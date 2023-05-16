Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Влияние синдрома сидячего атлета на ваш организм

3:00
Спорт

Сидячий образ жизни ассоциируется с широким спектром отрицательных последствий для здоровья, включая повышенный риск ожирения, кардиометаболические заболевания и общую смертность. Даже если атлет регулярно занимается спортом, время, которое он проводит в сидячем режиме, может существенно влиять на его здоровье и результаты.

Влияние синдрома сидячего атлета на ваш организм

Термин "синдром сидячего атлета" нешироко используется в научном сообществе, но это не означает, что данная тема была проигнорирована. В течение последних 20 лет было проведено несколько исследований, посвящённых изучению влияния сидячего образа жизни на людей, занимающихся спортом.

Например, одно из исследований пришло к выводу, что нужно проводить примерно от 60 до 75 минут в умеренной физической активности каждый день, чтобы компенсировать кардиоваскулярные риски сидячего образа жизни.

Чтобы избежать синдрома сидячего атлета, необходимо не только упражняться, но и больше двигаться в течение дня. Это может включать в себя увеличение ежедневной активности, такой как:

  • ходьба вместо езды на машине или в общественном транспорте;
  • использование лестницы вместо лифта;
  • двигательная активность в течение рабочего дня во время коротких перерывов.

Способы борьбы с сидячим образом жизни

Сделайте зарядку

Если вы будете делать короткие упражнения в виде разминки каждый час, то сможете увеличить физическую активность, снизить стресс и улучшить работу мозга. Вы можете сделать следующие упражнения:

  • приседания или выпады;
  • отжимания от пола;
  • подъём на носки или прыжки на месте;
  • растяжка шеи, плеч и спины.

Однако не забывайте, что зарядка не может заменить полноценную тренировку.

Двигайтесь больше во время работы

Если вы работаете на компьютере весь день, найдите способ загрузить себя: например, поставьте коробки или книги на полку, сходите к коллегам для разговоров вместо общения в чате, ходите в туалет чаще. Вставайте каждый час, чтобы сделать разминку. 

Активно проводите время

Ездите на велосипеде или ходите на работу пешком, паркуйтесь дальше или идите до следующей автобусной остановки. Используйте лестницу вместо лифта. Выполняйте больше домашних дел вручную. Если вы планируете отпуск, рассмотрите возможность активного отдыха. Есть курорты и отели по всему миру, которые могут помочь вам оставаться активным, предоставляя велосипеды, доступ в спортзал и фитнес-классы. Или спланируйте свой собственный активный отдых с походами, каноэ, каякингом или велосипедными прогулками.

Активное время вместе с друзьями

Вместо того, чтобы сидеть с друзьями дома за чаепитием, прогуляйтесь, поиграйте в теннис или пойдите потанцуйте. Будьте креативны.

Что происходит с организмом во время спорта?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
Новости
ФСБ пресекла попытку вывезти из России два слитка золота на 126 млн рублей
Автоэксперт Кадаков оценил спрос на электромобили в РФ: "Это не для всех"
На электростанции Краснодара произошла авария
Пять российских пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ на здание управления УФСБ по Курской области
Эксперт Ибрагимова объяснила, стоит ли платить банку за скидку на ипотеку
Производители из Китая взорвали российский авторынок
Диетологи назвали четыре продукта, которые рекомендуются употреблять людям старше 45 лет
Генерал Гуров: под главой ГУР Украины Будановым может "случайно" взорваться машина
Politico: власти Украины хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы остановить РФ
Военнослужащий ВС Украины "помог" бойцам ВС РФ подорвать блиндаж, забрав туда заминированный дрон
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Военный эксперт Шурыгин заявил о необходимости второй волны мобилизации в войска ВС России
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
"Хлопните дверью": Сафонов резко ответил на критику своего поста
Последние материалы
Пять российских пограничников ранены из-за атаки дрона ВСУ на здание управления УФСБ по Курской области
Эксперт Ибрагимова объяснила, стоит ли платить банку за скидку на ипотеку
Производители из Китая взорвали российский авторынок
Диетологи назвали четыре продукта, которые рекомендуются употреблять людям старше 45 лет
Генерал Гуров: под главой ГУР Украины Будановым может "случайно" взорваться машина
Влияние синдрома сидячего атлета на ваш организм
Politico: власти Украины хотят получить от Запада до 50 истребителей F-16, чтобы остановить РФ
Военнослужащий ВС Украины "помог" бойцам ВС РФ подорвать блиндаж, забрав туда заминированный дрон
Врио главы ДНР Денис Пушилин: фланги в Артёмовске усилены, ситуация там должна выровняться
Подозреваемых в похищении 15-летнего подростка доставили в отдел полиции в Челябинске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников