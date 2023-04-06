Диеты вредны. Как наладить правильное питание

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Модная диета — это любая современная диета, которая обещает быстрое и легкое похудение, например, диеты на детском питании, щелочные диеты, палеодиеты, безглютеновые диеты, очистки и голодание и т. д. Они кажутся привлекательными, а реклама модных диет завлекает вас грандиозными обещаниями потери веса.

Представьте себе — не нужно беспокоиться о подсчете калорий или занятиях спортом, просто следуйте правилам, и лишние килограммы сами собой исчезнут. Но эти диеты не работают, так что не поддавайтесь их обещаниям.

Модные диеты плохи, потому что они не решают проблемы, которые вызвали у вас набор веса в первую очередь. Как только вы закончите модную диету, вероятно, наберете вес снова, восстановив старые привычки питания. Кроме того, модные диеты часто требуют устранения из рациона пищи, которая не вредна для вас, что может привести к дефициту питательных веществ.

Как узнать, что перед вами модная диета?

Типичными признаками являются:

обещания быстрого и легкого похудения,

устранение определенных групп продуктов питания или "вредной еды";

требование приобретения диетических добавок, впечатляюще помеченных как жиросжигатели, средства для похудения и стимуляторы метаболизма,

утверждение, что для правильного переваривания пищи необходимо сочетание определенных продуктов,

утверждение, что нет необходимости в занятиях спортом,

выделение определенных продуктов, таких как грейпфрут, кленовый сироп, лимонад или специальный суп.

Некоторые диеты требуют устранения определенных групп продуктов питания. Некоторые авторы диет утверждают, что человечество не продвинулось достаточно, чтобы употреблять пшеницу, а другие говорят, что определенные продукты не подходят для определенных групп крови. Это интересные гипотезы, но недостаточно надежных доказательств, подтверждающих эти утверждения. Некоторые заболевания требуют устранения определенных групп продуктов питания из-за аллергий или метаболических расстройств, таких как целиакия, но большинство из нас должны выбирать продукты из каждой группы пищевых продуктов каждый день.

Несколько модных диет требуют сочетания определенных видов пищи. Утверждается, что ваш организм не может переваривать углеводы одновременно с белками или с жирами. Но это абсурдно. Ваша пищеварительная система использует специфические ферменты для переваривания разных продуктов, и они не уничтожают друг друга — на самом деле они все вполне хорошо работают вместе.

А что насчет жиросжигателей? Не попадайтесь на уловки экстремального похудения с помощью добавок "жиросжигателей". Отведите глаза от стройной женщины (которая только что за несколько недель потеряла 15 килограммов) и посмотрите внизу объявления. Вы увидите предупреждение крошечным шрифтом: "Результаты похудения не типичны, ваши результаты могут отличаться". Это означает, что большинство людей не теряют много веса.

Как правильно диетироваться?

Фад-диеты, как правило, приводят к так называемому "эффекту йо-йо" или циклическому изменению веса, когда вес сначала снижается, а затем возвращается. Этот процесс может повторяться многие годы. Некоторые эксперты считают, что циклическое изменение веса может быть небезопасным и повышать риск развития определенных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2-го типа. Такой процесс может нарушить ваш обычный метаболизм и повлиять на вашу потребность в калориях.

Краткосрочные диеты не настолько эффективны, как установление здорового и сбалансированного рациона питания, который вы можете поддерживать на протяжении всей жизни.

Избавьтесь от слова "диета" в вашем сознании. Вы хотите внести изменения в свой образ жизни, которые позволят вам поддерживать здоровый вес, употребляя пищу с высоким содержанием питательных веществ из всех групп пищевых продуктов в количестве, подходящем для вашего организма. И вам не нужно полностью отказываться от чего-либо — иногда можно позволить себе угощение.

Не спешите и дайте себе достаточно времени, чтобы действительно изменить свой образ питания. Вы не набрали 15 килограммов веса за один месяц, поэтому не ожидайте, что все уйдет так быстро. Определите, сколько калорий вам нужно каждый день, чтобы достичь и поддерживать здоровый вес. Ведите дневник питания несколько месяцев, отслеживая все, что вы едите и пьете, пока здоровое питание не станет вашим образом жизни.

Оставьте место для маленьких угощений. Большинство из нас испытывают влечение к сладкому, что не очень полезно для здоровья, но приятно на вкус. И чем дольше вы боретесь с этим желанием, тем хуже оно становится.

Питание должно приносить удовольствие, а также быть питательным, поэтому не бойтесь немного побаловать себя (до того, как желание станет невыносимым).

Полезные советы по здоровому питанию

Уделите особое внимание употреблению фруктов и овощей. Они являются ключом к хорошему здоровью. Выбирайте цельные зерна вместо обработанного белого хлеба и хлопьев. Уменьшайте употребление калорийных напитков и пейте больше воды. Наслаждайтесь нежирным мясом, птицей и рыбой, но следите за размерами порций. Получайте достаточное количество кальция с помощью низкожирных молочных продуктов, добавок или пищи, обогащенной кальцием. Готовьте блюда на здоровых растительных маслах из канолы и оливкового масла. Не пропускайте завтрак. Люди, которые завтракают, склонны к сохранению здорового веса. Не пропускайте другие приемы пищи. Регулярное питание в течение дня важно. Начинайте свой ужин с супа или ешьте салат как основное блюдо. Ведите дневник питания в течение нескольких месяцев, пока выбор питательных продуктов не станет привычкой. Не забывайте про упражнения, физическая активность увеличивает мышечную массу, ускоряет метаболизм и помогает улучшить общее самочувствие.