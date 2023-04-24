Почему важен настрой в спорте

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Увлеченные спортсмены посвящают много времени

подготовке,

совершенствованию навыков и техник в своем виде спорта,

а также тренировкам, тренировкам и еще раз тренировкам.

И правда, что физическая подготовка — и врожденный талант — могут провести спортсмена далеко. Но еще одна необходимая часть для максимизации вашего атлетического потенциала — это правильное отношение.

Почему отношение важно в спорте

Если вы спортсмен или любите заниматься соревновательными видами спорта, развитие позитивного ментального настроя может помочь вам получить преимущество. Эмоции, как положительные, так и отрицательные, могут влиять на когнитивную функцию (то, как хорошо вы думаете), а также на ваш уровень энергии и другие аспекты вашей физической производительности.

Когда негативность превосходит позитив — это потому что вы сталкиваетесь с травмой, или к вам применяют критику вашего тренера, — может быть действительно трудно обрести оптимизм, который может помочь вам добиться успеха. Поэтому, если вы хотите поднять свою спортивную производительность на новый уровень, попробуйте некоторые из этих ментальных стратегий для обращения негатива и избавления от ограничивающих убеждений.

Улучшите свое настроение

Если вы находитесь в состоянии разочарования или страдаете от пессимистической перспективы, вы можете вызвать сдвиг, заняв себя чем-то приятным. Вместо того, чтобы задумываться о тех проблемах или вопросах, которые вас огорчают — может быть, вы столкнулись с трудностями в вашей тренировке, или у вас есть серия поражений, — сделайте что-то, что, вы знаете, поднимет вам настроение, даже если вам не хочется.

Включите веселую музыку

Встретьтесь или позвоните другу, который всегда веселый Поиграйте с детьми Сходите в парк для собак и посмотрите, как играют щенки Займитесь хобби Принимайте расслабляющую ванну с книгой Измените своё настроение быстро Закройте глаза и подумайте о человеке, месте или вещи, которая всегда делает вас счастливым и надежду. Только представление об этом может быть достаточно, чтобы изменить ваше настроение — что, в свою очередь, изменит ваше мышление.

Низкая самооценка: что это такое и как это изменить

Сделайте перерыв

Отрицательность не всегда исходит из внутреннего или личного источника. Часто мы ощущаем глубокое влияние от ужасных вещей, которые мы слышим или читаем, или от тревожных изображений, которые мы видим по телевизору или в социальных сетях.

Слишком легко позволить таким вещам проникнуть в нашу психику и завладеть нашим умственным и эмоциональным состоянием. Конечно, важно быть в курсе текущих событий, но также важно защитить себя от избытка тревожной информации.

Избегайте Сравнений

Сравнивать себя с другими — это естественное явление. Однако, когда дело касается вашей самооценки, может быть опасно сравнивать себя с другими.

К счастью, есть несколько способов, которые помогут вам избежать ловушки сравнения и оставаться в центре внимания.

Сосредоточьтесь на себе. Вместо того, чтобы задаваться вопросами о том, как вы сравниваетесь с другими, сконцентрируйтесь на своих сильных сторонах и улучшении своих собственных навыков. Остановитесь на своем прогрессе. Сравнивая себя со своими прежними результатами, вы можете увидеть свой собственный прогресс и вдохновиться на дальнейшие усилия. Уважайте разнообразие. В каждом спорте, и в жизни в целом, есть люди с разными талантами и способностями. Признавайте и уважайте эту разнообразную палитру.

Найдите учителя

Свободно общайтесь с тренером, которому вы доверяете, и попросите конкретные советы о том, как можно улучшить свой спортивный навык. Можно также поискать ментора в области спорта, в котором вы заинтересованы.

Следуйте золотому правилу: спрашивайте, а не судите. Убедитесь, что вы задаете открытые вопросы и готовы принимать критику. Не забывайте благодарить своего учителя за его советы и поддержку.

Осознайте, Что Не Всегда Бывает Легко

Наконец, помните, что достижение своих целей может быть трудным, но это не значит, что вы не сможете их достичь. Часто самые трудные вызовы помогают нам вырасти и стать лучше. Если вы сталкиваетесь с препятствиями, не сдавайтесь, продолжайте работать, чтобы достичь успеха.

И помните, что у каждого человека есть свой путь. Важно не сравниваться с другими, а наслаждаться своим собственным процессом и прогрессом.

Попробуйте использовать визуализацию

Это в основном означает представление сценария, в котором вы соревнуетесь и хорошо выступаете. Используйте все свои чувства — вообразите звук аплодисментов толпы, запах в воздухе, как земля чувствуется под вашими ногами или как мяч чувствуется в ваших руках. Есть некоторая правда в идее, что если вы можете об этом думать, то вы можете это сделать, поэтому используйте эту мудрость, когда вы выступаете.

Как улучшить свою спортивную психологию

Итак, как вы можете улучшить свою спортивную психологию и достичь максимального успеха? Вот несколько конкретных стратегий:

Практикуйте положительное самообслуживание. Это может быть мантра, позитивный отзыв о себе или другой способ помочь себе сохранять оптимизм и уверенность.

Избегайте избытка негативных новостей и информации, которые могут угнетать вас. Вместо этого ищите вдохновение в историях успеха других спортсменов или позитивных фильмах и телепередачах.

Пользуйтесь визуализацией и другими упражнениями для управления своими мыслями и эмоциями во время соревнований.

Спортивный успех требует как физической, так и психологической подготовки, и вы не можете достичь максимального потенциала без правильного сочетания обоих. Так что практикуйте свои навыки и улучшайте свою психологию, и вы увидите, как ваша производительность улучшится на поле или в зале тренировок.