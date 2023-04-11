Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Сбалансированная диета и правильное потребление калорий

5:50
Спорт

Потребление определенного количества калорий в день помогает достичь и поддерживать здоровый вес. Исследования также показывают, что при соблюдении сбалансированной диеты потребление оптимального количества калорий может улучшить здоровье и продлить жизнь.

Сбалансированная диета и правильное потребление калорий

Чтобы определить, сколько калорий вам следует потреблять в день, полезно сначала понимать установленные рекомендации по количеству калорий. Затем вы можете учитывать другие факторы, чтобы найти оптимальное количество калорий для вас, учитывая ваши цели и состояние здоровья. Вот что вам нужно знать о потреблении калорий в день.

Сколько калорий в день следует потреблять

Количество калорий, которое следует потреблять в день, будет меняться в зависимости от изменения состава вашего тела и его размеров, уровня активности и здоровья. Знание рекомендуемых по количеству калорий может дать более точное представление о диапазоне калорий, необходимых вам. Они варьируются в зависимости от того, являетесь ли вы взрослым, подростком или ребенком.

Взрослые

Рекомендуемый уровень потребления калорий для взрослых женщин варьируется от 1600 калорий в день до 2400 калорий в день. Для мужчин этот показатель немного выше и варьируется от 2200 до 3200 калорий в день.

Если вы достаточно малоподвижны или старше, ваша потребность в калориях, скорее всего, ближе к нижней границе диапазона. Вы можете быть ближе к верхней границе, если достаточно активны, беременны или кормите грудью.

Потребление определенного количества калорий в день помогает достичь и поддерживать здоровый вес. Исследования также показывают, что правильное потребление калорий в сочетании со сбалансированной диетой может помочь улучшить здоровье и продлить жизнь.

Подростки

Рекомендации по потреблению калорий для подростков варьируются в зависимости от возраста, пола и уровня активности. Рекомендованное потребление для 13-летней девочки составляет от 1600 до 2200 калорий в день, а для 13-летнего мальчика — от 2000 до 2600 калорий. В позднем подростковом возрасте эти значения немного увеличены.

Использование калькуляторов для похудения

Независимо от того, хотите ли вы похудеть, набрать вес или поддерживать свой текущий вес, онлайн-калькулятор может помочь. Калькулятор использует ваш пол, вес, рост и возраст, чтобы определить количество калорий, необходимых для поддержания ежедневной активности вашего организма.

Затем он добавляет калории, необходимые для набора веса, или вычитает необходимое количество калорий для помощи в похудении. Калькулятор также может определить, сколько калорий вы должны потреблять для поддержания текущего веса.

Ввод точной информации может помочь в определении ежедневной потребности в калориях. Если вы не уверены, насколько активны вы в течение дня, ведите журнал активности на неделю или посмотрите данные с фитнес-трекера, чтобы получить быструю оценку.

Затем калькулятор спросит вас о ваших целях. Важно быть реалистичным на этом этапе. Постарайтесь установить цели, которые вы считаете достижимыми. Как только вы достигнете своей цели, вы всегда можете установить новую.

Достижение целевого веса

После ввода в калькулятор калорий необходимых данных вы получите целевую суточную норму калорий. Это количество калорий, которое вы должны потреблять ежедневно, чтобы достичь желаемого веса в заданный промежуток времени.

Для похудения

Если ваша цель — похудение, калькулятор учитывает дефицит калорий в вашей рекомендуемой суточной калорийности. Дефицит калорий — это просто недостаток энергии, потребление меньшего количества калорий, чем вы используете, чтобы ваше тело сжигало накопленный жир (избыточный вес) для получения энергии.

Вы можете создать дефицит калорий, уменьшив потребляемое количество пищи. Также вы можете потреблять дополнительные калории, увеличивая физическую активность. Сочетание двух методов (сбалансированное питание и упражнения) является здоровой стратегией для похудения.

Набор веса

Если ваша цель — набрать вес, ваша рекомендуемая дневная калорийность будет включать в себя избыток калорий. Ключ к здоровому набору веса заключается в следовании нескольким простым рекомендациям.

  • Ешьте высококачественные, высококалорийные продукты, такие как мясо с высоким содержанием белка, здоровые жиры и цельные зерна.
  • Ешьте чаще (это помогает, если вы быстро наедаетесь).
  • Добавляйте дополнительные калории в свои блюда, добавляя орехи к утренней овсянке.
  • Пейте питательные коктейли.
  • Включайте силовые тренировки в свою тренировочную программу.

Поддержание веса

Несколько исследований пытались найти лучшие способы поддержания текущего веса, особенно после успешного похудения. Многие из этих исследований сообщают, что результаты смешанные, что касается того, какие стратегии могут сработать лучше.

Однако многие из этих исследований пришли к выводу, что следование диете, богатой белком, может помочь в поддержании веса. Диета, богатая Омега-3 жирными кислотами и полифенолами, также может быть эффективным подходом для поддержания здорового веса.

Как правильно считать калории
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы диета похудение
Новости
Литовкин: в США изучат состав брони захваченного ВСУ российского танка Т-90, но аналог сделать не смогут
Экс-офицер США Риттер: НАТО вряд ли позволит Зеленскому устроить Третью мировую войну
Протоиерей Сморкалов заявил, что в Патриаршем соборе Новочеркасска закровоточило распятие Иисуса Христа
Руководство Wildberries назвало причиной конфликта с сотрудниками искусственный интеллект
Байден сообщил, что обеспокоен утечкой материалов Минобороны США
Экс-посол Украины Мельник требует у Германии самолёты, корабли и подлодки
Полковник Ходарёнок раскрыл план контрнаступления ВСУ, который спланирован с помощью США
Сбежавший с Украины наёмник Макинтайр: боевики ВСУ убили троих русских пленных в Харькове
Депутат Журова допустила, что Украина начнёт предъявлять обвинения гражданам за посещение Крыма
Елена Валюшкина рассказала о своём втором бывшем муже: Не "бабник", а "крыса"
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
Мянтюнен: система ПРО Финляндии отразит атаки ОТРК "Искандер" ВС России
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Киев готовится конфисковать имущество за "российские корни"
Киев готовится конфисковать имущество за "российские корни"
Последние материалы
Депутат Журова допустила, что Украина начнёт предъявлять обвинения гражданам за посещение Крыма
Елена Валюшкина рассказала о своём втором бывшем муже: Не "бабник", а "крыса"
Вирусолог Аграновский: защита от вируса Хасеки, по-видимому, не требуется
RusVesna показала видеокадры с разбитого опорного пункта ВСУ у Кременной после штурма бойцами ВС РФ
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ высокоточным снарядом
Прозрение слепых: изобретение знаменитого шрифта Брайля
В Госдуме предложили судиться с Украиной за потерю активов "за весь период её существования"
Полковник ВСУ Свитан допустил, что войска ВС Украины освободят Крым до осени 2023 года
Суд в Волжском продлил арест нанёсшему бывшей сожительнице 35 ударов ножом кикбоксеру
Финита? В ЕК считают, что замороженные российские активы придётся вернуть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников