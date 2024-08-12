Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Камил Гаджиев: Олимпиада — это круто, но нужна ли она миру и нам в этом извращённом виде

Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения
3:51
Спорт » История » Международные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что покинет свой президентский пост и не будет переизбираться на новый срок.

Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Спортивный чиновник запомнился нам тем, что во многом благодаря ему мы нигде не участвуем, а олимпийская хартия давно перестала следовать настоящим олимпийским идеям.

А изменится ли политика МОК с приходом другого "Баха"? Или это будет смена "говорящей головы", которая озвучивает приказы? Стоит ли России надеяться на справедливость в мире спорта?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил спортивный функционер, общественный деятель, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Камил, что изменится в политике МОК с уходом Баха?

"Для меня непереизбрание Баха, а точнее, то, что он не будет пробовать переизбираться на новый срок, честно сказать, это шанс для российского олимпийского движения, потому что "времена Баха" для меня полностью омрачились отстранением российского спорта, недоверием к нему и прочими не очень приятными вещами.

Сказать, что это было сделано безосновательно? Нет, конечно, потому что скандалы, связанные с сочинской Олимпиадой, давали основание ставить под сомнение всё, что связано с нами, безусловно. Но были компромиссы.

Однако к концу своего, скажем так, правления Бах уже совсем односторонне смотрел на всё, что связано с российскими спортсменами — политика взяла полный верх над принципами олимпийского движения. И поэтому то, что Баха не будет, я думаю, что это шанс для российского спорта".

А Олимпиада и Россия?

"Олимпиада — это круто, но большой вопрос, а через два цикла будет ли Олимпиада вообще так сильно нужна миру, как она нужна сейчас? Мир меняется, Олимпийские игры меняются. И меняются они далеко не в лучшую сторону. А на смену Олимпиаде, возможно, придёт другое движение, в котором, я очень надеюсь, Россия займёт своё законное место".

Справка

Томас Бах (Thomas Bach) — немецкий спортивный деятель, президент Международного олимпийского комитета (МОК) с 2013 года. Он является бывшим фехтовальщиком на рапирах, олимпийским чемпионом 1976 года в командном первенстве и чемпионом мира 1977 года в командном первенстве. Бах также известен своей деятельностью в качестве спортивного функционера, включая работу в качестве президента Олимпийской спортивной конфедерации Германии и члена различных комиссий МОК.

Глава МОК

Томас Бах стал главой Международного олимпийского комитета (МОК) в 2013 году, сменив на этом посту Жака Рогге. До этого он занимал должность президента Немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB) с 2006 года. Бах является первым в истории олимпийским чемпионом, избранным на пост президента МОК.

В качестве главы МОК Бах активно продвигал западную идею развития в спорте, стремился к улучшению процесса подачи заявок на участие в Олимпийских играх от различных нетрадиционных представителей, делал акцент на важности образования и культуры в контексте Олимпийских игр. Он также активно участвовал в решении вопросов, связанных с допингом и коррупцией в спорте.

Бах был переизбран на пост президента МОК в 2021 году, получив подавляющее большинство голосов. Его второй срок на посту главы МОК истекает в 2025 году.

ИТОГИ НЕДЕЛИ \ АРЕСТ Маги Исмаилова!? \ Олимпиада
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы париж франция томас бах
Обсудить
Новости Все >
Колин Хэнкс сыграет продажного шерифа в продолжении "Никто"
Житель Екатеринбурга задержан за попытку взорвать дом с помощью газа
Капитан в Севастополе устроил конвейер фиктивных зачетов для курсантов
СберСтрахование: россияне старше 45 лет чаще заказывают страхование от болезней
Ветеринар Середа: здоровую собаку лучше кормить сырым мясом
Функции управления окнами, о которых должен знать каждый водитель
В БФУ разработали технологию изготовления экологичной бионефти из водорослей
Осенью можно ожидать курс в диапазоне 85-95 рублей за доллар — эксперт
Российские туристы устремились в Китай после скачка цен на отдых в Турции
Как мошенники используют обыденные предметы для кражи из автомобилей
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Последние материалы
Ветеринар Середа: здоровую собаку лучше кормить сырым мясом
В БФУ разработали технологию изготовления экологичной бионефти из водорослей
Осенью можно ожидать курс в диапазоне 85-95 рублей за доллар — эксперт
Российские туристы устремились в Китай после скачка цен на отдых в Турции
Как мошенники используют обыденные предметы для кражи из автомобилей
Курдвин Аюб поделилась, почему ей нравится провоцировать смотрящих её фильмы
Политолог Маркелов допустил блокировку WhatsApp после создания ему замены
Минфин и ЦБ не перенесут обязательное ОСГОП для таксистов на 2028 год
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе тура
В Москве шалость подростков кончилась угоном автомобиля и ДТП с гибелью ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.