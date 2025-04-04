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Александр Приходько

Бассейн — место силы: как Александра Ежова обучает плаванию и уверенности в себе

10:03
Спорт

Молодой тренер с психологическим образованием учит детей и взрослых плавать осознанно и без стресса.

Тренер по плаванию и спортивный психолог Александра Ежова
Фото: Фото из личного архива Александры Ежовой
Тренер по плаванию и спортивный психолог Александра Ежова

Большинство людей, достигших 15-летнего возраста, не умеют плавать. Уверенно держатся на воде лишь 44% глобального населения Земли, показывают результаты последнего исследования, проведенного компанией Gallup. Это значит, что тренерам по плаванию есть над чем работать, и самые талантливые и креативные из них действительно прикладывают усилия, чтобы исправить эту статистику и подарить радость плавания как можно большему числу детей и взрослых. Среди них Александра Ежова — тренер по плаванию и спортивный психолог из Иркутска. Александра организует и судит соревнования, занимается спортивной наукой и лично обучает плаванию детей и взрослых, уделяя особое внимание тем, кто боится воды. Пообщавшись с Александрой Ежовой, мы выяснили, как сегодня работают ведущие российские специалисты в области плавания.

Воспитание личности

Обучать плаванию детей способен не каждый тренер. Многие малыши и подростки боятся воды, с трудом осваивают технику плавания, быстро устают от монотонных занятий. Поэтому от тренера требуются не только терпение, но и знания в области физиологии, психологии, методологии обучения плаванию. Александра Ежова создала собственную программу, основанную на научном подходе, и успешно использует ее на занятиях с детьми.

Более 10 лет Александра профессионально занималась плаванием, а на первых курсах ГЦОЛиФК пришла в бассейн, чтобы тренировать воспитанников спортивной школы олимпийского резерва "Олимпиец". Потребовалось совсем немного времени, рассказывает Александра, чтобы понять: традиционные методы обучения, не учитывающие возрастных и психологических особенностей детей, малоэффективны, необходимо внедрять новые.

Поиски современных подходов привели Александру к научным исследованиям, которые вылились в написание магистерской диссертации, посвященной теме самоэффективной личности. Размышляя о том, как вера человека в свою способность чего-то добиться становится залогом его успеха, Александра приходит к выводу, что это правило как нельзя лучше применимо к спорту: спортсмену, который убежден в эффективности своих действий, проще достичь самореализации.

В процессе написания диссертации Александра создала авторскую программу формирования самоэффективной личности, которую теперь использует, занимаясь в спортшколе с пловцами от 7 до 17 лет.

"Я веду детей к цели поэтапно, — рассказывает тренер. — Сначала необходимо осознать свои мысли и эмоции, которые могут быть негативными: "Мне страшно, у меня не получится". Затем мы настраиваемся на ожидание определенного результата: "Хочу уметь плавать" или "Хочу проплыть быстрее". Движемся к его достижению на тренировках — через упражнения и работу с чувствами и эмоциями. И наконец получаем результат — "Я смогла проплыть 10 метров сама" или "Я выполнил необходимый разряд на соревнованиях".

Постепенность — важный принцип Александры. Например, обучая малышей, она не требует от них быстрого освоения сложно-координационных движений — у ребенка, который не способен схватывать на лету указания тренера, стресс от осознания собственной неумелости может сформировать негативное отношение к себе. Куда более эффективный подход, по мнению Александры, — разбивать сложные движения на ряд простых и осваивать технику пошагово.

Занимаясь по программе Александры, дети учатся фокусироваться на выполнении конкретных задач, а не на переживаниях о том, как они выглядят в глазах тренера или товарищей. Сосредоточенность вытесняет тревогу, позволяя быстрее овладевать техникой плавания. А возможность шаг за шагом наблюдать за своим прогрессом помогает детям сформировать позитивное отношение к своему телу и своим действиям, что помогает на соревнованиях, да и в жизни.

Благодаря программе занятий, которую разработала Александра Ежова, ее подопечные из спортивной школы олимпийского резерва "Олимпиец" получили возможность заниматься плаванием осознанно и без стресса, быстро прогрессировать, побеждать на соревнованиях и выполнять нормативы юношеских и взрослых разрядов.

Спорт как праздник

В России есть талантливые тренеры по плаванию, но маркетинг спортивных школ нередко хромает. Из-за отсутствия резонансных мероприятий и убедительной рекламы многие дети взрослеют, так и не переступив порог бассейна. Александра Ежова организовала и провела первенство по плаванию, которое стало событием областного масштаба и привлекло в спортшколы и бассейны множество детей.

Помимо тренерской работы, Александра Ежова много лет занимается судейством. Она судья 1-й категории и с 2013 года участвовала в организации и проведении более 40 соревнований городского, областного, федерального и российского масштабов. В 2021 году Федерация плавания Иркутской области "Байкал" предложила Александре организовать соревнования для юных пловцов, и она воспользовалась шансом, чтобы устроить праздник, который вызвал в городе всплеск интереса к плаванию.

Кубок школы плавания "Аквастар", концепцию которого придумала Александра, не рядовое первенство, а спортивное шоу. Чтобы привлечь ресурсы, были объединены коммерческий спорт и бюджетные спортивные организации: наряду с учениками спортшкол за призы состязались посетители клубов. Пригласили аниматоров и юных артистов, которые развлекали участников и гостей. Огромный интерес вызвали показательные выступления синхронисток и демонстрационные заплывы членов сборной команды России. В финале все участники получили грамоты и призы.

"Устраивая Кубок, мы стремились к тому, чтобы дети с малого возраста учились ассоциировать спорт с праздником, счастьем и позитивными эмоциями", — объясняет свою идею Александра.

Соревнования, организованные Александрой Ежовой, оказались на редкость успешными. За Кубок боролись более 1000 юных пловцов — заплывов такого масштаба в Иркутске еще не бывало. О состязаниях сообщили все СМИ, название школы плавания "Аквастар" оказалось на слуху, что вызвало рост клиентов. Более того, власти оценили концепцию и организацию первенства так высоко, что превратили его в регулярные соревнования регионального значения. С 2022 года "Кубок "Аквастар" проводится дважды в год, длится три дня и собирает 2000 юных пловцов из Иркутской области.

Приручение воды

Одна из причин того, что некоторые так никогда и не выучиваются плавать, — аквафобия, острая боязнь утонуть, которая не позволяет человеку свободно чувствовать себя в море или в бассейне. Иногда преодолеть иррациональный страх перед водной средой невозможно без вмешательства психолога. Александра Ежова получила дополнительное психологическое образование и теперь успешно обучает плаванию детей и взрослых, у которых непростые отношения с водой.

"Чтобы победить боязнь воды, человек должен преодолеть и физиологический, и психологический барьеры. Фобия вызывает мышечное напряжение, ускоренное сердцебиение, поверхностное дыхании, которые не позволяют расслабиться. Физиологический стресс усиливается психологическим дискомфортом от сознания своей неудачи", — объясняет механизм действия аквафобии Александра.

Практика занятий с детьми и взрослыми, страдающими аквафобией, убедила Александру в том, что в самых серьезных случаях, чтобы найти причину страха, необходима работа с воспоминаниями, чувствами и эмоциями. Александра прошла обучение на психолога, получив диплом о профессиональной переподготовке, и стала разрабатывать собственный метод преодоления аквафобии, в основу которого положила свою программу формирования самоэффективной личности.

Боязнь воды и самоэффективность — явления взаимосвязанные, объясняет Александра. Чтобы преодолеть аквафобию, пловец должен повысить собственную самоэффективность — докопаться до причин своих страхов, поверить в возможность их преодолеть и научиться контролировать в воде свое тело. Будучи одновременно тренером и психологом, Александра помогает своим ученикам пройти этот путь. Итогом совместной работы становится обретение веры в свои силы и способность воспринимать воду как управляемую и безопасную среду.

В Иркутске Александра Ежова оказалась единственным тренером, умеющим одинаково успешно работать как с профессиональными пловцами, так и с детьми и взрослыми, страдающими страхом воды. Сейчас она проходит обучение по направлению "Психологическое консультирование по тревожно-фобическим расстройствам личности", чтобы в будущем проводить тренировки в оригинальном формате, совмещающем занятие в бассейне и психологическую консультацию. В том, что к Александре всегда будет стоять очередь из мечтающих подружиться с водой, а заодно победить свои страхи, сомневаться не приходится. Глобальная статистика оставляет желать лучшего, а значит, таким редким специалистам, как она, есть над чем работать.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы плавание
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