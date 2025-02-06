ВАДА признало политическую подоплеку дела Валиевой: что это значит?

7:17 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась в центре одного из самых громких скандалов в истории спорта. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенного 29 января 2024 года, все её результаты с 25 декабря 2021 года были аннулированы, а также назначена четырёхлетняя дисквалификация.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камила Валиева

Это решение радикально изменило её карьеру, исключив возможность участия в международных турнирах, включая Олимпиаду-2026. Более того, российская команда потеряла золотую медаль в командных соревнованиях Олимпийских игр 2022 года.

Как аннулирование результатов повлияло на Валиеву и сборную России?

Полное аннулирование наград

Согласно постановлению CAS, спортсменка лишилась всех титулов, завоёванных начиная с декабря 2021 года. Среди аннулированных наград оказались:

Золото чемпионата Европы-2022 .

. Золото, серебро и бронза чемпионатов России (2021-2023 гг.) .

. Серебро финала Гран-при России-2023.

Такое решение стало серьёзным ударом не только по самой Валиевой, но и по российскому фигурному катанию в целом.

Отстранение до 2025 года

Срок дисквалификации истекает 25 декабря 2025 года, что означает пропуск Олимпийских игр-2026 в Милане. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустит Валиеву до участия в соревнованиях, даже если дисквалификация завершится перед началом сезона.

Проблемы с перераспределением медалей

Хотя Валиева лишилась наград, их перераспределение пока официально не завершено.

Особенно сложной оказалась ситуация с командными соревнованиями Олимпиады-2022:

Сборная США переместилась на первое место .

переместилась на . Япония поднялась на второе место .

поднялась на . Сборной России должна была достаться бронза, но команда Канады подала апелляцию, оспаривая результаты.

CAS отклонил жалобу канадской стороны, подтвердив право России на бронзовые медали. Однако официальное вручение наград всё ещё не состоялось.

Такое развитие событий поставило под вопрос справедливость решений и создало прецедент, который может изменить правила антидопингового контроля в будущем.

МОК отказывается награждать россиян: что мешает передаче медалей?

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) многократно заявлял, что бронзовые медали командного турнира Олимпиады-2022 будут переданы через Олимпийский комитет России (ОКР), как только это станет возможным с точки зрения логистики. Однако церемония награждения победителей и серебряных призёров уже прошла в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже, без участия российской команды.

Такое решение вызвало множество вопросов, так как все судебные решения уже были вынесены, но МОК предпочёл найти причины, чтобы наградить только 1-е и 2-е места, полностью игнорируя российских фигуристов.

Это решение вызвало критику. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила возмущение, назвав действия МОК несправедливыми:

«Ужасно, что не приглашают на награждение. Если других приглашают, почему нас не приглашают? Если для них третье место — не место, для нас это место. Почему они нас не должны пригласить, не понимаю, это как-то несправедливо», — заявила Тарасова.

Почему медали не передают до сих пор?

Возникает вопрос: что мешает МОК передать награды российским спортсменам?

Политическая ангажированность . МОК и другие международные организации до сих пор действуют под давлением политической обстановки и санкций против России.

. МОК и другие международные организации и санкций против России. Искусственное затягивание решения . Препятствий для передачи медалей физически не существует : ни логистических проблем, ни невозможности отправить награды.

. Препятствий для передачи медалей : ни логистических проблем, ни невозможности отправить награды. Опасения перед общественным мнением в западных странах. МОК беспокоится, что награждение российской команды будет воспринято как политически некорректный шаг.

Политика в деле: кто выигрывает от дисквалификации Валиевой?

Перераспределение наград не сводится просто к отправке медалей российским спортсменам. Дело приобрело политический оттенок, и теперь каждое действие МОК сопровождается геополитическими соображениями.

Например, Витольд Банька, глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), недавно сделал заявление, которое ещё раз подтверждает политическую подоплёку допинг-дела Валиевой. Он прямо признал, что ситуация была использована США в своих интересах, чтобы перехватить золотые медали Олимпиады-2022 у российских фигуристов.

Американская сборная не смогла бы обойти Россию в честной борьбе на льду, но воспользовалась решением суда, чтобы получить золото через юридические процедуры.

В итоге МОК, WADA и спортивные арбитражные суды оказываются под давлением политических и экономических интересов, а российские спортсмены сталкиваются с двойными стандартами в международном спорте.

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