Бодибилдинг и женщины. Успешное сочетание, чтобы чувствовать себя красивыми, сильными и уверенными

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Бодибилдинг — это вид спорта, который сегодня чаще ассоциируется с мужчинами и их фактурными данными культуриста.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Профессиональный атлет по бодибилдингу категории Figure Наталья Шарапова

Однако в последние годы всё больше женщин начинают заниматься бодибилдингом и добиваются впечатляющих результатов.

Но женщины, которые занимаются бодибилдингом, стремятся не только к красивой и подтянутой фигуре, но и развивают свою силу, выносливость и гибкость, а также имеют личные бренды и открывают свой бизнес с тематикой фитнеса и спорта. Они не боятся вызова и готовы преодолевать себя ради достижения высоких целей, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказывает профессиональный атлет по бодибилдингу категории Figure Наталья Шарапова.

Сразу отмечу, что Наталья в 2024 году выступала на крупнейших турнирах в Северной и Южной Америке под российским флагом. И не просто выступила или прошлась по подиуму, она заняла высокие призовые места среди лучших спортсменок планеты.

Наталья, бодибилдинг и женщина — как это сейчас воспринимается?

"Абсолютно. Ведь бодибилдинг для женщин — это не только физическая активность, но и путь к самосовершенствованию. Он помогает укрепить не только тело, но и дух, улучшить самооценку и уверенность в себе. Кроме того, занятия бодибилдингом способствуют улучшению общего здоровья и налаживанию режима, воспитывают к себе внимание и заботу о теле и здоровье. Женщины, занимающиеся этим видом спорта, имеют более высокий уровень энергии, силы, у них меняется психология и отношение к себе в целом. Несмотря на распространенное мнение о том, что бодибилдинг может сделать женщину слишком мускулистой и мужественной, на самом деле это не так. Женские тела имеют свои особенности и при правильном подходе к тренировкам они могут стать красивыми и вызвать зависть у многих в окружении".

А творчество?

"Обязательное присутствие! Это очень помогает, если были базовые занятия танцами, хореографией или чем-то подобным. Ещё в детстве занятия танцами привили мне любовь к сцене. Им я посвятила 12 лет жизни. Но танцы закончились, а вот желание быть в центре внимания осталось, и я ждала своего звёздного часа. И когда я впервые побывала на соревнованиях по бодибилдингу и своими глазами увидела красивых девушек с точёными мышцами, в купальниках и на каблуках — я поняла: "Вот оно!”. Остальное было лишь вопросом времени. И спустя несколько лет тренировок, в 2023 году я выиграла крупнейший любительский турнир в России, который дал право на получение PRO-карты, которая, в свою очередь, дала возможность выступать среди топовых атлетов за рубежом. Сегодня моя цель — добиться больших успехов в этом виде спорта. Как минимум в России, и я прикладываю для этого максимум усилий. Я не ищу лёгких путей, ведь, если ты хочешь стать известной и чего-то добиться, то тебе не должно быть легко!".

Что даёт сил и мотивирует?

"Поскольку я работаю тренером, то как раз и мотивирует любовь к своей спортивной деятельности, любовь к моим подопечным, которых я стараюсь вдохновлять. Кстати, не только их, но и близких, и друзей, и знакомых. Получая обратную связь от людей, что окружают меня, наблюдая за их изменениями и результатами, я заряжаюсь энергией и меня переполняют положительные эмоции, появляется вдохновение. Ведь фитнес, бодибилдинг и женщины — это несомненно успешное сочетание. Оно позволяет женщинам не только выглядеть привлекательно, но и чувствовать себя сильными и уверенными. Поэтому, если вы хотите преодолеть себя и достичь новых высот, не бойтесь попробовать бодибилдинг — это может стать вашим новым любимым видом спорта. Главное подходить к этому виду спорта с умом и работать с квалифицированным тренером — это самое главное, ведь тренер — твой основной наставник и путеводитель в мире любого бодибилдера. Обязательно сдавать анализы, найти грамотного специалиста по спортивной медицине, никак не обойтись без эндокринолога, который будет отслеживать изменения в анализах и твой гормональный фон, обязательно быть на связи с диетологами-нутрициологами и не забывать про профилактические спортивные массажи и физиотерапию. Бодибилдинг — это целая спортивная наука, теория и практика тела, — я бы сказала так. Здесь нельзя опрометчиво идти в зал и тягать "железо" в одиночку ради какой-то формы, поедать протеиновые батончики и коктейли или повторять за блогерами. Посещая зал ради контента, можно навредить своему организму и заработать травмы. Занимаясь бодибилдингом, ты изучаешь себя, свои физические возможности и наблюдаешь за эстетикой тела. Кому-то сложно остановиться на достигнутых результатах и они продолжают совершенствоваться, кто-то достигает своего физического пика и начинает расслабляться, забывая про режим, налаживание и вырабатывание которого является базовой потребностью в занятиях бодибилдингом".

Профессиональный атлет по бодибилдингу категории Figure Наталья Шарапова