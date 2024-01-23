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Ирина Гусакова
Фитнес-тренер: боль в суставах может быть сигналом опасного заболевания

Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки

3:09
Спорт

Задача любого тренировочного процесса — это создание необходимых адаптаций организма путём проведения тренировки. На классической тренировке механическую нагрузку получают не только мышцы, но и связки и суставы, поэтому они также претерпевают адаптационные изменения, чтобы стать прочнее и эластичнее.

Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки
Фото: prekrasnaja.com

Все уже давно привыкли к тому, что после тренировки могут болеть мышцы, и некоторые уверены в том, что они должны болеть, но многие удивляются тому, что заболеть могут связки и суставы. Почему болят суставы после тренировки и что с этим делать, Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий.

Почему болят суставы после тренировки

Причины боли:

  • заболевания опорно-двигательного аппарата, такие как артроз, артрит, остеопороз и др.;
  • остаточное напряжение или спазмы мышечной группы.

Если во время тренировки ничего не болит, а боль приходит только на следующий день после тренировки, то, скорее всего, причина вторая. Но если боль постоянная и выражается во время тренировки, то это причина обратиться к врачу.

Как не допустить спазмов после тренировок

Первый фактор, связанный с болью в суставах, решается с помощью удаления из тренировочной программы неподходящих упражнений, вызывающих локальное мышечное напряжение и тянущих за собой связку и сухожилие, которое отдаёт болью в сустав.

Например, у многих начинают болеть коленные суставы после упражнения "жим ногами". Если убрать его из программы, то боль уйдёт. Это не означает, что "жим ногами" — плохое упражнение, это лишь отражает то, что мышцы во время выполнения этого упражнения неравномерно распределяют нагрузку вокруг него.

Вторым фактором является нарушение баланса сил между мышцами агонистами и антагонистами.

Каждый сустав окружён мышечными группами, которые по своему уровню тренированности должны быть в балансе между силой разгибателей и сгибателей. Если в тренировочной программе есть дыры, то какая-то из мышечных групп будет недополучать нагрузки или, наоборот, будет находиться в состоянии перетренированности.

Например, если болит коленный сустав, то можно посчитать, сколько упражнений направлено на мышцы разгибатели голени, то есть переднюю поверхность бедра, и на мышцы сгибатели голени, то есть заднюю поверхность бедра. Если есть большая разница в объёме нагрузки, то её необходимо устранить путём добавления или уменьшения упражнений.

Но что делать тем, кто не занимается силовыми тренировками? Например, люди, которые занимаются аэробными или функциональными тренировками, также могут столкнуть с этой проблемой.

Здесь есть неочевидное решение — добавить силовые тренировки, которые компенсируют нарушенный баланс между мышечными группами. Такая практика давно существует в профессиональном спорте. Это решает не только проблемы с болью в суставах, но также увеличивает эффективность специальных тренировок. Потому что практически любое физическое качество, которое можно развить, накладывается на мышцы, а если их мало, то и прирастать силе, мощности и выносливости будет негде.

Гимнастика для лечения коленей
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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