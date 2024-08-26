"Стенка на стенку". В Тамбовской области вновь возрождаются русские забавы и игры

В Тамбовской области возрождают русское наследие и русские истоки

В Тамбовской области в селе Атманов Угол прошли ставшие уже любимыми в народе Традиционные игры "Атмановские кулачки-2024".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Мероприятие является настоящим фестивалем русского фольклора, русских спортивных игр и забав. Не обходится и без ярмарки, где можно было посмотреть и приобрести предметы старины, поделки, украшения и многое другое — что можно смело отнести к русскому историческому наследию. Например, автор этих строк приобрёл две мастерски сделанных кукол Бабы-яги.

"Наше мероприятие — это результат научного изучения, поскольку мы сперва не понимали, будет ли это развиваться или нет. Сейчас мы видим, что это интересно людям. Кстати скажу, что наряду с русскими играми, мы стали делать и игры других народов. Мы это объединяем в единую систему этноспорта России. И вот в этой единой системе мы продолжаем развиваться", — рассказывает Председатель правления Федерации этноспорта России Анатолий Тедорадзе-Власов.

О целях и задачах мероприятий Pravda.Ru уже писала в первом своем репортаже по "Атамановским кулачкам". Сейчас мы хотим коснуться сразу кульминации всего фестиваля — старинной русской забавы "стенка на стенку". Разумеется, и помимо этого здесь было немало интересного, но вопреки традициям, я разверну хронологический порядок и расскажу о финальных составляющих этих Игр.

Ваш покорный слуга имеет за плечами 26 лет тренерского стажа, а значит, я могу сказать точно, что "ватага" кулачных бойцов (а именно так называется команда, которая участвует в "стенке на стенку") — это хорошо подготовленный спортивный коллектив. Подчёркиваю, именно командная работа здесь является определяющей.

Несомненно, в этом русском молодецком состязании есть своя тактика и стратегия. Кстати, это я прекрасно увидел в финальном поединке между московской и тамбовской "ватагами". Выиграв в первой схватке, москвичи вчистую проиграли вторую, но перед решающим поединком смогли собраться, внести коррективы и победили, став чемпионами Игр.

Да, несколько наивно выглядели разогревающие поединки среди любителей. Бойцы "из зрителей" были без боксёрских перчаток, и наносить удары можно было только по корпусу. Но скорее всего, тут организаторы сыграли, что называется, на массовость. Ведь каждому хотелось почувствовать себя истинным бойцом, а участвовать в любительских "стенках" можно было любому желающему. В "профессиональных" же боях участвовало восемь "ватаг" из различных городов России.

Уверен, что у этого вида спорта есть будущее. Он зрелищный, эмоциональный. Кстати, он довольно безопасный — бойцы здесь довольно хорошо защищены — имеют боксёрские шлемы, капы и перчатки. Но что самое главное, бои здесь проходят хоть и жаркие, но не злые. Со мной солидарен и известный спортсмен, спортивный функционер и президент промоутерской компании Fight Night Global Камил Гаджиев.

"Считаю, что такая забава как "стенка на стенку" — они были и будут на Руси. Нет смысла от них отказываться, поскольку они всегда проводились с целью "отвести душу", помахать кулаками, набить друг другу физиономии, но при этом тут нет никакой злобы, никакой вражды. Это обычная мужская "гулянка". Недаром соперники после этого проходили процесс замирения", — отметил Гаджиев, к слову сказать, победитель Кубка мира по джиу-джитсу.

Разъехались гости и участники, организаторы сделают анализ, и я убеждён, что следующие традиционные Игры "Атмановские кулачки-2024" будут ещё интереснее. Потому что это тоже стало доброй традицией…

Уточнения

Стено́шный бой или бои стенка на стенку — старинная русская народная забава. Забава заключается в кулачной схватке двух линий («стенок») между собой. В стеношном бою участвуют лица мужского пола от 18 до 60 лет. Количество участников варьируется от 8—15 до нескольких сотен человек. Наиболее массовые бои стенка на стенку устраиваются на Масленицу. В стенке могут принимать участие все совершеннолетние лица мужского пола. В боях «Стенка на стенку» приняты следующие правила: со спины не атаковать; удары наносить только руками (ногами допускается делать подсечки и подножки); товарищей беречь; если прорвался сквозь строй противника, оббегаешь обе «стенки» и встаёшь в «свою»; если кто-то упал, его бить немедленно прекращают. Победа присуждается той «стенке», которая прогнала с территории боя противника, оттеснив его до определённой линии. Количество соступов: до трёх побед с одной стороны.

Русская забава «Стенка на стенку»