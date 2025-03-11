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Теймур Зейналпур

Кто принёс Англии больше всего голов: топ нападающих на все времена

6:04
Спорт

Английский футбол славится своими выдающимися нападающими, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового спорта. От легенд прошлого до современных звёзд — каждый из них оставил неизгладимый след в сердцах болельщиков.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Джимми Гривз: непревзойдённый бомбардир

Джимми Гривз — имя, которое ассоциируется с голевым чутьём и непревзойдённой техникой. Начав карьеру в "Челси" в 1957 году, он быстро заявил о себе как о талантливом нападающем, дважды становясь лучшим бомбардиром клуба. Его рекорд — 41 гол в сезоне 1960/61 — до сих пор остаётся непревзойдённым для "Челси". После короткого периода в "Милане" Гривз вернулся в Англию, присоединившись к "Тоттенхэм Хотспур". С "шпорами" он выиграл Кубок Англии и Кубок обладателей кубков УЕФА, забив два гола в финале против "Атлетико Мадрид". За сборную Англии Гривз провёл 57 матчей и забил 44 гола, удерживая рекорд по числу хет-триков — шесть.

Бобби Чарльтон: символ мужества и мастерства

Сэр Бобби Чарльтон — легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Выжив в мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, он стал символом возрождения клуба. В 1966 году Чарльтон сыграл ключевую роль в победе Англии на чемпионате мира, забив два гола в полуфинале против Португалии. Его вклад был отмечен "Золотым мячом" того же года. За "Манчестер Юнайтед" он провёл 758 матчей, забив 249 голов, а за сборную — 106 матчей и 49 голов.

Гарри Кейн: современная легенда

Гарри Кейн — современный лидер сборной Англии и "Тоттенхэм Хотспур". Дебютировав за сборную в 2015 году, он быстро стал ключевым игроком, забив 69 голов в 103 матчах. Кейн известен своей универсальностью и умением забивать из любых положений. В 2023 году он перешёл в мюнхенскую "Баварию", стремясь к новым трофеям и достижениям.

Уэйн Руни: рекордсмен и боец

Уэйн Руни — один из самых узнаваемых английских футболистов. Его карьера началась в "Эвертоне", но наибольших успехов он достиг в "Манчестер Юнайтед". За сборную Англии Руни провёл 120 матчей и забил 53 гола, долгое время удерживая звание лучшего бомбардира, пока его не превзошёл Гарри Кейн. Его страсть к игре и невероятная работоспособность сделали его иконой английского футбола.

Гари Линекер: джентльмен на поле и за его пределами

Гари Линекер — пример истинного спортивного поведения. За всю карьеру он ни разу не получил жёлтую карточку. Линекер забил 48 голов в 80 матчах за сборную Англии и стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1986 года. После завершения карьеры он успешно продолжил работу в спортивной журналистике, оставаясь влиятельной фигурой в мире футбола.

Алан Ширер: сила и точность

Алан Ширер — символ мощи и точности. Его 30 голов в 63 матчах за сборную Англии и рекордные 260 голов в Премьер-лиге делают его одним из величайших нападающих в истории. Ширер был известен своим мощным ударом и умением находить моменты для взятия ворот.

Майкл Оуэн: вундеркинд английского футбола

Майкл Оуэн ворвался на мировую арену в молодом возрасте, впечатлив всех своей скоростью и инстинктом голеадора. Его гол в ворота Аргентины на чемпионате мира 1998 года стал легендарным. За сборную он забил 40 голов в 89 матчах, но его карьеру омрачали частые травмы.

Нэт Лофтхаус: лев Болтона

Нэт Лофтхаус всю свою карьеру посвятил "Болтону", забив 255 голов в 452 матчах. За сборную Англии он отличился 30 раз в 33 играх, демонстрируя невероятную результативность. Его преданность клубу и стране сделали его настоящей легендой.

Том Финни: волшебник с мячом

Том Финни был известен своей универсальностью и техникой. Он мог играть на любой позиции в атаке и всегда был опасен для соперников. За "Престон Норт Энд" он забил 210 голов, а за сборную Англии — 30 голов в 76 матчах.

Джефф Херст: герой 1966 года

Джефф Херст — единственный игрок, оформивший хет-трик в финале чемпионата мира. Этот исторический момент принёс Англии её единственный титул чемпиона мира в 1966 году. Херст забил трижды в финале против Германии, включая знаменитый "гол-фантом", который до сих пор вызывает споры. Всего за сборную он провёл 49 матчей и забил 24 гола. Хотя его карьера в национальной команде не была долгой, его вклад в английский футбол невозможно переоценить.

Каждый из этих нападающих по-своему оставил след в истории английского футбола. Кто-то бил рекорды, кто-то выигрывал титулы, а кто-то просто вдохновлял миллионы болельщиков своей игрой. Их достижения — напоминание о том, что, несмотря на скромный список международных трофеев, Англия всегда славилась своими мастерами гола.

Уточнения

Джеймс Пи́тер Гривз (англ. James Peter Greaves; 20 февраля 1940[…], парк манор, Большой Лондон - 19 сентября 2021, Дэнбери, Восточная Англия) — английский футболист, нападающий.

Сэр Ро́берт Ча́рльтон (Ча́рлтон) (англ. Sir Robert Charlton; 11 октября 1937 — 21 октября 2023), более известный как Бо́бби Ча́рльтон (англ. Bobby Charlton) — английский футболист, чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель "Золотого мяча" 1966 года.

Га́рри Э́двард Кейн (англ. Harry Edward Kane; род. 28 июля 1993 года, Уолтемстоу, Большой Лондон) — английский футболист, нападающий немецкого клуба "Бавария" и капитан национальной сборной Англии.

Уэ́йн Марк Ру́ни (англ. Wayne Mark Rooney; род. 24 октября 1985, Ливерпуль, Англия) — английский футболист и футбольный тренер.

Га́ри Уи́нстон Ли́некер (англ. Gary Winston Lineker; род. 30 ноября 1960, Лестер, Англия) — английский спортивный журналист, в прошлом — футболист, нападающий.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Темы спорт футбол
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