После похудения важно поддерживать форму

4:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы достигли своей цели по похудению или здоровью, то, возможно, вы ищете полезные стратегии для поддержания вашей формы. Ведь вам могло потребоваться много времени и терпения, чтобы добиться того, где вы находитесь сейчас, и последнее, что вы хотите сделать, это разрушить всю свою упорную работу.

Хорошая новость в том, что с небольшим планированием и нацеленными усилиями вы можете сохранить свой вес без диет. Хотя это может показаться безобидным, циклическое изменение веса связано с проблемами со здоровьем, включая бессонницу, ожирение и повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Вместо того, чтобы попасть в этот цикл, вот что вам нужно знать, чтобы сохранить свой вес, включая причины возврата веса и инструменты, которые вы можете использовать.

Почему люди возвращают вес

Ничего удивительного, что люди задаются вопросом, что делать дальше после достижения целевого веса или цели в здоровье.

Фактически около 80% людей, которые сбросили вес, не могут долгосрочно сохранить свой вес.

Важно помнить, что снижение веса и поддержание веса не сводятся просто к количеству потребляемых и расходуемых калорий, а на самом деле гораздо более сложный процесс. Также важную роль играют ваши гормоны, а именно гормон лептин, или гормон голода. Жировые клетки высвобождают лептин для регулирования вашего веса. Чем больше у вас жировой слой, тем больше лептина производит ваш организм.

Когда вы теряете вес, лептин снижается. Это сигнализирует вашему организму, что он голодает, и заставляет вас чувствовать голод, чтобы вы начали есть. Интенсивное чувство голода и аппетита могут заставить вас есть больше и вернуть потерянный вес.

Есть множество причин, почему люди вновь набирают вес, включая медицинские проблемы, гормональные нарушения и стресс. Также они могут набрать вес после соблюдения ограничительных диет или если у них нет устойчивых привычек в питании. Некоторые люди могут даже набрать вес, если перестают тренироваться.

Если какие-либо из этих причин знакомы вам, возможно, пришло время пересмотреть ваш план поддержания веса. Вот что вам нужно знать о том, почему люди набирают вес.

Ограничительные диеты могут разрушить процесс похудения двумя способами.

Во-первых, резкое снижение количества потребляемой пищи вызывает быстрое похудение, что приводит к снижению уровня лептина (гормона голода), который, в свою очередь, заставляет вас есть больше. Во-вторых, если вы ограничиваете себя в употреблении какого-либо продукта или группы продуктов, то вы ставите эту пищу на пьедестал, и она становится дефицитной.

Это только заставляет вас еще сильнее желать эту еду. Если вы не едите достаточно пищи в течение дня, вы можете переедать вечером и съедать больше, чем если бы наполнили свой день питательной пищей. Фактически слишком резкое сокращение потребления калорий часто является основной причиной застоя в процессе похудения. Не столько количество потребляемых вами калорий, сколько дополнительные калории, которые вы потребляете, когда оказываетесь перед холодильником или кладовой, когда не чувствуете удовлетворения.

Вот почему важно снижать вес с небольшим дефицитом калорий — таким, при котором вы по-прежнему чувствуете сытость и удовлетворение, работая над достижением своих целей в похудении.

Отсутствие устойчивых привычек

Одно из основных ограничений диет — отсутствие плана для перехода с плана питания. Большинство планов питания содержат информацию о том, что нужно есть во время диеты, но так же важно то, что нужно есть после диеты. Поэтому лучше выбирать такой план питания, который можно поддерживать на протяжении всей жизни, а не временный.

Следование слишком жесткому плану питания, который невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе, является неприемлемым и не является правильным планом питания для вас. Устойчивые привычки важны для поддержания потери веса и прерывания цикла постоянного переключения с диет на диеты.

Кроме того, исследования показывают, что маленькие изменения в вашем рационе, а также физическая активность более эффективны для поддержания веса, чем крупные перестройки. На самом деле исследователи отмечают, что дневной калорийный дефицит в 200 ккал или менее может иметь преимущества в минимизации снижения метаболической скорости, обычно связанной с потерей веса, не увеличивая при этом чувство голода.

Как не вернуть вес после похудения?