; меньше трансжиров и лишней соли. Витамин D и коэнзим Q10 — только по показаниям.

  8. Контроль самочувствия. Любая новая боль в груди, одышка, головокружение — повод прервать занятие и обратиться к врачу.

Инструменты и продукты, которые помогают

  • фитнес-трекер с подсчётом минут интенсивной активности;
  • пульсометр (лучше нагрудный для точности);
  • тонометр с памятью измерений;
  • кроссовки для кардио, компрессионные носки;
  • домашние снаряды: эластичные ленты, гантели, степ-платформа, скакалка.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  1. Слишком редко тренируюсь "по самочувствию". → Набираете мало "зачётных" минут, эффект минимален. → Альтернатива: расписание на неделю и напоминания в телефоне, "договор" с собой на 4-5 коротких сессий.

  2. Работаю только в высокой зоне пульса. → Перетрен, скачки давления, повышенный риск травм. → Альтернатива: 80% времени — умеренная зона, 20% — интервалы (по допуску врача).

  3. Игнорирую силовые. → Снижение мышечной массы, инсулинорезистентность, падение базового обмена. → Альтернатива: 2 силовых занятий/нед с резинками/гантелями.

  4. Не фиксирую давление и пульс. → Пропускаете тревожные сигналы. → Альтернатива: тонометр + пульсометр, журнал показателей.

  5. Экспериментирую с "жиросжигающими" добавками. → Тахикардия, бессонница, удар по давлению. → Альтернатива: кофе или матча до тренировки (по переносимости), достаточный белок.

А что если…

высокий вес и болят колени? Переходите на низкоударные варианты: эллипс, гребной тренажёр, плавание, велосипед, аквааэробика; силовые — на тренажёрах и с резинками.
совсем нет времени? Разбейте на 3x10 минут в день: быстрая ходьба + короткая лестница + мини-комплекс с резинкой. Сумма минут засчитывается.
уже есть ишемическая болезнь сердца? Работайте по программе реабилитации: врач устанавливает безопасную зону пульса, длительность и рост нагрузки. Самостоятельные "рывки" исключены.

Плюсы и минусы разных форматов

Формат Плюсы Минусы
Быстрая ходьба/скандинавская Доступно, низкая ударная нагрузка Требуется время/погода
Велотренажёр/велосипед Контроль пульса, суставы "благодарны" Нужен инвентарь/место
Эллипс Мягко для коленей/спины Дорогой тренажёр
Бег трусцой Быстрый набор минут, эндорфины Ударная нагрузка, нужен опыт
Гребной тренажёр Включает корпус и спину Техника, пространство
Силовые дома Мышцы, кости, обмен Самодисциплина, техника

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать фитнес-трекер после 50?
Смотрите на точность пульса (желательно поддержка нагрудного датчика), автономность 5-7 дней, водозащиту, удобство циферблата с крупными шрифтами и функцию "минут интенсивности".

Сколько стоит "стартовый набор" для дома?
Резинки — недорого; гантели 2x2-3 кг — умеренно; тонометр — средний чек; качественные кроссовки — ключевая трата. Дорогие тренажёры замените абонементом в зал.

Что лучше для сердца — бег или ходьба?
Для начинающих и при лишнем весе ходьба не хуже по кардиозащите, если держать пулюсную зону и набрать тот же объём минут. Бег — для подготовленных и при хорошем контроле техники.

Мифы и правда

Миф: "После 50 поздно начинать — сердце уже не укрепишь".
Правда: Адаптации возможны в любом возрасте: улучшается чувствительность к инсулину, снижается давление, растёт выносливость.

Миф: "Только высокоинтенсивные интервалы реально работают".
Правда: Основной вклад даёт регулярная умеренная активность; интервалы — инструмент для подготовленных и по медицинскому допуску.

Миф: "Женщинам достаточно бытовой активности".
Правда: Домашние дела редко обеспечивают нужную интенсивность и непрерывность; целевые кардио-сессии всё равно нужны.

Сон и психология

Недосып повышает давление и тянет к сахару, мешая восстановлению. Стремитесь к 7-8 часам качественного сна: проветривайте комнату, снижайте яркость экранов за 1-2 часа до сна, планируйте тренировки за 3-4 часа до отбоя. Практики осознанности и короткие прогулки на дневном свету улучшают вариабельность сердечного ритма и устойчивость к стрессу.

Три факта, которые мотивируют

  • 20-30 минут умеренной активности в день снижают риск инфаркта ощутимее, чем "выздороветь по воскресеньям" часом спринтов.
  • Силовые тренировки улучшают чувствительность к инсулину не хуже кардио при равном соблюдении режима.
  • Любое увеличение шага в будни (плюс 1000–2000 шагов/день) статистически связано с меньшей смертностью от ССЗ.

Исторический контекст: как эволюционировали рекомендации

  1. 2000-е: акцент на "150 минут в неделю" без учёта пола.

  2. 2010-е: добавление силовых 2 дня в неделю, появление носимой электроники.

  3. 2020-е: переход к персонализации — данные трекеров, учёт возраста, пола, коморбидности; гибкий учёт "минут интенсивности", микро-сессий и шага в течение дня.

Итог: действовать по-умному

Женщинам после 50 зачастую хватает меньшего объёма, чтобы добиться той же кардиозащиты, а мужчинам имеет смысл увеличить частоту и суммарные минуты. Но для всех правило одно: регулярность важнее героизма. Оснастите себя простыми инструментами — и пусть каждую неделю в календаре будет видно вашу "линию жизни" из зачётных минут.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы спорт фитнес здоровье
Новости Все >
Под толщей льда нашли следы лета: прошлое Арктики оказалось тревожным предсказанием будущего
Шокирующая правда: Любовь Успенская объяснила, почему отказалась от алкоголя
Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками
Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил
Старый автомобиль готов к продаже, но есть подвох: как категорически нельзя делать перед сделкой
Давление как у космонавта: пейте это утром вместо кофе и забудьте о гипертонии
Неделя ожидания — и результат шокирует: грунт возвращает силу перед новым сезоном
Один звук — тысяча эмоций: что на самом деле скрыто за собачьим рычанием
Гиалуроновая зависимость старит быстрее, чем морщины: что спасает кожу после 50 на самом деле
Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО
Сейчас читают
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Последние материалы
Шокирующая правда: Любовь Успенская объяснила, почему отказалась от алкоголя
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины
Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками
Пляжи устали от хамства: как иностранцы довели Таиланд до пересмотра туристических правил
Старый автомобиль готов к продаже, но есть подвох: как категорически нельзя делать перед сделкой
Давление как у космонавта: пейте это утром вместо кофе и забудьте о гипертонии
Неделя ожидания — и результат шокирует: грунт возвращает силу перед новым сезоном
Один звук — тысяча эмоций: что на самом деле скрыто за собачьим рычанием
Гиалуроновая зависимость старит быстрее, чем морщины: что спасает кожу после 50 на самом деле
Всё не так уж и плохо? Стали известны условия содержания Блиновской в СИЗО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.