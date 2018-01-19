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Автор Редакция рубрики "Мир"

Ночной кошмар для WADA: как начинался "Тур де Франс"

Спорт

Сейчас это грандиозное спортивное состязание, в котором принимают участие лучшие велогонщики мира, и мало кто знает, что эта шоссейная многодневка была придумана журналистом и возникла как рекламный проект газеты L'Auto (нынешняя L'Équipe). Ее страницы были желтыми — в прямом смысле, хотя и в переносном отчасти тоже, — поэтому майка лидера "Тур де Франс" по традиции желтого цвета.

Гонка состоит из 21 однодневного этапа — то есть трех недель, в течение которых велосипедисты преодолевают расстояние от 3 до 4 тысяч километров. Рекорд по длительности трассы был поставлен в 1926 году — на 5745 км (маршрут каждый год меняется и может пролегать за пределами Франции). Каждый участник должен не пропустить ни одного дня и по итогу показать минимальное суммарное время преодоления дистанций. Таким образом, теоретически можно выиграть Тур, не выиграв ни одного отдельного заезда.

Проводят "Тур де Франс" ежегодно в июле. Отменяли мероприятие лишь на два периода времени — в Первую мировую войну (1915-1918) и Вторую мировую войну (1940-1946).

Интересные факты о главной велогонке мира:

1. В первые годы проведения "Тур де Франс" участники ездили на велосипедах без системы переключения скоростей. В крайнем случае, им разрешались манипуляции с цепью, но особого эффекта они не давали. В 1910 году, когда на трассе появились сложные горные участки, стало ясно, что без переключения передач не обойтись.

2. На заре истории "Тур де Франс" велосипедисты были "на самообслуживании" — а именно возили все необходимые запчасти и инструменты для ремонта с собой (и даже не пытайтесь представить, сколько весило всё это добро, которое приходилось тянуть в гору без переключения скоростей). Все работы, разумеется, они тоже производили сами на скорую руку. Если же поломку нельзя было устранить в одиночку и быстро, участник выбывал из гонки. Известна история англичанина по фамилии Кристоф, который трижды лидировал в заездах, но в итоге проигрывал, так как ломал вилку и вынужден был пешком искать кузницу.

3. Самым тяжелым участником "Тур де Франс" был шведский гонщик Магнус Вакштедт, весивший 94 кг и получивший за это прозвище Большой Мэгги (Big Maggy). А француз Жан Робич, которому из-за субтильной комплекции больше подошла бы роль жокея, чем велосипедиста (при росте 161 см он весил 60 кг), возил с собой две бутылки с водой, куда добавлял свинец. Таким образом гонщик увеличивал вес и более-менее уравнивал свои шансы с соперниками на спусках. Он стал победителем "Тур де Франс" в 1947 году. WADA тогда еще не существовало, и свинец за допинг не считали.

4. Кстати о допинге. Вплоть до начала 1960-х годов участникам "Тур де Франс" разрешалось пить спиртное прямо во время заездов (для обезболивания при нагрузках применялся также эфир). Потом был принят закон о запрете на стимулирующие вещества, и из гонки ушел былой кураж — но не у всех. Например, когда британский спортсмен Том Симпсон в 1967 году почувствовал себя дурно на 13-м этапе состязания и скончался несколько часов спустя, врачи выяснили, что мужчина "зарядился" коктейлем из алкоголя и наркотиков.

Кстати, самый титулованный участник "Тур де Франс" — Лэнс Армстронг, завоевавший семь побед, — в 2012 году лишился всех наград по решению Антидопингового агентства США.

Первый победитель "Тур де Франс" — Морис-Франсуа Гарен (чемпион 1904 года) — позже был дисквалифицирован за жульничество: как выяснилось, он подкрепился провиантом из одной из машин, что было запрещено правилами.

5. Установлено, что среднестатистический гонщик "Тур де Франс" тратит на каждом этапе 4-5 тысяч ккал и без малого 124 тысячи ккал в общей сложности (это примерно 252 двойных чизбургера), а с потом теряют такой объем жидкости, который равноценен 39 походам в туалет. Между заездами велосипедисты не отдыхают, проезжая примерно 2 часа в день для вывода молочной кислоты из мышц и поддержания концентрации.

6. Велогонщик Мигель Индурайн, пять раз подряд выигравший "Тур де Франс", обладает уникальными физиологическими особенностями: его пульс — 28 ударов в минуту (при норме 60-70 ударов), объем легких — 8 литров (при среднем объеме 6 литров), а кровеносная система перекачивает за минуту 7 литров кислорода (у обычного человека — 3-4 литра, а у других профессиональных велосипедистов — 5-6 литров).

7. За время существования "Тур де Франс" обросла организационными традициями. Например, перед велогонщиками обычно едет рекламный караван — автомобили, из которых зрителям раздают еду и сувениры (увы, известны случаи гибели охотников за халявой под колесами этих машин). Организаторы стараются прокладывать маршрут таким образом, чтобы он пролегал через малоизвестные населенные пункты и привлекал туда туристов, а вместе с ними — и прибыль для местных жителей. Среди зрителей каждый год прячутся "хулиганы петли" — люди, которые по каким-то причинам терпеть не могут велосипеды, велогонки и конкретно "Тур де Франс". Они пытаются устраивать разные выходки, мешая гонщикам. Ежегодно до 100-120 человек из-за этого оказываются за решеткой в полицейском участке.

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