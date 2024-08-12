Камил Гаджиев: Олимпиада — это круто, но нужна ли она миру и нам в этом извращённом виде

Камил Гаджиев: уход Баха — это шанс для российского олимпийского движения

3:51 Your browser does not support the audio element. Спорт История Международные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что покинет свой президентский пост и не будет переизбираться на новый срок.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Спортивный чиновник запомнился нам тем, что во многом благодаря ему мы нигде не участвуем, а олимпийская хартия давно перестала следовать настоящим олимпийским идеям.

А изменится ли политика МОК с приходом другого "Баха"? Или это будет смена "говорящей головы", которая озвучивает приказы? Стоит ли России надеяться на справедливость в мире спорта?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил спортивный функционер, общественный деятель, президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Камил, что изменится в политике МОК с уходом Баха?

"Для меня непереизбрание Баха, а точнее, то, что он не будет пробовать переизбираться на новый срок, честно сказать, это шанс для российского олимпийского движения, потому что "времена Баха" для меня полностью омрачились отстранением российского спорта, недоверием к нему и прочими не очень приятными вещами. Сказать, что это было сделано безосновательно? Нет, конечно, потому что скандалы, связанные с сочинской Олимпиадой, давали основание ставить под сомнение всё, что связано с нами, безусловно. Но были компромиссы. Однако к концу своего, скажем так, правления Бах уже совсем односторонне смотрел на всё, что связано с российскими спортсменами — политика взяла полный верх над принципами олимпийского движения. И поэтому то, что Баха не будет, я думаю, что это шанс для российского спорта".

А Олимпиада и Россия?

"Олимпиада — это круто, но большой вопрос, а через два цикла будет ли Олимпиада вообще так сильно нужна миру, как она нужна сейчас? Мир меняется, Олимпийские игры меняются. И меняются они далеко не в лучшую сторону. А на смену Олимпиаде, возможно, придёт другое движение, в котором, я очень надеюсь, Россия займёт своё законное место".

Справка

Томас Бах (Thomas Bach) — немецкий спортивный деятель, президент Международного олимпийского комитета (МОК) с 2013 года. Он является бывшим фехтовальщиком на рапирах, олимпийским чемпионом 1976 года в командном первенстве и чемпионом мира 1977 года в командном первенстве. Бах также известен своей деятельностью в качестве спортивного функционера, включая работу в качестве президента Олимпийской спортивной конфедерации Германии и члена различных комиссий МОК.

Глава МОК

Томас Бах стал главой Международного олимпийского комитета (МОК) в 2013 году, сменив на этом посту Жака Рогге. До этого он занимал должность президента Немецкой олимпийской спортивной конфедерации (DOSB) с 2006 года. Бах является первым в истории олимпийским чемпионом, избранным на пост президента МОК.

В качестве главы МОК Бах активно продвигал западную идею развития в спорте, стремился к улучшению процесса подачи заявок на участие в Олимпийских играх от различных нетрадиционных представителей, делал акцент на важности образования и культуры в контексте Олимпийских игр. Он также активно участвовал в решении вопросов, связанных с допингом и коррупцией в спорте.

Бах был переизбран на пост президента МОК в 2021 году, получив подавляющее большинство голосов. Его второй срок на посту главы МОК истекает в 2025 году.

ИТОГИ НЕДЕЛИ \ АРЕСТ Маги Исмаилова!? \ Олимпиада