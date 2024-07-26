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Александр Приходько

Самые богатые футболисты

6:42
Спорт

Информационное издание GOAL24 собрало рейтинг самых богатых футболистов планеты, согласно отчетам финансового издания Forbes, а также другим официальным источникам. Вы удивитесь, но первое место в рейтинге занимают не Месси и не Роналду.

Самые богатые футболисты
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Роналдо, 160 млн $

Основная часть доходов Роналдо пришлась на футбольные контракты, но он также делал удачные инвестиции. Бразилец за время игровой карьеры заработал порядка 80-100 миллионов долларов, но продолжает зашибать большие деньги и после выхода на пенсию. Главный спонсор красивой жизни Роналдо — Nike, с которым у Зубастика контракт на 2,2 млн долларов в год. Плюс Феномен зарабатывает за счет спортивного агентства и рекламных постов в соцсетях. Накопил на то, чтобы в 2018-м приобрести "Вальядолид".

Уэйн Руни, 170 млн $

Основное состояние Уэйн сколотил как раз за счёт роскошной зарплаты в "МЮ". До Погба был самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ, зарабатывая более 20 млн долларов в год. Плюс большие деньги принесло долгосрочное сотрудничество с Nike, EA Sports, Coca Cola и другими брендами — около 2,5 млн ежегодно. Иногда Руни вкладывается в малый и средний бизнес, однажды прикупил NFT. Но вообще топовым бизнесменом его назвать сложно.

Златан Ибрагимович, 190 млн $

Ибра доиграл до 41 года, так что за счёт продолжительности спортивной биографии заработал денег на несколько поколений вперёд. В Париже зарплата Златана и вовсе доходила до 18 млн евро в год. Успел посотрудничать с Nike и Adidas, является послом Volvo, рекламировал Nivea, H&M, Samsung и Xbox. В 2015 году Златан выпустил собственные напитки и линию одежды. Плюс у шведа огромный автопарк и несчетное число недвижки по всей Европе.

Дэйв Уилан, 210 млн $

Уилан построил посредственную карьеру — 10 лет попылил за клубы третьего дивизиона. Так откуда такие деньги? Всё просто, Дэйв был слабым футболистом, зато первоклассным предпринимателем. Завязав с футболом в 30, он начал карьеру бизнесмена и уже к концу 60-х имел 10 точек по всему графству Ланкашир. Затем Уилан продал свой предыдущий бизнес и вложился в сеть магазинов для спорта и рыбалки JJB Sports. К концу 90-х фирма стала вторым по величине спортивным ритейлером в Великобритании, а в 2007 была продана за те самые 210 млн долларов. А ещё купил "Уиган” из родного города и сделал участника АПЛ из клуба-задохлика, на матчи которого ходило по 1500 человек.

Килиан Мбаппе, 220 млн $

Столько денег к 25 годам Мбаппе из-за королевского контракта с "ПСЖ" и бонусов за продление соглашения. С 2022 года Килиан получал в Париже 57 млн евро чистыми. В "Реале" зарабатывать будет меньше, но сторонних доходов у Килиана хватает. Есть 2-3 млн в год по контракту с Найк, а также сотрудничества с Hublot, EA Sports, Oakley и еще десятком компаний поменьше.

Неймар, 360 млн $

После подписания фантастического контракта с "Аль-Хилялем" (зарплата 180 млн долларов в год) Ней серьёзно поднакопил. За свою карьеру он заработал огромные деньги в клубах, но ещё больше баблишка фармил отец Неймара за пределами поля, зарабатывая на имиджевых правах на сына. У бразильца отличный контракт с Nike плюс соглашения с Gillettte, Beats и Red Bull.

Дэвид Бекхэм, 450 млн $

Как вы понимаете, зарплата Дэвида в клубах — капля в море доходов, которые он получает от своей бизнес-империи. Нет смысла перечислять бренды, с которыми он сотрудничал. Дэвид первым из футболистов понял, что можно зарабатывать за пределами футбольного поля в разы больше, чем на нём, а выступления использовать как разгон для своего образа. Этот подход жутко бесил Фергюсона, но владелец "Интер Майами" вряд ли о чём-то жалеет.

Криштиану Роналду, 500 млн $

В Саудовской Аравии в год Роналду получает 215 миллионов долларов чистыми, и это серьёзно повлияло на его капитал. К тому же, у Криша пожизненный контракт с Nike на миллиард долларов. Armani, Teg Hauer, Clear, PokerStars, Castrol — всё это компании, которые также отстёгивали Рону миллионы. Плюс есть соглашения еще с десятком корпораций поменьше. Кроме того, у Роналду есть несколько отелей, спортзалы, фитнес-магазин и клиника по пересадке волос. Ну и с соцсетями полный порядок, Криштиану — первый во всём мире по числу подписчиков, его фолловят более 500 млн человек.

Лионель Месси, 600 млн $

Кто-то удивится, но за карьеру Лео заработал больше Роналду. Причина в том, что Месси получал больше португальца из-за контракта с "Барселоной". Сейчас он продолжает копить капитал — за два года в "Интер Майами" аргентинец заработает до 150 млн. Лео подписал пожизненный контракт с Adidas. Плюс есть соглашения с Pepsi, Turkish Airlines, Gillette. Также у Месси есть ряд домов в США и владение процентом от элитной застройки в родном Росарио, а ещё доход от криптовалюты и NFT.

Фаик Болкиах, 20 млрд $

На Transfermarkt про Болкиаха вы не узнаете ничего интересного — 26 лет, вингер тайского "Рачанбури", стоимость — 150 тысяч евро. Секрет в том, что Фаик — племянник султана Брунея, и отсюда происходит его по-настоящему королевское богатство. Состояние Болкиаха сопоставимо с годовым ВВП некоторых стран, так что нет сомнений, что в футбол он играет чисто ради удовольствия. Ну а заработок порядка 1000 долларов в неделю — скорее шутка для принца-миллиардера.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы футбол
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