НХЛ выгодно поддержать новый международный турнир с участием игроков КХЛ

4:11 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Хоккей

В условиях падения интереса к играм НХЛ новый хоккейный международный турнир, согласованный на переговорах между Путиным и Трампом, станет прорывным решением.

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison from Hanover, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Хоккейная дипломатия побеждает

Кремль сообщил, что президент США поддержал идею организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Как говорил знаменитый Штирлиц, запоминается последняя фраза в разговоре. Судя по всему, такие матчи и были последней темой обсуждения в телефонном разговоре между президентами РФ и США 18 марта. Не сомневаемся в президенте Путине — разведчике по профессии. И запомнилась хоккейная дипломатия тем, что Украина совсем не является главной темой переговоров между РФ и США. Главное — это налаживание двухсторонних отношений.

И вполне можно представить, как Путин и Трамп открывают серию хоккейных матчей КХЛ — НХЛ в Москве или Вашингтоне, а потом они вместе смотрят игру, обсуждая совсем не Украину.

Матчи СССР — Канада в 70-80-е годы по посещаемости у телеэкрана соперничали с интересом зрителей к сериалу "Семнадцать мгновений весны". И сейчас в России к таким матчам будет огромный интерес, потому что будет развеян миф о непобедимости глобалистов, которые исключили Россию из международного спорта. Кроме того, всех россиян будет интересовать вопрос, а как ощущает себя наше национальное достояние хоккей за три года спортивной блокады.

А если российскую команду будет возглавлять Александр Овечкин из столичного клуба "Вашингтон кэпиталс", которого любят в США, то успех гарантирован и в Северной Америке.

Россия готова провести матчи КХЛ — НХЛ в любое время

Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярёв сообщил, что такие матчи могут состояться в любое время.

"Место в календаре для подобных матчей все найдут с удовольствием. Лиги должны на уровне рабочих органов согласовать графики, составы и географию", — сказал Дегтярёв РИА "Новости Спорт".

Ветеран хоккейного клуба "Динамо", заслуженный мастер спорта России, тренер Юрий Леонов считает, что первый матч состоится в США и сначала российская команда будет состоять из игроков, играющих в НХЛ.

"Я думаю, что сыграют игроки, которые играют в Америке. Это же было уже обговорено, что будет Кубок мира, где наша команда будет участвовать. Я слышал много раз, что НХЛовцы не против сыграть. Как бы их всё устраивает и рассчитаны уже даже доходы от рекламы", — сказал Юрий Леонов для Pravda.Ru.

От НХЛ в Северной Америке ждут прорывных решений

Глава профсоюза игроков НХЛ, бывший мэр Бостона и министр труда США в администрации Байдена Марти Уолш заявил ещё в 2023 году, что политика и спорт — вещи несовместимые: "Нам нужно разобраться с мировой политикой. Я надеюсь, что по мере приближения Олимпиады, по мере приближения чемпионата мира мы снова увидим российских спортсменов на соревнованиях".

В преддверии недавно состоявшегося турнира "Четырёх наций" в рамках НХЛ (российская команда не участвовала, хотя в НХЛ играют около 50 россиян) комиссар Лиги Гэри Беттмэн заявил, что хотел бы возродить Кубок мира по хоккею, в котором Россия принимала участие в 1996-м, 2004-м и 2016-м годах. Тогда НХЛ отлично заработала на зрительском интересе и с помощью рекламы.

Сейчас интерес к "Матчу всех звёзд" в Северной Америке снижается, поэтому новый формат, предложенный российским лидером, безусловно, станет для лиги значимым проектом по многим параметрам.

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. Лига была образована в 1917 году и объединяла в себе всего 4 команды. С сезона 2021/2022 играет 32 команды из 32 городов США и Канады, ежегодно борющихся за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.



Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии. Организатор регулярного чемпионата КХЛ, в котором разыгрывается Кубок Континента, Кубок Открытия и плей-офф, в котором 16 команд соревнуются за Кубок Гагарина.

