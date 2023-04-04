Выносливость в спорте требует соответствующего питания и быстрого источника энергии, особенно когда тренируетесь на длительные расстояния. Независимо от того, занимаетесь ли вы дальним велосипедным спортом или участвуете в соревнованиях по айронмену, нахождение надежного источника питания для организма является общим фактором успеха. Некоторые спортсмены носят пакеты меда, а другие употребляют пакеты геля, наполненные сахаром, чтобы быстро получить энергию.
Однако не все добавки для выносливости одинаково полезны. Во время подготовки к соревнованию айронмена можно заметить тревожную тенденцию на рынке спортивного питания. Некоторых спортсменов заставляют потреблять искусственные ингредиенты, что может привести к нарушению их общих пищевых ценностей и диетических ограничений.
Это открытие подтолкнуло к созданию передовой линии добавок для выносливости и продуктов питания.
Цель: использование реальных ингредиентов, разработанных для поддержки здоровья и производительности выносливых спортсменов всех уровней по всему миру.
Во время тренировок на выносливость можно вынести много значимых уроков. Первый из них — это идея "одной ноги перед другой".
Когда вы находитесь в тупике, решение часто находится перед вами. Разместив одну ногу перед другой, вы в конечном итоге достигнете финишной линии. С этим связан тот же урок, который был применен при создании Fastfood.
Компания Chew создала более 4500 потребительских продуктов без использования искусственных ингредиентов. Однако их команда работает не только над тем, чтобы убрать из продуктов вредные добавки, но и старается наполнить их максимальным количеством питательных веществ.
С таким же подходом команда создала продукты Fastfood, однако здесь важнейшим фактором является высочайшая производительность.
В настоящее время спортсменам предстоит выбирать между топливом, которое обеспечивает энергией во время упражнений, и поддержанием здорового образа жизни. Большинство из ведущих продуктов содержат ингредиенты, требующие жертв, а "натуральные" продукты требуют жертвовать производительностью.
В итоге, что нужно всем спортсменам — это продукты с настоящими естественными ингредиентами, которые помогут им быть лучшими в своем деле.
Было создано топливо для производительности, которое можно использовать во время тренировок. За последние шесть месяцев также тестировались реальные натуральные продукты, которые можно употреблять в любое время. Победа или поражение на соревнованиях зависит не только от того, как вы питаетесь во время выполнения упражнений. Однако большое влияние, как положительное, так и отрицательное, создают сотни других выборов, которые вы делаете каждый день.
Миссия Fastfood заключается в создании платформы, помогающей людям жить более яркой и энергичной жизнью.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.