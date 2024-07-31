Олимпийские игры превращаются в Евровидение — самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин об Олимпиаде в Париже

Эльбрус Нигматуллин: Олимпийские игры утратили свою главную миссию

8:20 Your browser does not support the audio element. Спорт История Международные соревнования

Своё мнение об Олимпиаде в Париже высказал в интервью Pravda.Ru российский спортсмен, общественный и политический деятель, многократный обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин.

Во что превратилось олимпийское движение

— Почему, на ваш взгляд, открытие Олимпиады в Париже получилось настолько провокационным?

— Помните, когда на Евровидении победителями становились мужчины без явных половых признаков, бородатые женщины и т. п.? Небольшая часть нашего общества убеждала нас в том, что, мол, это свобода слова. Мы проглотили. Но когда на открытии Олимпийских игр, где всё внимание привлечено к крупнейшим спортивным состязаниям, мы видим этих непонятных существ, нам просто дают понять, что чихать они хотели на традиционные ценности, на нас. И говорят, что будут продвигать эту повестку, которая, само собой, далека от религии. Я не такой религиозный человек, но, как мне кажется, здесь они христианство задвинули.

Я считаю, что Олимпиада уже превратилась из спортивного мероприятия в какое-то продвижение чуждых для той же Европы ценностей. Они пока этого не понимают. Но понимаем это мы, здесь, в России.

— Как трансформировалось олимпийское движение, по вашим наблюдениям?

— Олимпийские игры сейчас не прекращают войн. Они превратились в инструмент решения политических задач, которые стоят против России. Они далеко уходят от спорта. Тут уже история вообще не о спорте. В этой борьбе уже все средства хороши, против нас используют все возможные средства. Другой вопрос — как мы на это реагируем.

Продолжаем ли мы надеяться на то, что мы когда-то вернёмся на Олимпийские игры и вообще на Запад? Важно, чтобы мы наконец-то стали самостоятельными и придумали альтернативу Олимпийским играм.

Я, как атлет, который выступал практически всю свою жизнь на международной арене, защищал честь страны, выходил с флагом России, всегда возвращался на Родину, и всегда, и сейчас продолжаю говорить своему окружению, что мы должны создавать альтернативные соревнования, создавать лучшие условия для спортсменов, призовые, раскручивать наших атлетов. А не пытаться угодить. Как мне кажется, даже сейчас часть нашего общества всё-таки в глубине души мечтает о том, что когда-нибудь они вернутся на Олимпийские игры, на Евровидение и какие-то другие соревнования и конкурсы, с которыми они ассоциируют Запад.

Гендерная путаница в спорте и вопросы допинга

— Вам известно что-нибудь о принятии решения о том, что при смене пола мужчина может выступать в женской команде, женщина в мужской?

— Мы видели примеры таких случаев на Олимпийских играх, когда мужчина (бывший мужчина, а сейчас действующая женщина) выступал в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Но всё-таки эта история не такая массовая, я в своей карьере не встречал подобных случаев. Как правило, они были в Западной Европе, в США. О таких случаях в России я не слышал.

Я считаю, что мужчины должны соревноваться с мужчинами, а женщины — с женщинами.

Эта тема очень тесно переплетена с темой допинга, безусловно. Я не берусь судить как специалист в области медицины. Я понимаю, что соотношение тестостерона у мужчин и у женщин разное. Есть грань между мужчиной и женщиной, мы до XXI века дожили, и, по-моему, проблем таких не возникало. Другое дело, что на Западе внушают людям (детям, по крайней мере), что пол можно выбрать самостоятельно. Это опасно. Это может превратиться во всё что угодно, в том числе в участие таких атлетов-атлеток в Олимпийских играх.

Но как мне кажется, пока это явление не носит такой массовый характер, чтобы говорить об угрозе большому спорту. Хотя, конечно, можно и на эту тему порассуждать... Наверное, всё-таки женщин, которые захотят стать мужчинами и выступать среди мужчин, будет меньше. А мужчин, которые стали женщинами и выступают в женских соревнованиях, будет большинство. Потому что ведь не секрет, что мужчины по природе своей просто физически сильнее от рождения, они изначально имеют ряд физических преимуществ.

"Молодцы, что не поехали!"

— Как вы относитесь к российским спортсменам, которые всё же поехали на Олимпийские игры в Париже?

— Когда я был юношей и только начинал свою спортивную карьеру, когда только мечтал о победах, для меня в первую очередь важна была не медаль на груди, а то, что я слышал гимн Советского Союза. Я мечтал, чтобы в честь моей победы поднимался флаг Советского Союза, затем России.

Так я мог принести пользу своей Родине. Я вырос с этим ощущением. Оно меня никогда не покидало, даже сейчас. Но когда наши спортсмены едут на Олимпийские игры под нейтральным флагом и их там ещё и подвергают каким-то притеснениям, — мне кажется, тут уже дело не в организаторах, а в тех спортсменах, которые приняли всё-таки решение участвовать в Олимпийских играх.

Я бы участие в этих Олимпийских играх не принимал. Потому что для меня важнее честь, победа страны, а не моя личная победа. Я так был воспитан. Вы скажете: молодое поколение может со мной поспорить и наверняка скажет, что я какой-то отсталый и т. п. "Личная победа, личный успех гораздо важнее коллективного, уж тем более — страны", — скажут они.

Я всегда буду спорить и доказывать обратное, говорить о том, что Олимпийские игры созданы для того, чтобы в них соревновались атлеты под знамёнами разных стран.

И сейчас как раз настал такой переломный момент. Наше общество пока ещё не до конца созрело, не до конца понимает, как мне кажется, что мы должны гордиться собой. И мы должны чем-то жертвовать. Не бывает так, что у соседей изба горит, родственники дерутся, а я буду свою успешную карьеру продолжать. Я не считаю, что карьера спортсмена лучше, чем карьера врача, учителя, хлебороба. Спортсмены — такие же пахари. Когда мне говорят: "Олимпийские игры проходят раз в четыре года, спортсменам надо дать возможность, они всю жизнь на это потратили, у них больше шанса выиграть Олимпиаду не будет"... Но это очень небольшая часть людей, кто вопреки мнению большинства решил принять участие в Олимпийских играх.

Нам диктуют эту повестку, этот образ жизни, через Олимпийские игры. Завтра будет другой день, другие события, другие мероприятия, но повестка будет та же. Пример я уже приводил — Евровидение. Нам тогда казалось: "Что там? Это всего лишь касается песенного конкурса. Он не такой массовый, и не всем он интересен".

У Олимпийских игр охват гораздо больше, их смотрит весь мир, исламский, мусульманский мир, все континенты. Поэтому молодцы те ребята, которые не поехали.

Но я сейчас не за то, чтобы осуждать наших спортсменов и говорить, какие они нехорошие, раз поехали. Я говорю о будущих соревнованиях, которые нам нужно организовывать. К примеру, БРИК — классная история. У нас в Башкортостане проводится много международных соревнований. Совсем скоро я проведу два международных турнира силачей: я приглашаю сильнейших атлетов мира, плачу хорошие призовые, создаю хорошие условия. Да, может быть, пока не так масштабно, не так много денег. Но тенденция уже наметилась. И наши чиновники, наши депутаты Республики Башкортостан, понимая это, поддерживают таких людей, как я.