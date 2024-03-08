Тренировки только в выходные: стоит ли игра свеч? Американский электрофизиолог голосует "за"

Спорт по выходным — лучше, чем ничего

3:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Задумывались ли вы, стоит ли заниматься спортом только по субботам и воскресеньям?

Фото: Openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья следует заниматься умеренной или интенсивной физической активностью не менее 150 минут в неделю.

Это может включать

быструю ходьбу,

танцы,

бег трусцой,

езду на велосипеде,

теннис

или футбол.

"Недавнее исследование показало, что тренировки только в выходные дни могут быть столь же эффективны для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, как и более регулярные занятия. Исследователи обнаружили, что люди, которые тренировались только в выходные дни, имели такой же низкий риск сердечного приступа, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и инсульта, как и те, кто занимался спортом более равномерно", — говорит сотрудник Массачусетского технологического института и электрофизиолог Массачусетской больницы общего профиля Шаан Хуршид.

Однако важно отметить, что тренировки только в выходные дни могут быть более сложными для поддержания в долгосрочной перспективе. Во время недели может быть трудно найти время для физических упражнений, вы можете быть более склонны пропустить тренировки.

Если вы рассматриваете возможность тренировок только в выходные дни, важно установить реалистичные цели и составить план, которому вы сможете следовать. Убедитесь, что у вас есть достаточно времени для тренировок и что вы не переутомляетесь. И, конечно же, всегда консультируйтесь с врачом перед началом любой новой программы упражнений.

Полезные советы

Подготовка к тренировкам и восстановление после них

Независимо от того, как часто вы тренируетесь, важно правильно подготовить своё тело к физической нагрузке и восстановиться после неё.

Разминка и заминка

Разминка помогает подготовить ваше тело к тренировке, повышая температуру тела, частоту сердечных сокращений и кровообращение. Это снижает риск травм и улучшает производительность.

Заминка помогает вашему телу восстановиться после тренировки, снижая частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также удаляя продукты обмена веществ.

Питание

Перед тренировкой: съешьте порцию сложных углеводов, таких как

цельнозерновой хлеб,

овсянка

или фрукты,

чтобы обеспечить энергией ваше тело.

После тренировки: съешьте порцию углеводов и белков, чтобы помочь восстановлению мышц.

Гидратация

Пейте воду до, во время и после тренировок. Вы также можете получать жидкость из богатых водой овощей и фруктов, таких как арбуз и огурцы. Пара глотков между подходами — то, что нужно. Не стоит выпивать сразу всю питьевую воду, это может неблагоприятно отразиться на почках.

Экипировка

Используйте качественную экипировку, соответствующую вашим потребностям. Например, если вы бегаете, убедитесь, что у вас есть хорошие кроссовки с качественной подошвой, обеспечивающей необходимый уровень амортизации.

Реалистичные цели

Трезво оценивайте свои возможности и устанавливайте реалистичные цели. Не переусердствуйте, особенно если вы только начинаете заниматься спортом.

Следуя этим советам, вы можете подготовить своё тело к тренировкам и восстановиться после них, снизив риск травм и улучшив производительность.