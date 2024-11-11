Ходьба стала новым фитнес-трендом

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Ходьба — это простая и доступная форма физической активности, которая существовала с тех пор, как человечество начало искать пищу и передвигаться по земле. Но сегодня спортивная ходьба переживает новый всплеск популярности, став настоящим трендом среди популяризаторов фитнеса.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann

В последние годы ходьба стала предметом множества вирусных видео, где люди занимаются ею молча, коллективно, для улучшения психического и физического здоровья, для повышения привлекательности и даже для улучшения работы пищеварительной системы. Однако за этим массовым увлечением стоит не просто стремление к модным брендам или тренажёрам, а нечто большее.

Новая волна популяризации коснулась, в основном женщин разного телосложения и из разных этнических групп, она привлекает внимание той аудитории, которая исторически избегала этой активности в силу различных факторов, от проблем с безопасностью до системной дискриминации.

В связи с этим в США растёт число групп для ходьбы в США, которые объединяют еженедельно всех желающих совершить коллективные прогулки.

Интересно, что ходьба не впервые привлекает внимание широких масс.

В 1870-х и 1880-х годах в Америке зародилось движение, которое принесло славу группе необычных личностей, ставших первыми национальными знаменитостями благодаря спортивной ходьбе.

Эти профессиональные ходоки преодолевали сотни миль, соревнуясь на спортивных аренах и между штатами в одном из первых зрелищных видов спорта в стране. Хотя тренд оказался недолгим, он оставил наследие, которое продолжает бросать вызов стереотипам о фитнесе до сих пор.

Американская спортивная ходьба началась с необычной ставки: в 1860 году продавец книг от двери до двери Эдвард Пейсон Уэстон (Edward Payson Weston) поспорил с другом, что Авраам Линкольн не выиграет президентские выборы. Если Линкольн победит, Уэстон пообещал пройти 478 миль от Бостона до Вашингтона за десять дней, чтобы принять участие в инаугурации.

Когда Линкольн победил, Уэстон начал выполнять обещание, публикуя в газетах свой маршрут по Восточному побережью. Люди часами ждали его, стоя на холоде, чтобы увидеть, как он проходит через их города. Инцидент с коллектором оставил Уэстона на 4 часа и 12 минут позади его цели, но, даже несмотря на это, следивший за событиями Линкольн находился под таким сильным впечатлением от его поступка, что предложил оплатить Уэстону проезд обратно (но тот отказался, понимая, что отказ принесёт ему больше славы).

После Гражданской войны Уэстон продолжил свои прогулки по стране, собирая тысячи зрителей и принимая ставки на то, сможет ли он уложиться в срок. В стране, раздираемой противоречиями и внутренними конфликтами, его прогулки стали моментами единения. Как сказал автор книги "Спортивная ходьба. Когда наблюдение за ходьбой людей было любимым видом спорта для зрителей в Америке" (Pedestrianism: When Watching People Walk Was America's Favorite Spectator Sport), Маттью Алджио (Matthew Algeo), "он был аполитичен, и это способствовало его популярности".

Изначально ходьба не считалась популярным видом спорта в США, но Уэстон и его конкуренты распространили "пешеходную лихорадку" среди народа. В 1878 году в New York Times был опубликован призыв к спортивной ходьбе, который рекомендовал читать людям, как правильно ходить: какую обувь носить, что есть и как готовиться.

Слава, обычно связанная с королевскими особами и политиками, начала распространяться на спортсменов-пешеходов, что сделало их настоящими звёздами массовой культуры. Они использовали своё место под солнцем не только для популяризации спорта, но и для рекламы обуви, открыток и даже первой в истории продажи рекламных мест на их спортивных костюмах.

Одной из причин, по которой спортивная ходьба пользовалась такой популярностью, является то, что эти спортсмены занимались деятельностью, которая была близка и понятна большинству людей. Они просто доводили её до экстрима, что делало её более личной, искренней и настоящей.

Профессиональные ходоки также представляли собой разнообразие Америки. Поскольку эти соревнования были в значительной степени нерегулируемыми, в них могли участвовать различные социальные и этнические группы.

Одним из самых известных конкурентов Уэстона был ирландский иммигрант Дэниел О'Лири (Daniel O'Leary), ставший "Чемпионом мира по спортивной ходьбе" в 1875 году. Он взял под своё крыло нескольких спортсменов, включая иммигранта с Гаити, француза Фрэнка Харта (Frank Hart), урождённого Фреда Хичборна (Fred Hichborn), который стал одной из величайших звёзд спорта.

Женщины, которых называли pedestriennes, тоже сыграли важную роль в развитии пешеходного спорта. В то время, когда существовало мнение, что физическая нагрузка разрушает женское тело, такие спортсменки, как англичанка Ада Андерсон (Ada Anderson), стали мощными примерами того, на что способны женщины в спорте.

Но у женской спортивной ходьбы была и тёмная сторона. Этот спорт был в основном организован мужчинами, и многие женщины приходили в него из-за нужды — пытаясь выбраться из бедности или избавиться от насильственных отношений. Они шли на экстремальные дистанции, как мужчины: 24-часовая ходьба, дистанции по 100 миль, шестидневные соревнования.

Однако такая форма соревнований привела к коррупции и скандалам, включая фальсификации результатов и раннее использование стероидов. С ростом популярности велосипедных гонок интерес к спортивной ходьбе угас, оставив её в прошлом.

Сегодняшние инструкторы по фитнесу, которые продвигают ходьбу, имеют иные цели и гораздо больше прав, чем пешеходы прошлого века. Но обе волны популярности ходьбы развивают физическую активность там, где раньше она не была так доступна.

Для тех, кто хочет присоединиться к тренду, но не готов идти на рекорды, полезно вспомнить совет из 1878 года: "Ходите столько, сколько вам нравится". И, как обещали тогда, "вы вернётесь домой здоровыми и счастливыми".

Уточнения

Спорти́вная ходьба́ — олимпийская легкоатлетическая дисциплина, в которой, в отличие от беговых видов, должен быть постоянный контакт ноги с землёй.



Авраа́м Ли́нкольн (англ. Abraham Lincoln [ˈeɪbrəhæm ˈlɪŋkən], Честный Эйб (Honest Abe); 12 февраля 1809, Ход­жен­вилл, Кентукки — 15 апреля 1865, Вашингтон) — американский государственный и политический деятель, 16-й президент США (1861—1865) и первый от Республиканской партии, освободитель американских рабов, национальный герой американского народа.





Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

