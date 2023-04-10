Как вы реагируете на стресс? Когда вы испытываете стресс, что делаете в первую очередь? Выпиваете? Ссоритесь со своей половинкой? Машете рукой на водителя перед вами? Иногда это может принести временное облегчение, но всегда сопровождается последствиями, не в последнюю очередь — раздраженным супругом или обиженным водителем.
Когда вы находитесь в таком состоянии, трудно мыслить четко. Но лучшее, что вы можете сделать, вероятно, последнее, что приходит вам в голову, — остановиться, глубоко вдохнуть и подумать о том, что вам действительно нужно в данный момент. Имейте в виду, что каждый человек уникален. То, что вам нужно в конкретный момент, может отличаться от того, что нужно кому-то другому, или от того, что может потребоваться в другой момент.
Люди обычно склонны прибегать к чему-то, что обеспечивает мгновенное удовлетворение (и орать на плохих водителей, конечно, может быть приятно), но это не принесет долгосрочного облегчения от стресса. Поэтому важно иметь набор инструментов для борьбы со стрессом.
Что можно помочь? Заняться физической активностью, чем-то, что выведет ваш разум и тело из отрицательной реакции и уменьшит уровень стрессовых гормонов, так что ваше тело будет чувствовать себя лучше.
Часто во время занятий спортом ваше тело находит свой ритм, и вы можете отпустить свой разум и решать проблемы, находить решения или просто мечтать. Попробуйте эти простые решения, чтобы помочь снять стресс.
Участвуйте в практиках, объединяющих тело и разум, таких как медитация или умиротворяющая йога, совершите медленную прогулку на велосипеде, прогуляйтесь в одиночестве или с другом, помойте машину, попробуйте механическое или ритмичное занятие, например, мытье посуды, уборку листьев или уборку ящиков.
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