Интересное использование различных продуктов

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Поверите или нет, сложные блюда не обязательно вкуснее простых. И хотя покупка одних и тех же ингредиентов каждый раз при походе в магазин может показаться скучным занятием, то, что вы приготовите с ними, не обязательно должно быть таким.

Чтобы хорошо питаться, вам нужно готовить самому.

Все мы ограничены во времени, но всем понятно, насколько важно быстро пополнить энергию после тренировки, а также медленно приготовить что-то великолепное для свидания.

Плотная пища

Сладкий картофель считается настоящим суперфудом. В отличие от обычного картофеля он находится в правильном конце гликемического индекса, насыщает и может быть приготовлен заранее для использования на протяжении недели. Сладкий картофель богат питательными веществами, витамином С и минералами и является надежным источником питания для спортсменов.

Научившись запекать целую курицу вместо отдельных грудок, вы получите впечатляющую еду для группы или больше, чем один прием пищи для себя.

Скорее всего, если вы торопитесь, то подойдет скерт-стейк, но однокилограммовый "три-топ" — это отличный выбор для приготовления блюда, которое чувствуется как настоящее событие, при этом не сильно обременительный для кошелька. Кроме того, это дает отличные возможности для оставшихся продуктов, которые можно использовать в салатах или сэндвичах.

Твердые сыры хороши для натирания на горячие или холодные блюда. Также можно сказать о всеми любимом пармезане, но говорят, что грюйер немного мягче и богаче и придает блюдам более высокий уровень. Его используют для придания вкуса всему, от бутербродов до омлета; создаются целые блюда вокруг него: ешьте его с капустой кале, яблоками и оливковым маслом, которое выливается сверху для легкой закуски.

Консервированные сардины

Консервированная рыба, такая как тунец, макрель, лосось и сардины, не только удобна, но также имеет одно из лучших соотношений белка и веса из всех продуктов. Меньшие жирные рыбы, такие как сардины, лучше, чем тунец, потому что они содержат больше омега-3 и меньше ртути. Но вы можете использовать сардины точно так же — в салатах, блюдах из мяса, на закусочной тарелке или с небольшими тостами или крекерами. Консервированные сардины можно назвать "аварийной едой" — идеальным перекусом после тренировки.

Зелень

Петрушка — недооцененный герой, обычно относимый к категории лишь украшения. Его вкус, приносит много нюансов в сочетании с другими ингредиентами. Она фокусирует вкус блюда вокруг себя. И этот всплеск цвета действительно преобразует подачу!

Кале — это зелень номер один, потому что она имеет отличный срок хранения и сезонность не так важна. Она хорошо подходит и сырой, и приготовленной. То же самое можно сказать о шпинате, но шпинат слишком нежный, особенно для салата. И он приобретает странное ощущение во рту, если вы его неправильно приготовили. В магазине ищите кале, которая выглядит свежей и живой, с хорошим ярким цветом и без увядания. И если края, где она была разрезана, начинают коричневеть, избегайте ее.

Еще несколько продуктов с полезными свойствами

Яйца особенно важны, если вы не едите много мяса, — они дают вам похожий белок. И, конечно, они прекрасны для завтрака. Также это еще одна закуска — полноценный белок, полный аминокислот.

Киноа готовится так же, как рис, но его любят за полноценный белок (обычно присутствующий только в животных продуктах) и большую универсальность. Технически киноа — это семя. Он хорошо сочетается с мясом и в сытном салате.

Шеф-повара считают любимый всеми авокадо ингредиентом для завтрака, обеда или ужина — оно богато, имеет отличную текстуру и содержит много полезных жиров. При покупке ищите авокадо, которое кажется твердым, но слегка проминается под давлением. И избегайте тех, у которых есть очень мягкие пятна. Кроме того, храните неиспользованную часть внутри кожуры и завернутой.

Всегда держите яблоки под рукой. Яблоки — прекрасный перекус, а также их можно использовать в салатах.

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