Здоровье через велотренировки: Все о зале для велотренировок

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Занятия на велотренажерах в помещении практически стали неотъемлемой частью больших фитнес-центров, а в больших городах специализированные студии для занятий на велотренажерах находятся буквально в двух шагах.

Однако, хотя велотренировки в помещении уже являются неотъемлемой частью современных фитнес-центров — даже существуют телевизионные реалити-шоу, посвященные тренерам и владельцам студий велотренировок, первый урок велотренировок в помещении под названием Spinning был создан только в 1993 году.

После его создания, однако, программа выросла и изменилась. То, что раньше рассматривалось только как внутреннее средство тренировки для серьезных велосипедистов, теперь имеет массовое привлекательное исполнение с хореографией на основе ритма, убойными плейлистами и тренерами-знаменитостями, клиенты которых следуют за ними из студии в студию.

Результатом является форма фитнеса, которая серьезно заявляет о своей жизненной силе, не только благодаря ее способности изменяться вместе с каждым новым поколением фитнес-энтузиастов, но и потому, что она предлагает результаты, благотворно воздействующие на здоровье, которые заставляют участников возвращаться снова и снова.

Что такое велотренировка в помещении?

Велотренировка в помещении — это форма кардиоваскулярных упражнений, которые обычно проводятся в групповом формате и имитируют катание на велосипеде по дороге. Велотренажеры, используемые для этого типа тренировок, обычно называются "spin bike", хотя "Spinning" и "spin bike" являются товарными знаками.

Велотренировки в помещении, особенно групповые занятия под руководством инструктора, являются отличным способом улучшить кардиоваскулярную форму и укрепить мышцы нижней части тела. Однако, как и любая форма физической активности, она подходит не для всех.

Вот что нужно знать, прежде чем отправиться на свое первое занятие.

Велотренажеры для помещений отличаются от традиционных стационарных велосипедов. Дизайн и ощущения, которые вы получаете от велотренажеров для помещений, отличаются от традиционных стационарных велосипедов, и эти различия могут повлиять на вашу тренировочную сессию.

Спин-байки созданы для имитации полного опыта езды на улице. Сиденье у них более узкое, чем на традиционных стационарных велосипедах, и вы можете вертикально и горизонтально регулировать руль и сиденье, чтобы лучше соответствовать форме вашего тела и позиции езды. Эти основные характеристики также позволяют вам сидеть или стоять во время езды, как на дорожном велосипеде.

Однако наиболее значимые различия касаются того, как управляются велосипеды. Традиционные стационарные велосипеды оснащены двигателями и компьютеризованными настройками с предустановленными тренировками и уровнями сопротивления, которые вы можете регулировать во время езды. Хотя это удобно, результатом является более "топорный" опыт, который убирает часть вашего контроля как ездока.

С другой стороны, спин-байки имеют тяжелый маховик спереди велосипеда, который прямо соединен с педалью. Этот механизм аналогичен традиционному велосипеду, располагая мощность педали в рука

Студийные занятия могут быть дорогими

Если мысль о том, чтобы тратить 3000-5000 рублей в неделю на занятия по велотренировкам в помещении, заставляет вас нахмуриться, то есть хорошие новости. Большинство велостудий предлагают форму "первое занятие бесплатно", чтобы вы могли протестировать инструктора или место, прежде чем тратить много денег. И если вы решите, что вам нравится этот тип кардиотренировок, есть способы сэкономить деньги на студийных занятиях.

Правильная форма является ключевым элементом успеха

Верьте или нет, есть правильный и неправильный способ кататься на велосипеде, и это вдвойне верно, когда вы катаетесь на велосипеде на высокой интенсивности.

Например, неправильная осанка может привести к боли в коленях; сильное наклонение на велосипеде может снизить количество сожженных калорий, так как вы уменьшаете участие мышц; и неправильное дыхание может ограничить поток оксигенированной крови к работающим мышцам, вызывая проблемы с производительностью, головокружение и другие неприятные симптомы.

Довольно нормально быть незнакомым с некоторыми из своих собственных ошибок, поэтому важно внимательно слушать замечания инструктора по форме. Вы также можете проверить свою форму для исправления плохих привычек, таких как раскачивание таза во время езды, и улучшить знания о правильной анатомии педалирования, правильном способе встать и управлять каденсом.

Существует правильный и неправильный способ настройки велосипеда

Одним из преимуществ велотренировок в помещении является возможность настройки руля и сиденья велосипеда для соответствия вашей фигуре. Так как все тела разные, даже небольшие корректировки высоты сиденья или переднего/заднего положения руля могут обеспечить более комфортную и безопасную поездку.

Однако, правильная настройка не всегда интуитивна.

Болезненность седла — это нормально

Если вы давно не катались на велосипеде, то можете удивиться ощущению синячков в области промежности на следующий день после занятия. Но это нормально.

По мере того, как ваше тело привыкает к занятию, неприятные ощущения проходят, и вы больше не испытываете болезненности в этом месте. Однако, если вы хотите избежать дискомфорта, вы можете попробовать несколько стратегий для предотвращения боли.

Этикет в зале для занятий на велотренажере

Как и в случае с тренажерным залом, в зале для занятий на велотренажере существуют правила этикета, особенно когда дело касается групповых занятий. Например, считается неприличным отвечать на телефонные звонки во время занятий или уходить, не протерев свой велотренажер.

Перечитайте основные правила, прежде чем приступить к занятиям, и если вы собираетесь посетить новый зал, уточните у инструктора, есть ли какие-то особые правила, которые вам следует знать заранее.

Занятия на велотренажере имеют множество преимуществ

После вашего первого занятия на велотренажере вы не будете иметь никаких сомнений в способности этой активности повысить ваш пульс и усилить мышечную работу нижней части тела. Занятия могут быть действительно тяжелыми, как и с любой формой кардиоваскулярной нагрузки, катание на велотренажере может улучшить функцию сердца и легких и помочь улучшить состав тела. Преимущества не заканчиваются там.

Индор-циклинг может также:

Снизить риск развития болезней сердца и сосудов, включая инсульт и инфаркт миокарда

Улучшить функцию легких и повысить выносливость

Уменьшить стресс и улучшить качество сна

Увеличить уровень энергии и улучшить физическую форму

Повысить уровень самооценки и уверенности в себе

Однако, важно помнить, что как и в любом упражнении, возможны травмы и нагрузка должна быть адаптирована под индивидуальные потребности и возможности каждого. Поэтому, перед началом занятий индор-циклингом, важно получить консультацию специалиста и проходить занятия под руководством опытного инструктора.