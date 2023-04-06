Мотивация к спорту: советы фитнес-тренеров

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Легко (и даже важно, как часть процесса постановки целей) составить планы на занятия спортом. Именно исполнение этих планов иногда становится проблемой.

Вот где приходит на помощь мотивация. Она дает цель и направление вашему поведению, обеспечивая внутренний толчок, необходимый для преодоления оправданий и начала занятий. К сожалению, иногда мотивация покидает вас в тот самый момент, когда она наиболее нужна.

Источники мотивации

Для спортсменов мотивация для занятий спортом может возникнуть из желания конкурировать и победить. Для других занятий спортом мотивация может произойти из желания быть здоровым или жить дольше. Для некоторых людей главной целью является похудение.

Многие из нас верят, что мотивация придет к нам, если мы достаточно долго будем ждать: когда-нибудь мы проснемся и наконец захотим заниматься спортом. На самом деле мотивация — это то, что мы можем и должны создавать сами.

Как получить мотивацию для занятий спортом

Используйте следующие элементы, чтобы создать свою собственную мотивацию, и вам будет легче придерживаться своих занятий. Тогда вы начнете видеть результаты своих усилий, что может помочь вам продолжать двигаться вперед.

Установите цели

Создайте рутины

Будьте гибкими

Обязательно изменяйте свои привычки

Сделайте это увлекательным

Планируйте награды

Цели

Первый шаг — это иметь цель, для которой нужно работать. Не важно, является ли она целью похудения или мечтой о том, чтобы пробежать марафон — все, что является причиной заниматься спортом, будет работать. И не думайте, что вы должны установить только одну цель. Вы можете установить столько целей, сколько захотите и когда захотите.

Устанавливайте ежедневные цели ("Сегодня я пройду 20 минут пешком"), еженедельные цели ("На этой неделе я сделаю не менее 3 тренировок") или даже часовые цели ("Каждые 45 минут я встану и пройдусь вокруг здания"). Всегда имейте что-то, для чего нужно работать, большое или маленькое, чтобы сохранять мотивацию.

Как мотивировать себя на прогулки для занятий спортом

Дисциплина

Создавайте рутины, и вы разовьете дисциплину, чтобы придерживаться их. Если вы можете, спланируйте регулярный день и время для тренировки, чтобы вы были на автопилоте, когда придет это время. Вы также можете создать ритуал вокруг ваших тренировок — что-то, что поможет вам перейти в режим занятий спортом.

Например, потратьте несколько минут на растяжку, прежде чем начать. Прослушайте бодрую музыку, которая готовит вас к работе. Найдите способы сделать свою тренировку просто еще одной привычкой, как чистка зубов.

Подготовка

Как только вы решили заняться спортом, сделайте все возможное, чтобы сделать это возможным. Это означает, что нужно иметь все, что нужно, и приготовить все заранее.

Например, соберите свою спортивную сумку, подготовьте закуски или напитки перед тренировкой и спланируйте тренировку. Найдите способы быть готовыми к тренировке задолго до того, как она начнется.

Гибкость

Регулярность полезна, но если она не слишком жесткая. Чтобы придерживаться ее, нужно давать себе некоторую свободу действий. Вы можете планировать бег на 5 километров 4 раза в неделю, но в день, когда вы слишком устали или у вас нет времени, все может измениться.

Гибкость означает наличие запасного плана. Разрешите себе ходить вместо бега или чередовать бег с ходьбой. Если вам приходится работать допоздна, попробуйте совершить быструю прогулку во время обеда или воспользуйтесь перерывами для ходьбы по лестнице. Все это имеет значение.

Обязательство

Быть здоровым — это не решение, которое вы принимаете один раз, это решение, которое вы принимаете каждый день. Повторное обязательство перед своими целями помогает вам оставаться на пути к успеху. Проведите несколько минут каждое утро, думая или записывая, чего вы хотите достичь в этот день и как вы это сделаете.

Напомните себе свои цели и найдите время, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись в их достижении. Ведение журнала вашего прогресса поможет: заметьте изменения в том, как одежда вам подходит, как вы почувствовали необходимость переходить на более тяжелые веса или смогли бегать дольше. Записывание потерянных килограммов или дополнительных километров также может сработать для вас.

Удовольствие

Упражнения (а также подготовка, дисциплина и обязательство, необходимые для них) могут звучать как еще один обязательный долг. Но движение вашего тела может стать частью вашей повседневной жизни, которой вы наслаждаетесь.

Если занятие, которое вы делаете, вас не возбуждает, найдите то, что это делает. И найдите время для неструктурированного, свободного движения: прогулки, прыжки в кучу листьев или танцы под вашу любимую музыку.

Награды

Обещайте себе награду после достижения цели. Это может быть что-то маленькое, например, спокойная поездка в книжный магазин или что-то большое, например, массаж. Но не забывайте искать внутренние награды упражнений:

ощущение достижения,

снятие стресса

или спокойствие, которое вы ощущаете после хорошей тренировки.

То, что вас мотивирует, может меняться от дня к дню. Это означает, что нужно глубоко копать в себе, чтобы найти нужные мысль, цель или награду, которые заставят вас двигаться сегодня. Сделайте поддержание мотивации легче, устраняя свои оправдания до того, как они случатся.

Но прежде всего поймите, что все это становится проще с практикой. Когда вы тренируетесь регулярно, вы постепенно заполняете свои запасы мотивации, понимая, что заставляет вас двигаться. Ваши собственные действия генерируют те чувства, которые вы ищете.

Вот как нужно мотивировать себя к тренировке