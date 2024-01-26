Прыжки со скакалкой — отличный способ сбросить вес и натренировать кардиосистему. Как начать тренироваться со скакалкой правильно?

Прыжки со скакалкой — это не только увлекательный способ разминки, но и занятие, уходящее корнями в историю. Считается, что скакалка берёт своё начало в древнем Китае, согласно Международной федерации прыжков со скакалкой (IRSF). Игра под названием "сто прыжков со скакалкой" была любимой во время празднования китайского Нового года.
Если вы хотите изменить свой распорядок дня в фитнесе, подумайте о добавлении скакалки для прыжков. Она помогает привести в тонус ваши суставы, несущие вес (лодыжки, колени и бедра), обеспечивая при этом тренировку для повышения частоты сердечных сокращений, для которой вам, возможно, даже не придётся выходить из дома или на ближайший тротуар.
Прыжки со скакалкой — отличный способ тренировать аэробную систему за короткий промежуток времени, если у вас нет времени на более длительные аэробные тренировки, например, на бег.
Прыжки со скакалкой также могут быть хорошим занятием при восстановлении после травмы, когда вы ещё не можете переносить длительные пробежки, пешие походы или велосипедные прогулки.
Прыжки со скакалкой могут помочь натренировать эти мышцы, чтобы вы двигались сильнее и быстрее, что может быть особенно полезно в беге или видах спорта, требующих быстрой смены скорости и направления, таких как баскетбол и футбол.
Регулярные тренировки развивают выносливость, поскольку упражнения с скакалкой активизируют сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и потребление кислорода.
Регулярные тренировки помогают поддерживать здоровый вес и форму, а также укрепляют мышцы, что влияет на общую физическую подготовку.
Скакалка — недорогой и легко доступный тренажёр, который можно использовать в любом месте.
Поскольку прыжки со скакалкой — это занятие с высокой отдачей (вы прикладываете большую силовую нагрузку к своему телу) лучше начинать медленно и осторожно, прежде чем увеличивать частоту прыжков со скакалкой.
Начните с 5-10 минут прыжков со скакалкой с интервалами 30 секунд прыжков и одна минута отдыха, пока не истечёт ваше время. Делайте это один или два раза в неделю, чтобы увидеть, как ваше тело реагирует на прыжки со скакалкой.
При прыжках со скакалкой сжигается 500 калорий в час для человека весом 45-60 килограммов, 750 калорий в час для человека весом 65-70 килограммов и 1000 калорий в час для человека весом 90 и выше килограммов.
Прыгать со скакалкой целый час нереально, поэтому давайте разберём эти цифры: при прыжках со скакалкой человек весом 45-60 килограммов сжигает 25 калорий каждые три минуты, человек весом 65-70 килограммов — 37,5 калорий каждые три минуты и человек весом 90 и выше килограммов — 50 калорий каждые три минуты.
Важно методично подходить к добавлению прыжков со скакалкой в ваш существующий режим тренировок. Не торопитесь с длительными, интенсивными интервалами между прыжками со скакалкой. Вместо этого начинайте медленно и целенаправленно.
Вы можете сначала попрактиковаться в прыжках со скакалкой, положив скакалку по прямой линии перед собой и перепрыгивая через неё вперёд, а затем назад, чтобы начать понимать движения, необходимые для прыжка и приземления.
Сократите общее время прыжков для начала и оцените первоначальное самочувствие ваших суставов и мышц после пары занятий со скакалкой, советует Лиглер. Прыжки с интервалом в 15 или 30 секунд с перерывом в одну минуту между ними на 5-10 минут — это будет отличное начало.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.