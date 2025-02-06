ВАДА признало политическую подоплеку дела Валиевой: что это значит?

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре одного из самых громких скандалов в истории спорта. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенного 29 января 2024 года, все её результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы, а также назначена четырёхлетняя дисквалификация.
Это решение радикально изменило её карьеру, исключив возможность участия в международных турнирах, включая Олимпиаду-2026. Более того, российская команда потеряла золотую медаль в командных соревнованиях Олимпийских игр 2022 года.
Полное аннулирование наград
Согласно постановлению CAS, спортсменка лишилась всех титулов, завоёванных начиная с декабря 2021 года. Среди аннулированных наград оказались:
Такое решение стало серьёзным ударом не только по самой Валиевой, но и по российскому фигурному катанию в целом.
Отстранение до 2025 года
Срок дисквалификации истекает 25 декабря 2025 года, что означает пропуск Олимпийских игр-2026 в Милане. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит Валиеву до участия в соревнованиях, даже если дисквалификация завершится перед началом сезона.
Проблемы с перераспределением медалей
Хотя Валиева лишилась наград, их перераспределение пока официально не завершено.
Особенно сложной оказалась ситуация с командными соревнованиями Олимпиады-2022:
CAS отклонил жалобу канадской стороны, подтвердив право России на бронзовые медали. Однако официальное вручение наград всё ещё не состоялось.
Такое развитие событий поставило под вопрос справедливость решений и создало прецедент, который может изменить правила антидопингового контроля в будущем.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) многократно заявлял, что бронзовые медали командного турнира Олимпиады-2022 будут переданы через Олимпийский комитет России (ОКР), как только это станет возможным с точки зрения логистики. Однако церемония награждения победителей и серебряных призёров уже прошла в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже, без участия российской команды.
Такое решение вызвало множество вопросов, так как все судебные решения уже были вынесены, но МОК предпочёл найти причины, чтобы наградить только 1-е и 2-е места, полностью игнорируя российских фигуристов.
Это решение вызвало критику. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила возмущение, назвав действия МОК несправедливыми:
«Ужасно, что не приглашают на награждение. Если других приглашают, почему нас не приглашают? Если для них третье место — не место, для нас это место. Почему они нас не должны пригласить, не понимаю, это как-то несправедливо», — заявила Тарасова.
Возникает вопрос: что мешает МОК передать награды российским спортсменам?
Перераспределение наград не сводится просто к отправке медалей российским спортсменам. Дело приобрело политический оттенок, и теперь каждое действие МОК сопровождается геополитическими соображениями.
Например, Витольд Банька, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), недавно сделал заявление, которое ещё раз подтверждает политическую подоплёку допинг-дела Валиевой. Он прямо признал, что ситуация была использована США в своих интересах, чтобы перехватить золотые медали Олимпиады-2022 у российских фигуристов.
Американская сборная не смогла бы обойти Россию в честной борьбе на льду, но воспользовалась решением суда, чтобы получить золото через юридические процедуры.
В итоге МОК, WADA и спортивные арбитражные суды оказываются под давлением политических и экономических интересов, а российские спортсмены сталкиваются с двойными стандартами в международном спорте.
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