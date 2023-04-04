Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Питание как фактор успеха в спорте

3:19
Спорт

Выносливость в спорте требует соответствующего питания и быстрого источника энергии, особенно когда тренируетесь на длительные расстояния. Независимо от того, занимаетесь ли вы дальним велосипедным спортом или участвуете в соревнованиях по айронмену, нахождение надежного источника питания для организма является общим фактором успеха. Некоторые спортсмены носят пакеты меда, а другие употребляют пакеты геля, наполненные сахаром, чтобы быстро получить энергию.

Питание как фактор успеха в спорте

Однако не все добавки для выносливости одинаково полезны. Во время подготовки к соревнованию айронмена можно заметить тревожную тенденцию на рынке спортивного питания. Некоторых спортсменов заставляют потреблять искусственные ингредиенты, что может привести к нарушению их общих пищевых ценностей и диетических ограничений.

Это открытие подтолкнуло к созданию передовой линии добавок для выносливости и продуктов питания.

Цель: использование реальных ингредиентов, разработанных для поддержки здоровья и производительности выносливых спортсменов всех уровней по всему миру.

Уроки, которые следует извлечь во время тренировок на выносливость

Во время тренировок на выносливость можно вынести много значимых уроков. Первый из них — это идея "одной ноги перед другой".

Когда вы находитесь в тупике, решение часто находится перед вами. Разместив одну ногу перед другой, вы в конечном итоге достигнете финишной линии. С этим связан тот же урок, который был применен при создании Fastfood.

Рассказываем о продуктах с исключительно естественными ингредиентами

Компания Chew создала более 4500 потребительских продуктов без использования искусственных ингредиентов. Однако их команда работает не только над тем, чтобы убрать из продуктов вредные добавки, но и старается наполнить их максимальным количеством питательных веществ.

С таким же подходом команда создала продукты Fastfood, однако здесь важнейшим фактором является высочайшая производительность.

В настоящее время спортсменам предстоит выбирать между топливом, которое обеспечивает энергией во время упражнений, и поддержанием здорового образа жизни. Большинство из ведущих продуктов содержат ингредиенты, требующие жертв, а "натуральные" продукты требуют жертвовать производительностью.

В итоге, что нужно всем спортсменам — это продукты с настоящими естественными ингредиентами, которые помогут им быть лучшими в своем деле.

Конечный результат

Было создано топливо для производительности, которое можно использовать во время тренировок. За последние шесть месяцев также тестировались реальные натуральные продукты, которые можно употреблять в любое время. Победа или поражение на соревнованиях зависит не только от того, как вы питаетесь во время выполнения упражнений. Однако большое влияние, как положительное, так и отрицательное, создают сотни других выборов, которые вы делаете каждый день.

Миссия Fastfood заключается в создании платформы, помогающей людям жить более яркой и энергичной жизнью.

Лучшие продукты для ваших мышц
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости
Newsweek: полковник ВС США Свит заявил, что весенняя атака ВСУ также станет поворотным моментом СВО ВС РФ на Украине
Алла Пугачёва поздравила Илью Резника по телефону с юбилеем, несмотря на разногласия из-за СВО
"Страна.ua": Игнат заявил, что ВКС РФ применяют управляемые авиабомбы, ВСУ на такую тактику отвечать нечем
Сергей Рябков: нынешнее состояние отношений между Россией и США можно описать словом "крах"
Директор Галустяна: комик получил гражданство Армении, чтобы исполнить мечту своей мамы
В Челябинской области перекрасили жёлто-синий забор из-за жалобы местной жительницы
Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м его членом
The Sun: в НАТО получили мрачное послание от России за день до расширения альянса
В Xbox Game Pass в апреле появятся Minecraft Legends, NHL 23
Полковник Макгрегор посоветовал отправить Байдена к психиатру за поддержку Киева любой ценой
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Последние материалы
Newsweek: полковник ВС США Свит заявил, что весенняя атака ВСУ также станет поворотным моментом СВО ВС РФ на Украине
Алла Пугачёва поздравила Илью Резника по телефону с юбилеем, несмотря на разногласия из-за СВО
"Страна.ua": Игнат заявил, что ВКС РФ применяют управляемые авиабомбы, ВСУ на такую тактику отвечать нечем
Сергей Рябков: нынешнее состояние отношений между Россией и США можно описать словом "крах"
Директор Галустяна: комик получил гражданство Армении, чтобы исполнить мечту своей мамы
В Челябинской области перекрасили жёлто-синий забор из-за жалобы местной жительницы
Финляндия официально вступила в НАТО и стала 31-м его членом
The Sun: в НАТО получили мрачное послание от России за день до расширения альянса
В Xbox Game Pass в апреле появятся Minecraft Legends, NHL 23
Полковник Макгрегор посоветовал отправить Байдена к психиатру за поддержку Киева любой ценой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников