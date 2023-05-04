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Петр Ермилин

Навстречу здоровью: сколько шагов нужно сделать в день

2:45
Спорт

Мы не раз слышали, что в день необходимо проходить 10000 шагов. Однако исследования показывают, что взрослый человек в среднем по статистике не выполняет и половины нормы. Если вы пройдёте в день около 5000 шагов, то физическая нагрузка будет недостаточной, чтобы минимизировать риски для здоровья.

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Сколько шагов нужно в день

Каждый человек мечтает быть энергичным и полным сил. Одним из важных аспектов здорового образа жизни является регулярная физическая активность. Интересно, сколько шагов в день необходимо сделать, чтобы снизить риски для здоровья?

Возраст

Дети, подростки и молодые взрослые обычно более активны, они ходят чаще, чем пожилые люди. У пожилых людей могут быть проблемы с подвижностью.

Рост и шаг

 

Многие педометры просят указать рост, потому что длина шага в основном зависит от роста. Люди с маленьким ростом обычно имеют более короткий шаг, что приводит к большему количеству шагов на километр.

Профессия

 

Люди, чьи профессии связаны с  сидячим образом жизни, скорее всего, будут реже ходить, чем те, у кого более активная работа (среди последних медсестры, строители и менеджеры ресторанов).

Пол

 

Когда речь идет о количестве шагов в день у мужчин и женщин, мужчины занимают лидирующие позиции, совершая в среднем на 9% больше шагов, чем женщины.

10000 шагов в день: сколько времени занимает

Предположим, что средняя скорость ходьбы составляет 100 шагов в минуту, средняя длина шага - 2000 шагов на километр. Если вы стремитесь пройти 10000 шагов, то вам понадобится два часа.

Цель в 10000 шагов в день изначально не была определена исследованиями или мнением экспертов. Вместо этого это было красивое, круглое число, которое легко вписывалось в рекламную кампанию педометра.

Однако исследования показывают, что этот целевой показатель шагов довольно неплохо отражает достижение минимальной рекомендуемой физической активности в день. 

Быстрые способы увеличения количества шагов в течение дня:

  • Пить много воды (придётся часто вставать, чтобы налить воду и пойти в туалет).
  • Прогуливаться во время обеденного перерыва.
  • Устанавливать на телефоне будильник для разминки каждый час.
  • Стоять и ходить во время разговора по телефону.
  • Периодически делать "перерыв на прогулку".
  • Подниматься по лестнице, когда это возможно.
  • Парковаться на самой удалённой парковке.
Сколько нужно делать шагов в день?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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