Влияние обуви для ходьбы на возраст

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Необходимые свойства обуви для ходьбы могут изменяться с возрастом. Те кроссовки, которые вы использовали многие годы для здоровья и фитнеса, может потребоваться заменить на более подходящие для вас.

Узнайте об изменениях, которые происходят с возрастом, и о кроссовках, которые помогут вам ходить много лет.

Изменения в ногах по мере старения

С годами форма и размер ваших ног меняются, и вам потребуются различные типы обуви из-за распространенных состояний.

Расширение и удлинение стопы. Становится нормальным, что ваши ноги становятся шире, длиннее и более плоскими, когда связки и сухожилия теряют силу и эластичность. Травмы накапливаются. Ваш размер обуви может увеличиться на полразмера или более. Отек ног. Вы можете испытывать отек стопы и щиколотки из-за проблем с кровообращением или влияния медикаментов и состояний здоровья. Вам может потребоваться больший размер обуви на дни, когда отек сильнее. Если вы носите компрессионные носки, вам необходимо убедиться, что ваша обувь может вместить их без излишней плотности. Уменьшение естественной амортизации. Вы также теряете жировую подушку, которая амортизирует дно стопы. Вы можете ощутить дискомфорт и усталость, поскольку этот естественный амортизатор теряется. Амортизирующие кроссовки или стельки могут помочь. Изменения кожи. С возрастом сухость кожи может привести к мозолям, и вы можете получить трещины на пятках. Ухудшение состояния стоп. Мозоли, молоткообразные пальцы и другие состояния стоп могут развиваться или ухудшаться по мере старения. Вы можете испытывать долгосрочные эффекты ношения обуви с заостренными носками и поднятыми каблуками. Изменения походки. Артрит, невропатия и другие состояния могут изменить вашу походку, замедлив общую скорость ходьбы и иногда приводя к хромоте. Это может привести к наложению давления на различные области стопы, вызывая дискомфорт. Изменения походки часто возникают после 70 лет и наблюдаются у большинства людей старше 80 лет. Потеря плотности костей. С возрастом кости, включая кости стопы, становятся более склонны к переломам. Проблемы с уходом за стопами. С возрастом вы можете потерять гибкость и испытывать трудности при наклоне или перекрещивании ног. Если вы не можете легко достигнуть своих стоп, надевание носков и обуви становится вызовом. Вам может потребоваться обувь без шнуровки и/или устройства помощи, такие как набор для надевания носков. Вам может быть трудно подстригать ногти на ногах или мыть и сушить стопы. Проблемы стоп из-за диабета. После 65 лет диабетом страдает более одной четверти людей. Это часто приводит к нарушению кровообращения и чувствительности в стопах. Вам нужно будет убедиться, что ваша обувь подходит вам и не натирает, вызывая мозоли, которые могут привести к инфекции. Проблемы с равновесием. По мере старения ваша способность сохранять равновесие, если вы поскользнулись или споткнулись, снижается. Вы можете принимать лекарства, которые могут вызывать головокружение. Вам нужна обувь с противоскользящей подошвой и достаточной поддержкой, включая обувь с высокими голенищами.

Обувь для активных пожилых людей

Если вы любите гулять для здоровья и фитнеса, лучший выбор — это атлетическая обувь для ходьбы или бега.

Чтобы убедиться, что вы получаете правильный вид обуви и находитесь в нужном размере, посетите специализированный магазин спортивной обуви. Они обслуживают не только молодых бегунов. У них есть множество постоянных клиентов, которые выглядят так же, как вы, и имеют похожие потребности.

Вам замерят ноги и оценят ваш шаг, чтобы определить, можете ли вы получить пользу от обуви с контролем движения или стабильности. В таких магазинах также могут изготовить индивидуальные стельки с подогревом, которые обеспечат вашей стопе хорошую поддержку.

Хотя обычная обувь для ходьбы может подойти, не удивляйтесь, если вам рекомендуют кроссовки для бега. Кроссовки для бега лидируют в использовании легких амортизирующих материалов и новейших технологий. Атлетические кроссовки также имеют мягкую пятку, которая может уменьшить трение в этой области. Многие модели имеют бесшовную верхнюю часть, чтобы уменьшить области трения.

Выбирайте атлетические кроссовки с более круглым мысом и несколькими ширинами. New Balance — это бренд, который давно известен обеими характеристиками. У них есть несколько моделей для ходьбы с застежкой на липучке, если вы предпочитаете такой вариант. Многие модели Brooks также выпускаются в разных вариантах полноты и с контролем движения.

Попросите продавца помочь вам завязать кроссовки, чтобы обеспечить хорошую посадку, чтобы они не были слишком тугими над пальцами ног, но могли затягиваться у лодыжки, чтобы ваша пятка оставалась в каблуке. Есть трюки завязывания шнурков, которые помогут.

Обувь важна, но не экономьте на хороших носках. Ищите носки с потоотводящими волокнами и анатомической формы, которые могут уменьшить риск возникновения мозолей.

Магазин для бегунов — хороший источник таких носков. Всегда выбирайте обувь в день, когда ваши ноги могут быть немного опухшими. Носите носки, которые вы планируете носить с новыми кроссовками, чтобы убедиться, что вы получаете правильную посадку.

Обувь для повседневной ходьбы

Возможно, вы захотите посетить специализированный магазин обуви, чтобы получить рекомендации по стелькам, обуви и ее модификациям. Если у вас есть серьезные боли в ногах или проблемы с ходьбой, обсудите это с вашим врачом или педиатром для полной оценки. Поддерживающие и амортизирующие стельки могут дать вам больше комфорта, или вам может потребоваться ортопедический протез по рецепту врача.

Ваш гид по арочным поддержкам, стелькам и ортопедическим изделиям

Для обуви, которую вы можете носить при покупках, общении или дома, есть бренды и источники дизайнов, которые полезны для пожилых людей.

Propét — это бренд с различными дизайнами обуви, которые включают застежки на липучках вместо шнуровки, расширенные виды полноты и другие функции, которые вам могут понадобиться. У них есть ряд стилей, включая спортивную обувь, туфли, ботинки, сандалии и тапочки. Многие из их стилей имеют рейтинг одобрения "Медикер" для диабетиков.

New Balance производит несколько моделей с застежками на липучках вместо шнуровки. Некоторые из них одобрены "Медикером" как обувь для диабетиков, а некоторые поставляются в дополнительных видах полноты. Эта обувь имеет кожаную отделку и поставляется в цветах, таких как черный, белый и бежевый.

Silverts продает адаптивную одежду и обувь от различных производителей, которая может удовлетворить такие потребности, как очень широкие обувь, обувь с добавленной высотой, чтобы вместить ортопедические вставки, обувь, которая регулируется для отека ног, и обувь с антипролежневой подошвой.

Обувь, которую следует избегать

Эти типы обуви могут усугубить проблемы по мере старения. Носите их редко или осторожно.

Ботинки или туфли с заостренными носками. Если вы любите свои ковбойские сапоги, может быть трудно от них отказаться. Но ботинки и сапоги с заостренными носками стесняют ваши пальцы и могут натирать и вызывать язвы. Ищите варианты с квадратными или круглыми носками, которые дадут вашим пальцам возможность двигаться. Туфли с каблуками выше 5 сантиметров. Повышенный каблук увеличивает риск повреждения лодыжки. Это верно как для широких, так и для узких каблуков. Обувь с гладкой подошвой. Вам нужно уменьшить шансы скольжения и падения. Ищите обувь с антискользящей подошвой. Босоножки или шлепанцы. Вы рискуете выйти из таких туфель на наклонной поверхности, и в них нельзя хорошо ходить. Ищите модели с удобным, мягким задником. Избегайте любых сандалий, которые натирают или вызывают мозоли на местах, где ремни. Хлипкая обувь. Вам нужно больше структуры для амортизации и поддержки стопы по мере старения. Даже тапочки, которые вы носите дома, должны иметь прочную подошву. Обувь с подошвой-качалкой. Этот тип обуви не рекомендуется, если у вас есть какие-либо проблемы с балансом или шаг неустойчивый. Старая, изношенная обувь. Обувь теряет свою поддержку и амортизацию по мере старения. Вам нужно проверять свою обувь и покупать новую, когда вы видите износ на подошве, верхней части или внутри.