Если вы достигли своей цели по похудению или здоровью, то, возможно, вы ищете полезные стратегии для поддержания вашей формы. Ведь вам могло потребоваться много времени и терпения, чтобы добиться того, где вы находитесь сейчас, и последнее, что вы хотите сделать, это разрушить всю свою упорную работу.
Хорошая новость в том, что с небольшим планированием и нацеленными усилиями вы можете сохранить свой вес без диет. Хотя это может показаться безобидным, циклическое изменение веса связано с проблемами со здоровьем, включая бессонницу, ожирение и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Вместо того, чтобы попасть в этот цикл, вот что вам нужно знать, чтобы сохранить свой вес, включая причины возврата веса и инструменты, которые вы можете использовать.
Ничего удивительного, что люди задаются вопросом, что делать дальше после достижения целевого веса или цели в здоровье.
Фактически около 80% людей, которые сбросили вес, не могут долгосрочно сохранить свой вес.
Важно помнить, что снижение веса и поддержание веса не сводятся просто к количеству потребляемых и расходуемых калорий, а на самом деле гораздо более сложный процесс. Также важную роль играют ваши гормоны, а именно гормон лептин, или гормон голода. Жировые клетки высвобождают лептин для регулирования вашего веса. Чем больше у вас жировой слой, тем больше лептина производит ваш организм.
Когда вы теряете вес, лептин снижается. Это сигнализирует вашему организму, что он голодает, и заставляет вас чувствовать голод, чтобы вы начали есть. Интенсивное чувство голода и аппетита могут заставить вас есть больше и вернуть потерянный вес.
Есть множество причин, почему люди вновь набирают вес, включая медицинские проблемы, гормональные нарушения и стресс. Также они могут набрать вес после соблюдения ограничительных диет или если у них нет устойчивых привычек в питании. Некоторые люди могут даже набрать вес, если перестают тренироваться.
Если какие-либо из этих причин знакомы вам, возможно, пришло время пересмотреть ваш план поддержания веса. Вот что вам нужно знать о том, почему люди набирают вес.
Ограничительные диеты могут разрушить процесс похудения двумя способами.
Это только заставляет вас еще сильнее желать эту еду. Если вы не едите достаточно пищи в течение дня, вы можете переедать вечером и съедать больше, чем если бы наполнили свой день питательной пищей. Фактически слишком резкое сокращение потребления калорий часто является основной причиной застоя в процессе похудения. Не столько количество потребляемых вами калорий, сколько дополнительные калории, которые вы потребляете, когда оказываетесь перед холодильником или кладовой, когда не чувствуете удовлетворения.
Вот почему важно снижать вес с небольшим дефицитом калорий — таким, при котором вы по-прежнему чувствуете сытость и удовлетворение, работая над достижением своих целей в похудении.
Одно из основных ограничений диет — отсутствие плана для перехода с плана питания. Большинство планов питания содержат информацию о том, что нужно есть во время диеты, но так же важно то, что нужно есть после диеты. Поэтому лучше выбирать такой план питания, который можно поддерживать на протяжении всей жизни, а не временный.
Следование слишком жесткому плану питания, который невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, является неприемлемым и не является правильным планом питания для вас. Устойчивые привычки важны для поддержания потери веса и прерывания цикла постоянного переключения с диет на диеты.
Кроме того, исследования показывают, что маленькие изменения в вашем рационе, а также физическая активность более эффективны для поддержания веса, чем крупные перестройки. На самом деле исследователи отмечают, что дневной калорийный дефицит в 200 ккал или менее может иметь преимущества в минимизации снижения метаболической скорости, обычно связанной с потерей веса, не увеличивая при этом чувство голода.
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