Иван Трифонов: Чтобы побеждать лучших боксеров мира, надо верить в себя и быть преданным мечте

Чемпион мира по тайскому боксу, тренер и судья международных турниров, создатель спортивного клуба — о закулисье ЧМ в Вероне, нюансах судейства и формуле успеха.

Фото: Фото из личного архива Ивана Трифонова Чемпион мира по тайскому боксу, тренер и судья международных турниров Иван Трифонов

В конце июня итальянская Верона на четыре дня стала столицей мирового муай-тай. Более 900 боев, свыше 400 разыгранных медалей, тысячи зрителей со всего мира и участники из 70 стран — чемпионат мира под эгидой WBC Muay Thai собрал лучших бойцов планеты и самых авторитетных судей, среди которых был россиянин Иван Трифонов — чемпион мира по муай-тай, международный судья, известный тренер, основатель собственной успешной школы и популяризатор спорта в России. Поговорили с ним о том, как прошло главное событие года в муай-тай, особенностях работы на чемпионате такого уровня, собственных боях и формуле успеха.

— Иван, вы многократный победитель турниров по муай-тай, эксперт в этом виде спорта, а теперь вошли в состав судейского корпуса чемпионата мира, который состоялся под эгидой WBC Muay Thai. Какие у вас впечатления теперь, когда есть возможность осмыслить событие?

— Чемпионат мира прошел на высочайшем уровне. Участие в нем приняли более 900 лучших бойцов из 71 страны, от детей до взрослых, и все участники показывали запредельную волю к победе. Грандиозная церемония открытия прошла в самом сердце Вероны, в римском амфитеатре, где когда-то проводили гладиаторские бои. Поединки шли четыре дня на шести рингах, а каждую площадку обслуживала своя судейская бригада — судьи, рефери, таймкиперы. У меня большая "насмотренность" — за свою карьеру я видел сотни поединков, — но здесь уровень поразил даже меня.

— Организаторы приглашают в судейский корпус только специалистов с большим стажем, и это, пожалуй, наивысший уровень для судьи в муай-тай. Вы оценивали десятки поединков в России и за рубежом — на ваш взгляд, отличается ли работа на ЧМ от судейства других турниров?

— Это совершенно другой уровень ответственности и компетенций. На чемпионате такого уровня от судей зависит спортивная судьба каждого спортсмена. Перед турниром мы прошли обучение, и нюансами судейской работы с нами делились авторитетные специалисты — обсуждали элементы правил, трактовки моментов, подход к работе на ринге. На самом ЧМ было непросто: спортсмены то и дело перехватывали инициативу друг у друга, и от судей требовалась предельная концентрация, чтобы в режиме реального времени оценивать ход поединка, аспекты техники, поведения. Мы называем это "ментальным компьютером" — когда ты фиксируешь все, что происходит в ринге, и выдаешь максимально оперативно объективную оценку.

— Как удавалось сохранять ясность восприятия и силы? За четыре дня соревнований вы судили десятки боев спортсменов из разных стран — это большая нагрузка.

— Не могу точно сказать, сколько боев я судил — перестал считать на втором десятке. Чемпионат проходил сразу на 6 рингах, и на каждом ежедневно шло по 30-40 поединков. Судейские бригады регулярно менялись, это помогало избежать "замыливания глаза" и сохранять объективность. На турнирах подобного уровня состояние судьи, я бы сказал, — вопрос системной подготовки: режим, методики концентрации и многолетний опыт. Без этого сложно выдержать такой марафон и остаться беспристрастным.

— Довелось ли вам судить бойцов из РФ?

— На ЧМ ездила сборная России и взяла полный комплект медалей. Но мы не имеем права судить спортсменов из своей страны. Это принципиальное требование для объективности. Я судил бойцов почти из всех стран — кроме россиян. И это правильно: на таком уровне не должно быть ни малейших сомнений в точности судейства.

— Иван, вы сами входите в топ лучших бойцов планеты. В вашей копилке — титул чемпиона мира, золотые медали десятков международных турниров как любительских, так и профессиональных. А какая победа была самой запоминающейся?

— Самыми интересными для меня были 9 поединков в Таиланде, на родине этого боевого искусства. Таиланд — Мекка этого вида спорта, там лучшие спортсмены, туда приезжают самые амбициозные бойцы со всего мира, чтобы сделать себе имя. Конкурировать с ними — всегда большой вызов себе. А самым ярким, пожалуй, был бой за звание чемпиона мира по версии АМСО, Andaman Muay Thai Championship Organizations, который я провел на Пхукете в 2011 году против бойца из Швеции. Мне удалось нокаутировать его уже в первом раунде.

— В этом году вы после долгого перерыва на тренерство и судейство вернулись на ринг и доказали, что по-прежнему в отличной форме — забрали "золото" международного турнира на Пхукете. Как это было?

— н был посвящен 20-летию стадиона Patong Boxing Stadium и файткард — список бойцов — был соответствующим: сильнейшие спортсмены из Таиланда, Австралии, Китая и других стран. Мне выпала честь разделить ринг с опытным бойцом из Таиланда. Я одержал победу. Мне было важно понять, что могу выдерживать такие нагрузки: не секрет, что сделать это в 52 года сложнее, чем в 25. Победа открыла мне возможность драться за престижный титул International Muay Thai Champion. Но мои планы изменила травма — перелом руки. Да, я был очень расстроен — до титула оставался буквально один шаг! Но тем не менее я рад, что вернулся на ринг и победил. Намерен восстановиться и вернуться в Таиланд за мечтой — титулом чемпиона.

— Вас называют популяризатором муай-тай в России, ваш клуб в Томске долгие годы побеждал в томском Кубке Федерации, а ваши воспитанники берут медали на российских и международных турнирах. Вы состоялись как боец, тренер и судья — что посоветуете начинающим спортсменам?

— По-настоящему любить муай-тай. Верить в себя и быть преданным своему делу и своей мечте. Понимать, что у любой цели есть цена и быть готовым заплатить ее: дисциплиной, настойчивостью, сфокусированностью на результат. Все в жизни реально, нужно лишь безоговорочно верить в себя, и победа неизбежна — и речь не только о спорте. Проблема большинства людей в том, что они даже не дают себе шанса на успех: лихо начинают, но быстро сдаются.