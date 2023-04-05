Необходимые свойства обуви для ходьбы могут изменяться с возрастом. Те кроссовки, которые вы использовали многие годы для здоровья и фитнеса, может потребоваться заменить на более подходящие для вас.
Узнайте об изменениях, которые происходят с возрастом, и о кроссовках, которые помогут вам ходить много лет.
С годами форма и размер ваших ног меняются, и вам потребуются различные типы обуви из-за распространенных состояний.
Если вы любите гулять для здоровья и фитнеса, лучший выбор — это атлетическая обувь для ходьбы или бега.
Чтобы убедиться, что вы получаете правильный вид обуви и находитесь в нужном размере, посетите специализированный магазин спортивной обуви. Они обслуживают не только молодых бегунов. У них есть множество постоянных клиентов, которые выглядят так же, как вы, и имеют похожие потребности.
Вам замерят ноги и оценят ваш шаг, чтобы определить, можете ли вы получить пользу от обуви с контролем движения или стабильности. В таких магазинах также могут изготовить индивидуальные стельки с подогревом, которые обеспечат вашей стопе хорошую поддержку.
Хотя обычная обувь для ходьбы может подойти, не удивляйтесь, если вам рекомендуют кроссовки для бега. Кроссовки для бега лидируют в использовании легких амортизирующих материалов и новейших технологий. Атлетические кроссовки также имеют мягкую пятку, которая может уменьшить трение в этой области. Многие модели имеют бесшовную верхнюю часть, чтобы уменьшить области трения.
Выбирайте атлетические кроссовки с более круглым мысом и несколькими ширинами. New Balance — это бренд, который давно известен обеими характеристиками. У них есть несколько моделей для ходьбы с застежкой на липучке, если вы предпочитаете такой вариант. Многие модели Brooks также выпускаются в разных вариантах полноты и с контролем движения.
Попросите продавца помочь вам завязать кроссовки, чтобы обеспечить хорошую посадку, чтобы они не были слишком тугими над пальцами ног, но могли затягиваться у лодыжки, чтобы ваша пятка оставалась в каблуке. Есть трюки завязывания шнурков, которые помогут.
Обувь важна, но не экономьте на хороших носках. Ищите носки с потоотводящими волокнами и анатомической формы, которые могут уменьшить риск возникновения мозолей.
Магазин для бегунов — хороший источник таких носков. Всегда выбирайте обувь в день, когда ваши ноги могут быть немного опухшими. Носите носки, которые вы планируете носить с новыми кроссовками, чтобы убедиться, что вы получаете правильную посадку.
Возможно, вы захотите посетить специализированный магазин обуви, чтобы получить рекомендации по стелькам, обуви и ее модификациям. Если у вас есть серьезные боли в ногах или проблемы с ходьбой, обсудите это с вашим врачом или педиатром для полной оценки. Поддерживающие и амортизирующие стельки могут дать вам больше комфорта, или вам может потребоваться ортопедический протез по рецепту врача.
Для обуви, которую вы можете носить при покупках, общении или дома, есть бренды и источники дизайнов, которые полезны для пожилых людей.
Propét — это бренд с различными дизайнами обуви, которые включают застежки на липучках вместо шнуровки, расширенные виды полноты и другие функции, которые вам могут понадобиться. У них есть ряд стилей, включая спортивную обувь, туфли, ботинки, сандалии и тапочки. Многие из их стилей имеют рейтинг одобрения "Медикер" для диабетиков.
New Balance производит несколько моделей с застежками на липучках вместо шнуровки. Некоторые из них одобрены "Медикером" как обувь для диабетиков, а некоторые поставляются в дополнительных видах полноты. Эта обувь имеет кожаную отделку и поставляется в цветах, таких как черный, белый и бежевый.
Silverts продает адаптивную одежду и обувь от различных производителей, которая может удовлетворить такие потребности, как очень широкие обувь, обувь с добавленной высотой, чтобы вместить ортопедические вставки, обувь, которая регулируется для отека ног, и обувь с антипролежневой подошвой.
Эти типы обуви могут усугубить проблемы по мере старения. Носите их редко или осторожно.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.