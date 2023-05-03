Фитнес-браслет Fitbit: как считать активные минуты

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Фитнес-браслет Fitbit — это не только индикатор количества шагов, но и хороший индикатор ежедневной физической активности. Активные минуты Fitbit являются более точным показателем ежедневной активности, чем количество шагов. Активные минуты показывают, получаете ли вы достаточно правильной физической нагрузки, чтобы снизить риск заболеваний и улучшить свою физическую форму.

Что такое активные минуты Fitbit?

Измерение активных минут показывает, когда вы занимались активностью, которая сжигает в три раза больше калорий, чем когда вы в покое, по крайней мере, в течение 10 минут. Когда вы в покое, ваш метаболизм равен 1 метаболическому эквиваленту (MET). Fitbit использует уровень 3 MET или выше, чтобы показать умеренную физическую активность.

На уровне 3 MET вы можете ходить быстрым шагом или заниматься другими упражнениями, которые повышают частоту сердечных сокращений. Умеренно-интенсивные упражнения включают:

ходьбу быстрым шагом со скоростью 3 км в час;

эллиптический тренажер;

аквааэробику;

езду на велосипеде со скоростью менее 10 км в час;

бальные или народные танцы.

Уровень 6 MET указывает на высокоинтенсивную физическую активность. К высокоинтенсивным упражнениям относятся:

быстрая ходьба, бег или бег на длинные дистанции;

хайкинг в гору или с тяжёлым рюкзаком;

плавание;

танцевальная аэробика.

У некоторых трекеров также есть определение пульса на запястье, которое используется для определения того, находитесь ли вы в зоне сердечного ритма, необходимого для упражнений умеренной и высокой интенсивности. Пульс может быть более точным измерением, чем темп, если вы достигаете умеренной нагрузки при более медленном темпе. Если вы идете в гору или используете наклон на беговой дорожке, например, пульс повышен, даже если вы двигаетесь медленнее.

Ваша цель активности в минутах

У Fitbit есть стандартная цель — 30 активных минут в день (вы можете изменить настройки на более высокие или более низкие) или 150 минут активных зон в неделю (в среднем 22 минуты в день). Эти минуты следует распределять на всю неделю. Чем больше упражнений, тем лучше, при этом дополнительные преимущества имеются при 300 минутах упражнений средней интенсивности или 150 минутах упражнений высокой интенсивности.

Достижение вашей еженедельной цели активных минут имеет много преимуществ для здоровья. Регулярные упражнения снижают риск сердечных заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака; улучшают настроение, сон и продолжительность жизни, а также сохраняют функцию суставов.

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