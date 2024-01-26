Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виталий Лукьянов
Тренировка для бёдер: мышцы можно накачать, не вставая на ноги. Каждый день по три упражнения для лучшего эффекта

Приводим бёдра в порядок: тренировка для тех, кому лень вставать

3:31
Спорт

То, что вы не стоите на ногах, не означает, что вы не можете работать ногами. На самом деле, многие спортсмены и бодибилдеры выполняют упражнения для ног лежа, чтобы укрепить мышцы кора и нижней части тела, включая ягодичные мышцы и квадрицепсы.

Приводим бёдра в порядок: тренировка для тех, кому лень вставать
Фото: Собственная работа by Helisusa is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pilates-hundred-sata.jpg

Ваши мышцы бедра, в том числе приводящие и отводящие мышцы бедра, часто являются частью, которой пренебрегает ваш распорядок дня для ног. Но важно укреплять эти мышцы, потому что они помогают стабилизировать ваши бедра во время стояния, ходьбы, бега и даже поднятия тяжестей.

Выполняйте эту тренировку лежа несколько раз в неделю, чтобы улучшить свою силу нижней части тела и устойчивость. Она включает в себя упражнения на одной ноге, чтобы обеспечить равную силу с обеих сторон, что крайне важно для предотвращения травм. Самое главное, вы приведёте в тонус ноги без необходимости вставать!

Ягодичный мостик для одной ноги

  1. Лягте на спину, руки опустите вдоль тела, колени согнуты, ступни прижаты к полу. Оторвите одну ногу от пола, сохраняя колено согнутым под углом 90 градусов.
  2. Прижмите верхнюю часть спины к полу и оторвите бёдра от пола, образуя диагональную линию от колен до плеч. Сожмите ягодичные мышцы вверху и твёрдо поставьте стабилизирующую ногу на пол.
  3. Опустите бёдра обратно в исходное положение. После выполнения повторений поменяйте ноги.

Примечание. Важно сохранять равновесие бёдер на протяжении всего упражнения. Не позволяйте бедру поднятой ноги опускаться к полу.

Совет. Усложните это упражнение, поставив ногу на 15-сантиметровый блок и добавив изометрическую фиксацию в верхней части на три-пять секунд. Чтобы вернуться к этому упражнению, поставьте обе ноги на пол и выполните ягодичный мостик обеими ногами на земле.

Упражнение с поднятием ноги

  1. Лягте на спину, упритесь ладонями в пол по бокам и вытяните ноги перед собой. Поднимите ноги на 15 сантиметров от пола.
  2. Держа ногу согнутой, поднимите правую ногу от пола к потолку. Как только ваша нога станет вертикальной, медленно опустите её обратно в исходное положение. Ваши ноги ни в коем случае не должны касаться земли.
  3. Продолжайте чередовать ноги, одновременно втягивая мышцы брюшного пресса.

Совет. Поднимите это упражнение на новый уровень, плавно раскачивая ногами; просто следите за тем, чтобы во время работы они находились на высоте 15 сантиметров над землей. Чтобы вернуться к этому упражнению, положите руки под поясницу для поддержки, согните ноги под углом 90 градусов и вытяните их перед собой.

Подъём ног из положения лежа на боку

  1. Лягте на правый бок, упритесь правым предплечьем в пол, а правым плечом прямо над локтем. Положите левое бедро на правое, следя за тем, чтобы они оставались прямыми во время движения.
  2. Вытянув пальцы ног вперед, поднимите верхнюю ногу высоко к потолку.
  3. Сохраняйте напряжение в левой ноге, когда опускаете её в исходное положение.
  4. Повторяйте, пока не закончите повторения, затем переключитесь на другую сторону.

Совет.  Для дополнительной поддержки положите под бёдра подушку, например, свёрнутое полотенце или одеяло. Чтобы усложнить это упражнение, встаньте на боковую планку, опираясь на стабилизирующую руку или предплечье, когда будете поднимать ноги.

Упражнение ягодичный мост на одной ноге. Как правильно выполнить.
Автор Виталий Лукьянов
Виталий Лукьянов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Кремовый суп из картофеля и грибов со сливками: нежнейший вкус
Стилист Скороходова рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года
Садовое партнёрство кустов
Иммунолог Крючков: из COVID болезнь переходит в суперинфекцию
Киев удивлён, почему люди не хотят эвакуироваться с Купянска 
Сенат США одобрил позволяющий конфисковать активы РФ ради Украины законопроект
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рынку жилья в России предрекли крах
США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов Дмитрий Плотников Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Последние материалы
Приводим бёдра в порядок: тренировка для тех, кому лень вставать
Пилот разбившегося в Афганистане бизнес-джета назвал технические проблемы причиной ЧП
Собчак оценила обложку к новому альбому Канье Уэста
США одобрят продажу Турции современных F-16 на сумму 20 млрд долларов
Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО
Двойные штрафы за нарушения ПДД: как полицейские могут наказать водителя за два проступка
Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Путин: ставка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ
Призеров международного маркетингового конкурса "PROбренд-2023" наградят 15 февраля в Москве
Ситуация help: как починить сломанный ноготь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников