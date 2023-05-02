Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Польза ходьбы: почему стоит чаще ходить пешком

2:22
Спорт

Ходьба является наиболее популярной формой аэробной физической активности. Но для того, чтобы ходьба приносила пользу для здоровья, необходимо тратить на пешие прогулки как минимум 2,5 часа (150 минут) в день. При этом ходьба должна быть умеренной, например, быстрой. 

Польза ходьбы: почему стоит чаще ходить пешком

Люди могут рассматривать ходьбу скорее как средство передвижения, а не как форму структурированной аэробной активности. Некоторые могут даже считать, что ходьба обеспечивает меньше преимуществ, чем другие более интенсивные формы упражнений, такие как:

  • фитнес,
  • бег,
  • велосипедная езда.

Но доказательства свидетельствуют о том, что ходьба действительно приносит реальные преимущества. Важное дополнение: ходьба вам не будет стоить денег, как тренировки в фитнес-зале, и не предусматривает использования специального оборудования или предварительной подготовки.

Преимущества ходьбы для здоровья

Согласно многим исследованиям, в результате ходьбы улучшается состояние сердечно-сосудистой системы. Поэтому ходьба может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин разного возраста и состояния здоровья. Ходьба помогает развивать и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы. 

Ходьба также может замедлить прогрессирование потери костной массы. Регулярная ходьба особенно полезна, если у вас лишний вес или вы страдаете от артрита.

Ходьба оказывает положительное влияние на артериальное давление. Высокое артериальное давление — один из нескольких факторов, которые могут увеличить риск заболеваний сердца. 

Аэробные упражнения в целом помогают  улучшить уровень полезного холестерина и снизить уровень вредного холестерина, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Также были проведены некоторые исследования, связывающие различные типы программ ходьбы с продолжительностью жизни. Но здесь сложно исключить факторы образа жизни, которые могут влиять на результаты исследования (например, диета, снижение стресса, большее общение и т. д.).

Исследователи выяснили, что если ходить более двух часов в день, то можно значительно увеличить продолжительность жизни. 

Польза от ходьбы
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт здоровье
Новости
Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артёмовска
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой
Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: у сына модельера уже второй день праздник
Дирижёр Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Российские миномётчики обстреляли позиции боевиков ВСУ из "Василька" под Кременной
Стилист Лисовец о смерти Юдашкина: уже боюсь представить, кто будет следующим
Дорожка из одуванчиков в саду — универсальный элемент ландшафтного дизайна
EAT: двойная уловка помогла России нанести мощный ракетный удар по ВСУ
Политолог Кваснюк заявил, что спецоперация на Украине не закончится раньше освобождения Одессы
Популярное
Причину смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
Глава МИД Украины: поставки F-16 будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ
Марков назвал смерти Юдашкина и Зайцева "весенним мором российских модельеров"
Tinder покинет российский рынок к 30 июня
Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артёмовска
Польза ходьбы: почему стоит чаще ходить пешком
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой
Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: у сына модельера уже второй день праздник
Дирижёр Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Российские миномётчики обстреляли позиции боевиков ВСУ из "Василька" под Кременной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников