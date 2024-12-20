Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов

3:51 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в квалификации Олимпийских игр-2026, но в нейтральном статусе.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Роман Мангутов Обозреватель Правды.Ру с Сергеем Чепиковым

Итак, с русских фигуристов всё же снимают санкции. После выступлений россиян на чемпионате мира по плаванию новая волна "оттепели".

А конкретное ли это потепление? Можно ли начинать говорить, что мир движется к возврату россиян в большой спорт? И надо ли нам выступать в нейтральном статусе или стоит добиваться официального присутствия России?

На эти вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

"Это позитивная новость. Я считаю, что уже многие спортивные международные федерации приглашают российских спортсменов: и плавание, и борьба, и сейчас конькобежный спорт. Спорт должен объединять, а не разъединять. Это его основополагающая функция. И поэтому, я считаю, что нужно соответствовать принципам олимпизма, заложенных в Древней Греции".

И надо ли нам выступать в нейтральном статусе или стоит добиваться официального присутствия России?

"Когда я был мальчишкой и делал первые шаги в детско-юношеских спортивных школах, у нас были ориентиры, кумиры — спортсмены, олимпийские чемпионы Алябьев, Аликин, Тихонов — если биатлон брать, лыжные гонки — Завьялов, Зимятов. И мы смотрели на них, переживали за них, болели за них. И это была для нас определенная мотивация заниматься спортом. У нас были открытки. Если кто помнит, то после Олимпиады в Лейк-Плэсиде (это было в 1980 году) были выпущены открытки с олимпийскими чемпионами. Мы их все собирали, наклеивали в спортивные дневники. Я не говорю, что нужны открытки или что-то. Но спортсмен даже в нейтральном статусе — он всё равно россиянин, и мы гордимся его победами. И в результате это мотивирует наше подрастающее поколение. Даже сейчас я общался с тренерами по лыжным гонкам детско-юношеских школ, и они говорят, что много ребят уходят из-за того, что они не видят перспективы выступления на Олимпийских играх, у них нет определённой цели. И нужно, чтобы эти цели были, нужно на кого-то равняться".

И однажды всё вернётся?

"Да. У нас же Большунов выступал в нейтральном статусе. Как мы переживали, как мы болели за наших лыжников! Сколько после этого ребят записались в секции по лыжным видам! Это прекрасный вид спорта. А по поводу нейтрального статуса. Моё мнение такое, что спортсмены сборных сами должны принимать решение. Кто-то хочет выступать в нейтральном статусе, кто-то — нет. Но, повторюсь, для нашего подрастающего поколения нужны определённые ориентиры — чемпионы большого спорта. Нам нужны победы. И золотые, и серебряные, и бронзовые медали нам нужны. Я так знаю, что некоторые сильно осуждали тех, кто едет на Игры в нейтральном статусе. Но спортсменов можно понять, им надо двигаться вперёд и хотя бы так, но выступать. Надо выступать и самореализовываться, и плюс вот эти тысячи ребятишек, которые занимаются, должны ориентироваться в своей спортивной деятельности на кумиров. Если тренироваться и не видеть победы наших соотечественников на Олимпийских играх и Чемпионатах мира, тогда уже не будет той искорки в глазах наших ребят, которые занимаются и готовятся войти в большой спорт".

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Че́пиков (род. 30 января 1967, Хор, Хабаровский край) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы. Советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. Первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону. Заслуженный мастер спорта СССР (1988). Участник шести Олимпийских игр. Был тренером-консультантом сборной России по биатлону и вице-президентом Союза биатлонистов России. Знаменосец сборной команды России на Олимпийских играх 1994 - Лиллехаммер.



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