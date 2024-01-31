Дисквалификация Валиевой — месть извращённого Запада

Дисквалификация Камилы Валиевой — бессильная месть России за успехи страны

4:37 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Фото: wikimedia.org by Luu - Opera propria is licensed under CC BY-SA 4.0

Русофобия в спорте

Срок дисквалификации — с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) позже объявил, что все её результаты с даты взятия пробы аннулированы.

Это привело к пересмотру итогов командного турнира Игр‑2022, где сборная России одержала победу. Первое место ожидаемо "ушло" к США, вторыми стала Япония а россиянам досталась бронза.

Понятно, что это чистой воды политиканство. О допинговых скандалах говорят ещё с 2014-го года, когда сборная Россия с блеском выиграла Зимние олимпийские игры в Сочи. Однако началось всё с того момента, когда после распада СССР мы влились в систему, которую не мы создавали. А влились на чужих правилах, дескать "мы готовы делать всё, что вы нам скажите", а это уже было залогом всех проблем.

Тем более Запад нам сразу доказал, что спорта без политики, а политики без спорта не существует. Запад вопреки всем олимпийским идеям использует спорт, как политическое оружие. Двойные стандарты, несправедливость, подлость — они там повсюду. Потому что для себя Запад выдумывает другие правила.

Также надо понимать, что спорт давно стал нечто большим, чем просто соревнованиями. А особенно фигурное катание у нас в стране, которое люди смотрят, как шоу, искусство и достижение нашего спорта.

Конечно, это отлично понимают наш "партнёры". Поэтому сейчас они просто хотят лишить огромную массу населения этого зрелища. Хотят лишить желания россиян этим увлекаться, а затем перевести стрелки на российскую власть.

А, мол, потому что нечего кочевряжиться. Вы хотите быть самостоятельными, да ещё хотите выигрывать все медали фигуристов, обладая лучшими спортсменками на планете! Фиг вам! Мы лишим вас любимого зрелища. Хотите быть в цивилизованном мире? Вот тогда ваши спортсмены и будут принимать участие в различных соревнованиях, в которых мы вам разрешим. Но по нашим правилам. А если вы не хотите этого делать, то мы вас постараемся побольнее ужалить.

Такова декларация Запада, а вернее, США.

Сеять раздор

Ну и открывается ещё один пласт для махинаций: соблазнять лучших российских спортсменов. Давить на них такими несправедливыми решениями, чтобы напугать или обозлить.

"Приезжай к нам, поменяй гражданство, а ещё лучше, осуди действия российской власти, и вот тогда ты будешь выступать всегда и везде, а в России у тебя не будет ничего: ни жизни, не карьеры", — говорят российским спортсменам.

Ясно, что к спорту это не имеет никакого отношения. Это всё грязно, мерзко и по-русски сказать, подло.

А в случае с Камилой Валиевой — это просто издевательство. Молодая спортсменка, у которой всё ещё впереди, и Западу важно сломать ей всю жизнь.

Извращённый Запад

Правда, здесь я не удивлён, поскольку этот садизм и различные извращения сегодня характеризуют всю западную цивилизацию. А издевательство над беззащитными, это и есть один из признаков извращения. А это уже психические отклонения, которыми коллективный Запад явно страдает.

И главное. Налицо их бессильная ярость. Ведь они ничего не могут сделать с Россией. Уже сколько прогнозов давалось на то, что страна загнётся "через 39 дней", потом отводили нам три месяца, потом отводили максимум год, потом говорили, что снарядов хватит только на 2-3 месяца, говорили что государство-бензоколонка не просуществует без своей нефтяной иглы.

А Россия живёт и процветает. Что им делать? Вот в бессильной злобе и надо мстить. Мстить всякими разными подлыми ударами. Начиная от террористических актов и заканчивая вот такими беззащитными юными спортсменками.

А что ОКР?

И уже совсем последнее.

Странно, что Олимпийский комитет России только после этого дела заметил "некую враждебность" со стороны Запада. А то что до этого делала западная клика во главе с США, было доброжелательностью к России? Глупо было ожидать, что они будут смягчать нам какие-то правила. Со стороны ОКР это просто импотентно и недальновидно.

А с этого момента нам надо устанавливать свои, собственные правила, соревнования и форматы.

И уж точно не сдаваться…

КАМИЛА ВАЛИЕВА - "ПЫЯЛА" Г. ЧЕЛЯБИНСК 24.12.2023 Г. Показательное выступление.