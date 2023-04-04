Питание как фактор успеха в спорте

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Выносливость в спорте требует соответствующего питания и быстрого источника энергии, особенно когда тренируетесь на длительные расстояния. Независимо от того, занимаетесь ли вы дальним велосипедным спортом или участвуете в соревнованиях по айронмену, нахождение надежного источника питания для организма является общим фактором успеха. Некоторые спортсмены носят пакеты меда, а другие употребляют пакеты геля, наполненные сахаром, чтобы быстро получить энергию.

Однако не все добавки для выносливости одинаково полезны. Во время подготовки к соревнованию айронмена можно заметить тревожную тенденцию на рынке спортивного питания. Некоторых спортсменов заставляют потреблять искусственные ингредиенты, что может привести к нарушению их общих пищевых ценностей и диетических ограничений.

Это открытие подтолкнуло к созданию передовой линии добавок для выносливости и продуктов питания.

Цель: использование реальных ингредиентов, разработанных для поддержки здоровья и производительности выносливых спортсменов всех уровней по всему миру.

Уроки, которые следует извлечь во время тренировок на выносливость

Во время тренировок на выносливость можно вынести много значимых уроков. Первый из них — это идея "одной ноги перед другой".

Когда вы находитесь в тупике, решение часто находится перед вами. Разместив одну ногу перед другой, вы в конечном итоге достигнете финишной линии. С этим связан тот же урок, который был применен при создании Fastfood.

Рассказываем о продуктах с исключительно естественными ингредиентами

Компания Chew создала более 4500 потребительских продуктов без использования искусственных ингредиентов. Однако их команда работает не только над тем, чтобы убрать из продуктов вредные добавки, но и старается наполнить их максимальным количеством питательных веществ.

С таким же подходом команда создала продукты Fastfood, однако здесь важнейшим фактором является высочайшая производительность.

В настоящее время спортсменам предстоит выбирать между топливом, которое обеспечивает энергией во время упражнений, и поддержанием здорового образа жизни. Большинство из ведущих продуктов содержат ингредиенты, требующие жертв, а "натуральные" продукты требуют жертвовать производительностью.

В итоге, что нужно всем спортсменам — это продукты с настоящими естественными ингредиентами, которые помогут им быть лучшими в своем деле.

Конечный результат

Было создано топливо для производительности, которое можно использовать во время тренировок. За последние шесть месяцев также тестировались реальные натуральные продукты, которые можно употреблять в любое время. Победа или поражение на соревнованиях зависит не только от того, как вы питаетесь во время выполнения упражнений. Однако большое влияние, как положительное, так и отрицательное, создают сотни других выборов, которые вы делаете каждый день.

Миссия Fastfood заключается в создании платформы, помогающей людям жить более яркой и энергичной жизнью.

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