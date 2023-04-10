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Петр Ермилин

Стресс: последствия и решения

5:02
Спорт

Как вы реагируете на стресс? Когда вы испытываете стресс, что делаете в первую очередь? Выпиваете? Ссоритесь со своей половинкой? Машете рукой на водителя перед вами? Иногда это может принести временное облегчение, но всегда сопровождается последствиями, не в последнюю очередь — раздраженным супругом или обиженным водителем.

Стресс: последствия и решения

Когда вы находитесь в таком состоянии, трудно мыслить четко. Но лучшее, что вы можете сделать, вероятно, последнее, что приходит вам в голову, — остановиться, глубоко вдохнуть и подумать о том, что вам действительно нужно в данный момент. Имейте в виду, что каждый человек уникален. То, что вам нужно в конкретный момент, может отличаться от того, что нужно кому-то другому, или от того, что может потребоваться в другой момент.

Люди обычно склонны прибегать к чему-то, что обеспечивает мгновенное удовлетворение (и орать на плохих водителей, конечно, может быть приятно), но это не принесет долгосрочного облегчения от стресса. Поэтому важно иметь набор инструментов для борьбы со стрессом.

Что можно помочь? Заняться физической активностью, чем-то, что выведет ваш разум и тело из отрицательной реакции и уменьшит уровень стрессовых гормонов, так что ваше тело будет чувствовать себя лучше.

Простые способы снижения уровня стресса

Часто во время занятий спортом ваше тело находит свой ритм, и вы можете отпустить свой разум и решать проблемы, находить решения или просто мечтать. Попробуйте эти простые решения, чтобы помочь снять стресс.

Участвуйте в практиках, объединяющих тело и разум, таких как медитация или умиротворяющая йога, совершите медленную прогулку на велосипеде, прогуляйтесь в одиночестве или с другом, помойте машину, попробуйте механическое или ритмичное занятие, например, мытье посуды, уборку листьев или уборку ящиков.

Упражнения для снятия стресса

Хорошо зарекомендовали себя кардиотренировки или силовые тренировки для контроля уровня стресса. Ваш пульс, вероятно, уже повышен от стресса, и хорошая тренировка поможет использовать это для избавления от излишнего напряжения и почувствовать себя более расслабленно. Некоторые идеи для исследования включают в себя…

  • Кардиотренировки. Нет ничего лучше, чем кардиотренировка, чтобы заставить себя двигаться, сжигать калории и позволить себе уйти от повседневных проблем на некоторое время. Попробуйте кардиоупражнения, которые можно делать дома.
  • Силовые тренировки. Иногда вы хотите почувствовать себя сильным в своей жизни, и если вы не можете это ощутить в текущих обстоятельствах, лучшее — почувствовать это в своем теле. Возьмите веса и покажите миру, насколько вы сильны.
  • Упражнения в формате круговой тренировки. Эти тренировки проходят быстро, удерживая ваш разум вовлеченным, пока ваши проблемы уходят на задний план. Попробуйте круговую тренировку для начинающих.
  • Интервальные тренировки. Иногда упорство с высокой интенсивностью в течение всей тренировки может быть сложным. Поэтому хорошо подходят интервальные тренировки, которые чередуют быстрое выполнение упражнений с отдыхом.

Активности для гармонии тела и духа

Силовые тренировки и кардиоупражнения могут помочь вам разгрузиться, но существуют и другие способы успокоиться и дать вашему уму время для расслабления и замедления.

  • Смех. Эксперты давно знают о преимуществах смеха. Он помогает вашему телу во многих отношениях, но главное — он просто приятен.
  • Массаж. Запишитесь на массаж, чтобы иметь что-то, что вы будете ждать с нетерпением. Если это не вариант, побалуйте себя дома горячей ванной или почитайте свою любимую книгу или журнал.
  • Медитация. Найти время и терпение для релаксации может быть трудно. Но медитация не должна быть сложной. Просто остановитесь, чтобы вздохнуть на несколько минут, — это ваша собственная медитация.
  • Осознанность. Просто обратите внимания на то, что вы делаете. Это поможет вам оставаться в настоящем моменте, что делает это одним из лучших способов уменьшения стресса.
  • Йога. Эта древняя практика — отличный способ успокоить свой ум и расслабить свое тело. Существуют разные способы практики йоги, некоторые из них более интенсивные, а другие — более расслабляющие.
  • Пилатес. В то время как он более интенсивный, чем некоторые типы йоги, метод пилатеса заставляет вас сосредоточиться на том, что делает ваше тело, помогая вам работать над силой ядра, стабильностью и гибкостью.
Лучшие техники для снятия стресса
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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