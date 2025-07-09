Как вырастить игрока уровня ATP и WTA: принципы тренера Алексея Иремашвили

Наставник элитных теннисистов рассказал, как приводит их к победам на корте.

Фото: Фото из личного архива Алексея Иремашвили Тренер по теннису Алексей Иремашвили

Теннис — один из самых любимых фанатами видов спорта. За выступлениями элитных игроков постоянно следит 1 млрд человек во всем мире, сообщает сайт WorldAtlas. Чтобы получить право выступать на самых престижных турнирах, организуемых ATP (Ассоциацией теннисистов-профессионалов) и WTA (Женской теннисной ассоциацией), от игроков, помимо таланта, требуются годы напряженной работы над техникой, физической формой и психологической устойчивостью. У каждого элитного теннисиста есть своя команда, помогающая им в этом: спарринг-партнер, физиотерапевт, специалист по физподготовке, но главную роль всегда играет тренер. Именно синергия с наставником во многом определяет успехи игроков уровня ATP и WTA, говорит Алексей Иремашвили — в прошлом первый номер российской юниорской команды, а впоследствии тренер, работавший с Еленой Дементьевой и другими звездами. Сегодня Алексей руководит собственной компанией Be Pro Tennis, где воспитывает будущих чемпионов. Мы встретились с Алексеем Иремашвили, чтобы узнать о ключевых принципах, которым следуют в своей работе ведущие теннисные тренеры.

Физическая подготовка: тело как инструмент

Подготовка теннисиста требует комплексного подхода, и роль наставника заключается в том, чтобы к самым важным турнирам его ученик подходил на пике технического мастерства, физической формы и ментальной устойчивости. "Физика" — один из ключевых аспектов современного тенниса, однако бездумная работа с железом здесь противопоказана. Алексей Иремашвили тренирует своих подопечных таким образом, чтобы их тело было не просто сильным, а собранным и управляемым.

Систему физической подготовки Алексей строит с учетом возраста, уровня и индивидуальных особенностей игрока.

"У детей основной акцент делается на координацию, ловкость и работу с телом в игровой форме, — объясняет он. — У взрослых любителей на первый план выходит мобильность и профилактика травм. У профессионалов — контроль восстановления и пиковых нагрузок".

Но цель в каждом случае одна и та же — не "качать" тело, а превратить его в инструмент, подходящий для взрывной, точной, цикличной работы, характерной для современного тенниса.

Один из ярких примеров — работа с 10-летней Верой Дмитриевой, которой на момент начала тренировок под руководством Алексея было сложно двигаться по песчаному покрытию, не теряя баланса. Благодаря адаптации физической программы под ее телосложение, стиль игры и покрытие через два месяца занятий Вера выиграла свой первый турнир в Марбелье.

Работа с юниором Алексеем Борботом строилась по другому сценарию: тренер сделал акцент на силу и координацию верхней части тела. Через несколько месяцев игрок стал доминировать на юниорских турнирах в США за счет уверенного удара и умения навязывать темп соперникам.

Самая частая ошибка, по мнению Алексея Иремашвили, — упор на силовые тренировки, в результате которых мышцы становятся "забитыми", а скорость реакции падает. В противоположность этому, Алексей часто практикует работу с мячами на эластичной ленте, которая имитирует игровой ритм: движение к мячу с сопротивлением, баланс, стабилизацию корпуса.

Особой частью физической подготовки тренер считает восстановление после напряженных турниров. С самых ранних лет он внушает своим игрокам, что сон, питание, массаж, сауна, растяжка — это такая же тренировка, как отработка удара, только направленная на развитие устойчивости к нагрузкам. Умение восстанавливаться для теннисиста — важнейший навык.

В случае с топ-игроками от тренера также требуется умение работать в связке с другими специалистами: физиотерапевтами, мануальными терапевтами, кинезиологами, спортивными врачами. Полностью сосредоточиться на игре теннисист способен лишь в том случае, если уверен: его тело под контролем и в случае необходимости команда придет на помощь. В профессиональном спорте это уже половина победы, говорит Алексей Иремашвили.

Работа над техникой: диалог между телом и задачей на корте

Работая над техникой, многие тренеры не учитывают психофизических особенностей своего подопечного, пытаясь навязать ему унифицированную механику. Такие попытки заведомо провальны, поскольку каждый игрок уникален. Алексей Иремашвили не работает по шаблону, понимая, что технику нужно выстраивать исходя из особенностей тела и психики.

Своей задачей Алексей считает не навязать стиль, а помочь игроку раскрыть его доминирующие способности. Для него как для тренера техника не формула, а диалог между телом и задачей на корте, который необходимо направить в нужное русло.

Один из примеров такой работы — сотрудничество Алексея с португальским игроком Альберто Контой. При росте 1.97 у Конты был "грунтовый" стиль игры: глубокая позиция за задней линией, специфическая подача и удары с сильной верхней подкруткой. Такая схема требовала от теннисиста постоянного движения назад, что при его габаритах превращалось в борьбу с самим собой. Алексей кардинально перестроил игру своего подопечного: помог ему открыть хват, изменить точку удара, развить более агрессивный атакующий стиль. Это сработало — рейтинг Конты пошел вверх.

К Алексею как к эксперту нередко обращаются за помощью игроки, прогресс которых затормозился из-за технических ошибок. В таком случае, рассказывает тренер, он не ломает и строит заново, а ищет причину нерациональных движений на корте.

"Недавно работал с игроком Дэниелом Абрамсом, у которого мяч постоянно улетал за заднюю линию. Тренеры до меня говорили: "Накрывай мяч сильнее". А по факту у него была нестабильная опора в момент удара и не было работы бедра", — приводит пример Алексей.

Всего за две недели тренер помог игроку поменять движение снизу вверх и стабилизировать ноги — в результате мяч начал лететь плоско и точно без насилия над игроком.

Это один из принципов Алексея Иремашвили — убедить теннисиста в том, что исправление ошибки не наказание, а путь к свободе в игре. А еще важно не давить на игрока, а дать ему время ощутить новое знание на уровне тела. Нужно видеть не технику, а человека в технике, уверен Алексей.

Психологическая подготовка: поиски ключа к себе

Работу над ментальной устойчивостью игрока тренеры часто делегируют профессиональному психологу. Но если не брать в расчет сложные случаи, психологическая подготовка — предмет ответственности тренера. Алексей Иремашвили органично вплетает эту работу в тренировочный процесс.

Психологические трудности могут возникнуть на любом этапе теннисной карьеры. У малолетних игроков это страх проигрыша и желание понравиться тренеру или родителям. В подростковом возрасте добавляется неуверенность в себе. Профессионалы подвержены давлению ожиданий и выгоранию.

"Каждый случай индивидуален. Но есть то, что объединяет всех: им нужно почувствовать, что они не одни. Иногда я просто сажусь с игроком и говорю: "Не рассказывай мне, как ты играл. Расскажи, что ты чувствовал", — говорит Алексей.

Особый элемент психологической подготовки — упражнения или ритуалы на концентрацию и настрой перед матчем. С некоторыми игроками Алексей работает через визуализацию, мысленно проходя вместе по сценарию будущего матча. Другим помогает дыхательная практика. Третьим Алексей советует почувствовать опору не через тело, а через мысли.

Одной из самых запоминающихся историй в своей тренерской практике Алексей называет работу с Юлией Самусевой. Несмотря на природные данные, к моменту начала сотрудничества теннисистка имела низкий рейтинг, поскольку в важные моменты была неспособна переломить матч в свою пользу.

"Мы начали с самого простого: порядок в действиях дает порядок в голове, — вспоминает Алексей. — Стабильный ритм тренировок, привычки перед матчем, короткие разборы".

Упорядочивание позволило спортсменке выстроить внутреннюю опору, и научиться доверять себе. Вскоре пришли победы: за год Юлия поднялась до 800-й строчки в мире, а позже вошла в топ-500 WTA. Это была даже не спортивная, а личностная победа, говорит Алексей, и она открыла его ученице дверь в профессиональный теннис.

Немногие теннисисты добираются до уровня ATP и WTA. Опыт Алексея Иремашвили показывает, что для высокой позиции в рейтингах игроку мало собственного таланта — нужен столь же талантливый тренер, способный разглядеть уникальность своего ученика и путем тонкой работы с его физическими, психическими, интеллектуальными данными сделать из него звезду.