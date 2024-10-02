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Полина Рываева

Федерация гимнастики России объявила о своих первостепенных целях

2:24
Спорт

1 октября в Москве была учреждена Федерация гимнастики России, которая будет выступать в качестве представителя интересов спортсменов в пяти разнообразных дисциплинах: спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, а также в спортивной аэробике и акробатике.

Федерация гимнастики России объявила о своих первостепенных целях
Фото: pxhere

В российском спорте наблюдается явная тенденция к консолидации, напоминающая практики международных организаций. Например, для гимнастики это FIG, для водных видов спорта — World Aquatics, а для лыжных дисциплин — FIS. Интересно, что в день отчетно-выборной конференции Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), в ходе которой данная инициатива была реализована, президент Всероссийской федерации плавания и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников объявил о подобном шаге.

Говоря о внутренних преимуществах такого объединения, стоит отметить, что крупной федерации становится легче решать различные организационные вопросы — будь то финансовые, юридические или административные. Это также позволяет более эффективно объединять ресурсы и усилия, направленные на развитие спортивных дисциплин и достижение высоких результатов. Кроме того, важно поддерживать контакт и сотрудничество с международными организациями. Даже в условиях санкций национальным федерациям будет проще и быстрее осуществлять эти взаимодействия в обновленном формате. Тем не менее, следует помнить, что в каждом спортивном направлении существуют свои особенности, которые также нужно учитывать.

Кроме того, одной из ключевых задач остается полное возвращение России на международную спортивную арену. Об этом заявил новый президент Федерации гимнастики России, глава РЖД Олег Белозеров.

"Важнейший элемент — это объединение пяти видов спорта, чтобы взаимодействовать с FIG и олимпийским комитетом напрямую. В то же время в субъектах объединения не происходит, каждая федерация остается отдельно. Лучшие наработки мы можем ретранслировать между видами спорта, чтобы создавать лучшие аналоги", — сказал Белозеров. — "Наша ключевая задача — популяризация гимнастики, которая всегда была базисным видом спорта".

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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