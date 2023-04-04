Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Маленькая активность - польза для здоровья

4:45
Спорт

Что можно сделать за 15 минут? Вы можете хорошо начать физическую активность, необходимую для поддержания здоровья и фитнеса каждый день, а также сжечь до 100 калорий.

Маленькая активность - польза для здоровья

15-минутная ходьба сжигает калории. Количество калорий, которое вы сожжете, зависит от того, насколько далеко вы пройдете за 15 минут и как много вы весите. Используйте таблицу калорийности для ходьбы, чтобы найти свое число.

Регулярные перерывы на прогулки в течение дня помогают бороться с бездействием и опасностями для здоровья, связанными с сидячим образом жизни. 

Спортивная форма

Чтобы получить максимальную пользу от своей 15-минутной прогулки, переоденьтесь в спортивную обувь. Вы все еще можете получить пользу от 15-минутной прогулки в своих деловых туфлях или каблуках, но вы лучше всего сможете достичь скорости быстрой ходьбы в спортивной обуви.

Разминка

Начните каждую тренировку, пройдя первые одну-три минуты легким шагом. Если вы долго сидели, это даст вам возможность расслабить мышцы и готовиться к более быстрому темпу.

Проверьте свою походку. Вы получите наибольшую пользу от ходьбы, если у вас прямая осанка, втянутый живот и сжатые ягодицы. Расслабьте плечи, особенно если вы были склонены перед компьютером или работали за столом. Сделайте круговые движения и поднимите плечи, чтобы убедиться, что вы их разминаете. Ваши глаза должны быть направлены вперед, а не опущены на землю или на ваш мобильный телефон. Это уменьшит напряжение в шее и плечах и позволит вам делать полные, глубокие вдохи. Вы можете делать растяжки до или после прогулки. После минуты разминки увеличьте темп, чтобы ходить быстрым шагом. Это темп, при котором вы дышите тяжелее, чем обычно, но все еще можете поддерживать разговор.

Вы должны достичь уровня пульса в 50-70% от максимального уровня пульса. Чтобы определить, находитесь ли вы в этом диапазоне, используйте таблицу зон сердечного ритма, чтобы узнать, какие должны быть показатели в зависимости от вашего возраста. Затем проверьте свой пульс через 10 минут ходьбы, чтобы увидеть, достигаете ли вы этого уровня.

Сохраните последнюю минуту ходьбы, чтобы замедлиться до легкого темпа.

Интервалы скорости

Вы можете добавить интервал скорости в свою ходьбу, чтобы повысить уровень пульса и освежить свои мысли. После минуты разминки, увеличьте свою скорость ходьбы до стабильного быстрого темпа на пять минут. Затем увеличьте скорость до максимально возможной на 30 секунд. Замедлите темп до быстрого на две минуты. Повторите максимальный темп ходьбы на 30 секунд. Затем снизьте темп до быстрого на пять минут. Закончите легким темпом на одну минуту.

Интервальные тренировки на лестницах

Чтобы увеличить интенсивность вашей ходьбы, вы можете использовать лестницы или крутой склон. Запланируйте маршрут так, чтобы вы смогли разогреться, ходя легким шагом минуту и затем ускориться на пару минут, прежде чем приступить к подъему по лестнице или склону. Добавьте по две или более пролетов лестницы за один раз на 30 секунд до 1 минуты, чтобы увеличить интенсивность вашей тренировки.

Разработайте свою тренировку так, чтобы включать подъемы по лестницам чередующиеся с быстрой ходьбой в течение трех минут.

Если у вас нет лестниц, вы можете использовать высокий бордюр, поднимаясь и спускаясь с него поочередно в течение 30 секунд.

Восстановление формы ходьбы

Если у вас возникают проблемы с поднятием частоты сердечных сокращений до уровня умеренной интенсивности, используйте советы о том, как быстрее ходить. Правильная работа рук может значительно повысить вашу скорость ходьбы.

Добавление оборудования

Если вы хотите улучшить короткую тренировку, фитнес-палки для ходьбы — отличный способ безопасно работать с верхней частью тела. Изучите технику скандинавской ходьбы или технику экзерстрайдинга, чтобы увеличить интенсивность вашей ходьбы.

Ходьба с ручными или голеностопными гантелями не рекомендуется. Сохраните гантели для использования после ходьбы и сделайте короткую и эффективную тренировку верхней части тела с гантелями или резиновыми упругими лентами.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
Врач предупредила, что сиплый голос может быть признаком новообразования в щитовидной железе
Mercedes добавляет 70 000 внедорожников GLE, GLS к отзыву с отсоединяющейся отделкой окна
Депутат ГД РФ Гурулёв заявил, что войска ВСУ могут начать наступление на Брянскую область
Спикер ВСУ Гуменюк раскрыла детали ночной атаки на Одесскую область: ВС РФ использовали новую тактику
Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери, чтобы отпраздновать её день рождения
Интерьер Porsche Cayenne 2024 года демонстрирует Porsche Driver Experience, добавляет дисплей для пассажиров
Глава СВР Нарышкин: Польша ждёт удачного момента, чтобы аннексировать часть Украины
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
Исследование: почти половина российских водителей нарушала ПДД в течение последнего года
BAIC откроет первый автосалон в России, где состоится дебют пекинского кроссовера X7
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Михаил Галустян сообщил, что получил армянское гражданство
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Появилось фото Дарьи Треповой утром в день убийства Татарского
Последние материалы
Врач предупредила, что сиплый голос может быть признаком новообразования в щитовидной железе
Mercedes добавляет 70 000 внедорожников GLE, GLS к отзыву с отсоединяющейся отделкой окна
Маленькая активность - польза для здоровья
Депутат ГД РФ Гурулёв заявил, что войска ВСУ могут начать наступление на Брянскую область
Спикер ВСУ Гуменюк раскрыла детали ночной атаки на Одесскую область: ВС РФ использовали новую тактику
Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери, чтобы отпраздновать её день рождения
Интерьер Porsche Cayenne 2024 года демонстрирует Porsche Driver Experience, добавляет дисплей для пассажиров
Глава СВР Нарышкин: Польша ждёт удачного момента, чтобы аннексировать часть Украины
Как был найден самый старый мозг на Земле
В СССР был успешно испытан космический мотоцикл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников