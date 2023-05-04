Мы не раз слышали, что в день необходимо проходить 10000 шагов. Однако исследования показывают, что взрослый человек в среднем по статистике не выполняет и половины нормы. Если вы пройдёте в день около 5000 шагов, то физическая нагрузка будет недостаточной, чтобы минимизировать риски для здоровья.
Каждый человек мечтает быть энергичным и полным сил. Одним из важных аспектов здорового образа жизни является регулярная физическая активность. Интересно, сколько шагов в день необходимо сделать, чтобы снизить риски для здоровья?
Дети, подростки и молодые взрослые обычно более активны, они ходят чаще, чем пожилые люди. У пожилых людей могут быть проблемы с подвижностью.
Многие педометры просят указать рост, потому что длина шага в основном зависит от роста. Люди с маленьким ростом обычно имеют более короткий шаг, что приводит к большему количеству шагов на километр.
Люди, чьи профессии связаны с сидячим образом жизни, скорее всего, будут реже ходить, чем те, у кого более активная работа (среди последних медсестры, строители и менеджеры ресторанов).
Когда речь идет о количестве шагов в день у мужчин и женщин, мужчины занимают лидирующие позиции, совершая в среднем на 9% больше шагов, чем женщины.
Предположим, что средняя скорость ходьбы составляет 100 шагов в минуту, средняя длина шага - 2000 шагов на километр. Если вы стремитесь пройти 10000 шагов, то вам понадобится два часа.
Цель в 10000 шагов в день изначально не была определена исследованиями или мнением экспертов. Вместо этого это было красивое, круглое число, которое легко вписывалось в рекламную кампанию педометра.
Однако исследования показывают, что этот целевой показатель шагов довольно неплохо отражает достижение минимальной рекомендуемой физической активности в день.
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