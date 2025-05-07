Спорту придадут духовности

Священник: задача казачьего спорта воспитывать православных казаков-воинов

12:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Что такое спортивная духовность, как она связана с мировой политикой, воззрениями немецкого философа Карла Шмитта и казачьими традициями. А также о том, как можно интегрировать спортивные инновации в традиционный казачий спорт. Обо всем этом в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал настоятель храма Митрофана Воронежского в станице Прочноокопской Краснодарского края, председатель комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии иерей Игорь Бирюков, открывший первую в России воскресную кибершколу "Живая традиция".

Фото: commons.wikimedia.org by Итеравита, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казаки на лошадях

— Отец Игорь, недавно вы защитили кандидатскую диссертацию на тему "Духовность в спортивной политике". Расскажите, пожалуйста, что за зверь такой "спортивная духовность", и чем она отличается от духовности обычной?

— Спортивная духовность — это осознанное движение к божественному через физическую культуру и спорт. Как и в традиционной

православной духовности, основной акцент делается на метафизические духовные практики — молитву, созерцание, аскетику и богослужение, здесь мы

говорим о духовном преображении, особенно, через физические и волевые усилия. Например, в нашей школе дронов "ВоZнесение" и киберспортивной воскресной школе "Живая традиция" мы видим, как дети, управляя дронами, занимаясь программированием и VR-рубкой шашкой учатся концентрации — качеству столь же важному в духовной жизни, как и в спорте.

— Насколько справедливо утверждение "спорт вне политики"?

— Это абсолютное лукавство. Возьмите отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Это чисто политическое решение. Название моей диссертации — "Духовность в спортивной политике" — выбрано отнюдь не случайно. Спорт всегда был пространством борьбы смыслов, и наша задача наполнять его подлинными духовными православными ценностями.

— Почему тогда вы, православный священник, часто обращаетесь к идеям политической теологии католического философа Карла Шмитта?

— Потому что не религиозно-догматически, но философски он часто прав и весьма дальновиден. Многие его концепции, в том числе "суверенитета", "катехона" и "чрезвычайного положения" сегодня удивительно актуальны для мирового спорта. В нескольких своих научных статьях я наглядно показываю, как его идеи помогают осмыслить современную спортивную политику. Например, нынешняя ситуация с отстранением российских спортсменов — это классический пример "чрезвычайного положения", когда политика грубо вторгается в спортивное пространство, нарушая его "суверенность" .

В нашей воскресной школе "Живая традиция" и школе гонок дронов "ВоZнесение" мы создаем альтернативу — через киберспорт и дрон-рейсинг передаем традиционные ценности. Это ответ на вызовы времени, способ сохранить подлинные ценности, когда спорт пытаются превратить в инструмент политического давления на нашу страну.

— Как Русская Православная Церковь вообще относится к спорту? Не греховен ли спортивный азарт?

— Важно не допускать превращения спорта в полуязыческий культ. Потому что, как мы помним, любая неоязыческая "Сила через радость" (спортивно-идеологическая структура нацистской Германии — прим. ред.) — это всегда путь к фашизму и аду. Стремление к единоличным победам, к эгоистичному выигрышу любой ценой, без оглядки на волю Божию и благо ближних, моральное унижение и уничтожение соперника как такового — все это, с православной точки зрения, грех титанизма, то есть грех уподобления хтоническим языческим существам титанам, которые были, подобно человеку, созданы созданы из земли, но лишены души и благодати, поэтому свою великую необузданную силу подчиняли своей гордыне, страстям и эгоизму.

Поэтому перед казачьими спортивными состязаниями мы обязательно служим молебны и проводим душеполезные беседы, объясняем их участникам, что соревнования — это не только про силу и ловкость, про быстрее, выше, сильнее, но в первую очередь про смирение, самопреодоление, духовное, физическое и моральное совершенствование.

Ведь главное для православного и особенно казака-защитника в спорте не любой ценой победить соперника, а преодолеть себя, свою физическую немощь и моральную слабость, побороть неверие, страхи, сомнения и уныние, чтобы в итоге лучше потрудиться Богу.

Поэтому хорошо и много заниматься физическими активностями, держать дух, разум и тело в гармонии и в узде, а себя в хорошей физической форме — это всегда благое и богоугодное дело. Особенно когда речь про ратную подготовку или ее спортизированные элементы, ориентированные на защиту веры и Отечества.

Среди православных святых всегда было много искусных воинов крепких духом и телом. Их примеры я всегда привожу, говоря о спортивной духовности. После таких проповедей многие подростки начинают не только систематически заниматься спортом, но и регулярно посещать храм.

— Почему вы выбрали именно киберспорт и дрон-рейсинг?

— Современные высокотехнологичные виды спорта — кратчайший путь к умам, сердцам и душам современной молодежи. Это возможность говорить с ними на понятном им языке. При этом казачья молодежь жаждет органичного синтеза традиций и инноваций. После турнира, сочетающего реальную и VR-рубку шашкой, к нам в воскресную школу "Живая традиция" при храме записались сразу 30 новых учеников. Занятия по пилотированию дронов также привлекают к нам все новых молодых прихожан. Но технологии — лишь инструмент, главное — сохранить духовную составляющую.

— А как Русская Православная Церковь в целом относится к высоким технологиям и высокотехнологичным цифровым видам спорта на их основе?

— Официальной доктрины нет, но есть четкая позиция: если технология служит духовному росту человека — Церковь ее благословляет. На II форуме "Вера и спорт" в Нижнем Новгороде в прошлом году сразу две из двенадцати секций были посвящены киберспорту. Лично я вижу в цифровом спорте уникальную возможность через знакомые молодежи форматы говорить о вечных ценностях.

— А в чем вы видите основной духовный смысл и цель своей деятельности?

— Цель остается неизменной: воспитание в православной вере целостной личности, сочетающей физическую крепость и духовную силу. Задача же состоит в построении мостов между традицией и инновациями, между физическим и духовным, между прошлым и будущим. Когда подросток через фиджитал или VR прикасается к казачьим традициям, а затем приходит в храм — это и есть тот синтез, к которому мы стремимся.

Поэтому спортивная духовность в нашем понимании — это в первую очередь путь преображения обычного обмирщенного молодого человека в казака и православного духовного воителя через преодоление, будь то преодоление душевных метаний, физических трудностей или виртуальных пространств.

— Существует ли казачий спорт и как он развивается сегодня?

— Как социальный феномен казачий спорт в определенном смысле безусловно есть. В 13 реестровых казачьих войсках регулярно проходят соревнования, проводятся чемпионаты, есть система судейства. Однако работы по его систематизации и развитию предстоит еще очень много.

Главная проблема — часто за названием "казачий" нет реального содержания. Если казаки, например, играют в водное поло или американский футбол, то это не делает их автоматически казачьими видами спорта. То же и с армейским рукопашным боем или стрельбой. Чтобы спорт был не номинально, а реально казачьим, форма физической активности должна быть наполнена реальным традиционным казачьим содержанием.

Критически важно не превращать самобытный казачий спорт в подобие профессионального глобалистского олимпийского атлетизма. Казачьи состязания должны сохранять живую органическую связь с традициями, праздниками и обычаями казаков. Поэтому мы должны стремиться проводить соревнования под открытым небом, сообразуясь с традиционными циклами народного и православного календарей, как это делали наши предки, использовать только аутентичные спортивные правила и инвентарь. Смысл казачьего спорта не в завоевании титулов и медалей, а в том, чтобы казаки оставались казаками и своих детей воспитывали бы в казачьем духе.

А для этого нужна большая слаженная работа всех казачьих обществ, научного сообщества и политическая воля руководства страны в лице Минспорта и профильных комитетов Госдумы, чтобы отдельные виды спорта и спортивные дисциплины, которые называются казачьими, наконец были бы изучены, методологически обоснованы, объединены в единую систему подготовки в масштабах всей страны и получили бы единую концепцию и стратегию развития, а также поддержку на государственном уровне.

— Как соединить традиционные и инновационные виды спорта?

— Лучший пример тут — проект "Кибершашка", где молодые казаки сначала демонстрируют владение реальной шашкой, а затем соревнуются в VR. Кроме того, сейчас мы разрабатываем мобильное приложение для дрон-рейсинга с казачьей символикой, а также планируем в перспективе создать федерацию казачьего киберспорта и православную лигу гонок дронов. Когда молодой казак осваивает рубку шашкой даже в VR-очках под духовные распевы и казачьи напевы — он все равно приобщается к традициям предков. А если потом еще и приходит на исповедь — это и есть тот самый мост между земным и небесным, который мы стремимся построить.

— Может ли "Кибершашка" в перспективе войти в "Игры будущего"?

— Проект требует основательной доработки, но перспективы и потенциал у него определенно есть. После доработки первая отечественная казачья VR-рубка шашкой вполне может стать достойной альтернативой западным дисциплинам фиджитал-спорта, сохраняя при этом казачьи традиции и самобытность. Наличие ее в программе "Игр Будущего" через какое-то время полностью тоже исключать нельзя.

— Как Русская Православная Церковь помогает развитию казачьего спорта?

— В нашей епархии, например, мы активно сотрудничаем с Кубанским казачьим войском, его молодежными и спортивными подразделениями. Помогаем им наполнять спортивные активности духовным смыслом и казачьим содержанием. Когда подросток через виртуальную реальность, фиджитал или киберспорт прикасается к казачьим традициям, а затем приходит в храм — это и есть тот синтез, к которому мы стремимся.

Главное для нас, чтобы молодые казаки постоянно чувствовали связь с живой традицией, понимали, что они не просто спортсмены, а наследники великой культуры. И современные технологии нам в этом помогают, а не мешают. Более того, на последних соревнованиях в Армавире участники продемонстрировали удивительную вещь — те, кто показывают лучшие результаты и в виртуальном пространстве, хорошо владеют и реальной шашкой.

Русская Православная Церковь искони выступает хранителем и проводником многих духовных традиций и практик казачества, в том числе казачьего спорта. Потому что основная задача казачьего спорта, с точки зрения церковной практики, — воспитывать православных казаков-воинов.