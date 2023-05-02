Польза ходьбы: почему стоит чаще ходить пешком

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Ходьба является наиболее популярной формой аэробной физической активности. Но для того, чтобы ходьба приносила пользу для здоровья, необходимо тратить на пешие прогулки как минимум 2,5 часа (150 минут) в день. При этом ходьба должна быть умеренной, например, быстрой.

Люди могут рассматривать ходьбу скорее как средство передвижения, а не как форму структурированной аэробной активности. Некоторые могут даже считать, что ходьба обеспечивает меньше преимуществ, чем другие более интенсивные формы упражнений, такие как:

фитнес,

бег,

велосипедная езда.

Но доказательства свидетельствуют о том, что ходьба действительно приносит реальные преимущества. Важное дополнение: ходьба вам не будет стоить денег, как тренировки в фитнес-зале, и не предусматривает использования специального оборудования или предварительной подготовки.

Преимущества ходьбы для здоровья

Согласно многим исследованиям, в результате ходьбы улучшается состояние сердечно-сосудистой системы. Поэтому ходьба может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин разного возраста и состояния здоровья. Ходьба помогает развивать и поддерживать здоровье опорно-двигательной системы.

Ходьба также может замедлить прогрессирование потери костной массы. Регулярная ходьба особенно полезна, если у вас лишний вес или вы страдаете от артрита.

Ходьба оказывает положительное влияние на артериальное давление. Высокое артериальное давление — один из нескольких факторов, которые могут увеличить риск заболеваний сердца.

Аэробные упражнения в целом помогают улучшить уровень полезного холестерина и снизить уровень вредного холестерина, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Также были проведены некоторые исследования, связывающие различные типы программ ходьбы с продолжительностью жизни. Но здесь сложно исключить факторы образа жизни, которые могут влиять на результаты исследования (например, диета, снижение стресса, большее общение и т. д.).

Исследователи выяснили, что если ходить более двух часов в день, то можно значительно увеличить продолжительность жизни.

Польза от ходьбы