Цели в спорте: как начать заниматься

5:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы стремитесь похудеть, улучшить свое здоровье, нарастить мышцы или стать лучше в спорте, то первое, что нужно сделать, — это поставить перед собой цели. Но слишком часто люди ставят цель, которая их демотивирует, когда они не достигают ее. Редко когда сама цель бывает пересмотрена или переосмыслена, хотя часто бывает, что она изначально была непостижимой.

Когда думаете о похудении

Люди часто выбирают произвольный вес, может быть, вес, который они имели ранее или всегда хотели иметь. Но число на весах не рассказывает всей истории, и процесс не всегда линейный. Вес колеблется от дня к дню, даже от часа к часу.

Выберите свои цели для фитнеса

Чтобы добиться результатов, вам нужны цели, которые действительно будут работать для вас, — SMART-цели. Это означает установку целей, которые являются

конкретными,

измеримыми,

достижимыми,

соответствующими цели (и разумными)

и своевременными.

Цели по похудению хороши, но вы также можете поставить функциональные цели, которые могут улучшить вашу жизнь. Например, если вам трудно подниматься по лестнице, вы можете поставить цель подниматься по лестнице без одышки. Или вы можете поставить цель снизить уровень холестерина, внеся изменения в свой рацион.

Определяя свои цели, задайте себе несколько вопросов...

Чего я хочу достичь с помощью этой программы?

Является ли моя цель реалистичной и достижимой?

Знаю ли я, как достигнуть своей цели?

У меня есть срок для достижения своей цели?

Как я буду вознаграждать себя, когда достигну ее?

Цели должны побуждать вас. Они должны подталкивать вас каждый день и давать вам мерило, по которому вы можете отслеживать свой прогресс.

Представьте свою цель в перспективе

Разумно ли хотеть сбросить 25 килограммов веса за шесть месяцев? Это возможно, но может быть неразумно, если вы не будите правильно питаться и заниматься физическими упражнениями каждый день в течение этих шести месяцев, что также может быть нерализуемым.

Потеря веса часто проходит труднее, чем многие думают, и вес обычно убывает медленнее. Многие люди приходят к выводу, что они теряют от полукилограмма до одного килограмма в хорошую неделю.

Так что будьте внимательны к своим целям по снижению веса и помните:

Чем больше веса вы теряете, тем труднее его терять. Чем меньше веса у вашего тела, тем меньше калорий оно будет сжигать, перемещаясь. Чем ближе вы подходите к своей цели, тем труднее ее достичь.

Могут быть несколько причин, почему вы не теряете вес, и знание этих проблем может помочь вам их избежать или управлять ими, когда они происходят. Вес, который вы можете поддерживать, может не быть тем весом, которого вы хотите достичь. У всех нас есть порог упражнений или количество упражнений, которое мы можем комфортно вместить в свою жизнь. Мы часто можем растянуть этот порог, но важно знать, где он находится, чтобы вы могли решить, является ли он для вас реалистичным.

Весы не всегда лучший способ отслеживания прогресса. Весы не скажут вам, сколько жира вы потеряли и/или набрали, а иногда они могут даже врать вам.

Обязательно используйте другие инструменты для отслеживания своего прогресса. Снижение веса не единственная цель, которую вы можете иметь, и оно даже может не быть мотивирующим.

Создайте план

После того, как вы поставили свои цели, следующим шагом является решение, как их достичь. Вы можете удивиться ежедневным усилиям, необходимым для достижения ваших целей. И ваше тело может еще не быть готово к необходимому количеству упражнений.

Приготовьтесь заранее.

Устройте себе обед, держите рядом с собой свою спортивную одежду и т. д. Планируйте упражнения, которые вы знаете, что можете выполнить, и дайте себе стимул продолжать, такой как тренировки с друзьями или семьей, и вознаграждение за успехи (например, время для чтения журнала или расслабляющая ванна).

Идите шаг за шагом

Сосредотачивайтесь на том, что вы делаете, чтобы похудеть, а не на конечном результате.

Это может означать:

Выполнение всех запланированных тренировок на неделе

Занятие чем-то активным каждый день

Пить больше воды каждый день

Потреблять больше овощей

Уменьшить потребление добавленного сахара

Использование трекера и попытка достичь определенного количества шагов

Вставать и растягиваться или ходить каждый час

Получать достаточный сон большинство ночей недели

Прогулка после ужина вместо того, чтобы смотреть телевизор

Иногда только один здоровый выбор может привести к более здоровым выборам. Их простота облегчает их придерживаться.

На развитие силы, выносливости и координации требуется время. Также требуется время, чтобы привыкнуть к тому, чтобы тренировки стали частью вашей жизни. Чтобы удержаться, важно сделать тренировки максимально простыми.

Устанавливайте краткосрочные цели, которые вы можете достичь, и обязуйтесь их выполнять каждый день.

Сделайте первый шаг

Когда вы готовы начать, простейший первый шаг — это программа ходьбы. Нет крутого обучения, и большинство людей могут найти место и время, чтобы ходить каждый день.

Как правильно ставить цель в спорте?