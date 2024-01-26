Тренировка для бёдер: мышцы можно накачать, не вставая на ноги. Каждый день по три упражнения для лучшего эффекта

То, что вы не стоите на ногах, не означает, что вы не можете работать ногами. На самом деле, многие спортсмены и бодибилдеры выполняют упражнения для ног лежа, чтобы укрепить мышцы кора и нижней части тела, включая ягодичные мышцы и квадрицепсы.
Ваши мышцы бедра, в том числе приводящие и отводящие мышцы бедра, часто являются частью, которой пренебрегает ваш распорядок дня для ног. Но важно укреплять эти мышцы, потому что они помогают стабилизировать ваши бедра во время стояния, ходьбы, бега и даже поднятия тяжестей.
Выполняйте эту тренировку лежа несколько раз в неделю, чтобы улучшить свою силу нижней части тела и устойчивость. Она включает в себя упражнения на одной ноге, чтобы обеспечить равную силу с обеих сторон, что крайне важно для предотвращения травм. Самое главное, вы приведёте в тонус ноги без необходимости вставать!
Примечание. Важно сохранять равновесие бёдер на протяжении всего упражнения. Не позволяйте бедру поднятой ноги опускаться к полу.
Совет. Усложните это упражнение, поставив ногу на 15-сантиметровый блок и добавив изометрическую фиксацию в верхней части на три-пять секунд. Чтобы вернуться к этому упражнению, поставьте обе ноги на пол и выполните ягодичный мостик обеими ногами на земле.
Совет. Поднимите это упражнение на новый уровень, плавно раскачивая ногами; просто следите за тем, чтобы во время работы они находились на высоте 15 сантиметров над землей. Чтобы вернуться к этому упражнению, положите руки под поясницу для поддержки, согните ноги под углом 90 градусов и вытяните их перед собой.
Совет. Для дополнительной поддержки положите под бёдра подушку, например, свёрнутое полотенце или одеяло. Чтобы усложнить это упражнение, встаньте на боковую планку, опираясь на стабилизирующую руку или предплечье, когда будете поднимать ноги.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.