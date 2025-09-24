Айгуль Халимова: Тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса

Известный фитнес-тренер — о конкуренции, конвенциях и тренинге в прайм-тайм.

Фото: Фото из личного архива Айгуль Халимовой Фитнес-тренер Айгуль Халимова

Осень — старт нового фитнес-сезона: в залы возвращаются постоянные посетители, а вместе с ними приходит много новичков. Задержатся ли они здесь надолго, во многом зависит от инструктора, его способности предложить своим подопечным верный режим нагрузок, оградить их от травм и зажечь своей любовью к фитнесу. О культуре безопасного фитнеса, конкуренции между фитнес-инструкторами и тренировках по видео мы поговорили с экспертом в области групповых программ фитнес-тренером Айгуль Халимовой, многократной победительницей и призером национальных и международных конкурсов, а также ведущей популярной ТВ-программы.

— За 15 лет у вас накопился внушительный список побед: призовые места на национальных и международных конкурсах фитнес-тренеров и недавно вы стали второй в номинации Best Presenter of the Year конкурса International Fitness Open в Москве. Вырос ли за эти годы уровень участников, а значит и фитнес-инструкторов в целом?

— Уровень участников заметно вырос, и это объяснимо: сегодня тренерам доступно множество онлайн-ресурсов и программ, чего раньше не было. Вместе с общим уровнем выросла и конкуренция, и это можно только приветствовать — есть стимул к развитию. А вот сами требования к презентерам, на мой взгляд, остались теми же — от тренеров, которые ведут групповые занятия, всегда будут требоваться умение грамотно выстроить структуру занятия, техника, артистизм и умение увлечь за собой людей. Без этого невозможно состояться как презентер.

— Как вы подходите к подготовке своих выступлений для таких престижных фитнес-конвенций, как эта или Russian Fitness Fair и "Трамплин", где вы также занимали призовые места?

— Для меня очень важна оценка коллег. Клиенты дают энергию и мотивацию, но именно профессиональная обратная связь помогает понять, где еще есть ресурс для роста. Поэтому я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям. Но при этом стараюсь показать не просто эффектную программу, а методику и логику, чтобы другие тренеры могли взять что-то для своей работы.

— В вашем наборе специализаций десятки направлений: силовой и функциональный тренинг, аэробика, степ, Mind-Body, стретчинг, фитнес для беременных… Что заставляет вас стремиться к универсализму?

— Для меня универсализм не самоцель, а инструмент, который помогает сделать фитнес доступным для разных людей. Ведь у каждого свой уровень подготовки, цели, наконец склад характера, что тоже важно. Одним нужен интенсивный функциональный тренинг, а другим — мягкая работа в формате Mind-Body или стретчинга. Тренер должен уметь говорить на разных языках фитнеса. Каждое новое обучение и практика расширяли мой инструментарий, и сегодня каждый, кто ко мне приходит, может найти именно тот формат занятий, который соответствует уровню его подготовленности и образу жизни.

— Вы тренируете любителей фитнеса, но также инструктируете коллег — учите технике, построению программ, тонкостям коммуникации с клиентами. Как вы считаете, чем отличается ваш подход к преподаванию? Почему ваш обучающий курс охотно покупают?

— Когда я создаю обучающий курс, я смотрю на него глазами тренера, который только начинает путь. Хорошо знаю, как сложно бывает в начале: много теории, но мало практических инструментов, которые можно взять и сразу применить. Поэтому я стараюсь дать готовые решения — от структуры занятия до вариантов адаптации под разные уровни. При этом я объясняю не только как, но и почему. Думаю, именно это ценят мои коллеги — сочетание четкой системы, основанной на практике и исследованиях, и доступной подачи, когда все можно сразу использовать в работе.

— Вы упомянули исследования. Знаю, что вы активно публикуетесь в научных журналах, уделяя особое внимание правильной технике и минимизации травм, а недавно ваша статья получила награду Международного конкурса научно-исследовательских работ PTSCIENCE. Почему для вас важно участвовать в формировании культуры безопасного фитнеса?

— Для меня тема безопасности в фитнесе ключевая. Я вижу, как много людей приходит в зал с энтузиазмом, но уходит с болью в спине или коленях просто потому, что техника была поставлена неправильно или нагрузка подобрана неадекватно. Когда тренер делает акцент только на "сжечь калории" или "быстро похудеть", игнорируя биомеханику и индивидуальные особенности клиента, последствия бывают нелучшими. Поэтому я считаю важным продвигать культуру ответственного тренинга, где во главе не сиюминутный результат, а здоровье и качество жизни.

— Еще одна сторона вашей деятельности — телевидение: вы звезда прайм-тайма на канале "Живи активно", который помогает людям старшего поколения наполнять жизнь движением. Если не ошибаюсь, сейчас вы снимаете второй сезон программы "Аэробика с Айгуль Халимовой". Чем вам интересен такой формат?

— Всем сердцем люблю этот проект. Он для людей любого возраста, любого уровня подготовки, словом для самой широкой аудитории. Само по себе это редкость на ТВ, я давно не встречала аналогов своей программе. Мы получаем много отзывов, не только из России, но и из Беларуси и Казахстана, и они показывают, что программа действительно нужна. Это еще одно подтверждение, что фитнес может быть доступен каждому. Я одинаково увлечена и сложной хореографией для профессионалов, и занятиями для тех, кто делает первые шаги. Важно, что я могу быть полезна и там, и там.

— Вы известный фитнес-тренер и презентер, ваш вклад в образование тренеров и популяризацию фитнеса общепризнан. Как вы намерены развивать карьеру, есть ли идеи новых проектов?

— Сейчас я работаю над новым исследованием и готовлю статьи. Хочу запустить онлайн-курсы для тренеров-новичков, чтобы у них было безопасное и мотивирующее начало карьеры. И еще планирую новый телевизионный проект — телевидение позволяет охватить тех, кто, может, никогда не пришел бы в фитнес-клуб, но готов попробовать дома.