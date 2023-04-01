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Петр Ермилин

Причины, по которым фитнес-прогресс замедлился

5:13
Спорт

Существует множество причин, почему ваш прогресс в фитнесе замедлился. Не важно, связано ли это с неправильным питанием, неэффективной стратегией тренировок, недостаточным вниманием к восстановлению или просто неудачным настроем — ваши фитнес-цели могут быть подорваны ошибками, о которых вы даже не подозревали.

Причины, по которым фитнес-прогресс замедлился

Тем не менее нет ошибки, которую нельзя исправить. Здесь мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые совершают люди во время тренировок, и расскажем вам, как их исправить, чтобы вы могли вернуться на тропу успеха и были готовы добиться серьезного прогресса снова.

Главные ошибки, которые совершают многие

Вы слишком много думаете

Неполные повторения, вынужденные повторения или медленные отрицательные фазы — что следует выбрать? Прежде всего перестаньте думать и начните работать.

К сожалению, большинство тренировочных программ потеряли связь с проверенными принципами перегрузки и линейного прогрессирования. Чтобы получить больше результатов, необходимо иметь волю, чтобы становиться сильнее и справляться с большим объемом тренировок. Чтобы начать, составьте план, где каждую неделю вы добавляете от трех до пяти процентов веса и один подход. Затем начните тренироваться с 80 процентами от максимального веса и работайте с до 95 процентами без полного изнурения мышц.

Отсутствие перерывов 

Если вы придерживаетесь первого правила, то обязательно нужно отдыхать неделю. Сбрасывайте нагрузку каждые четыре-пять недель, где объем и вес сокращаются вдвое. Неделя отдыха поможет сбросить нагрузку с центральной нервной системы и даст суставам возможность восстановиться.

Прекратите разделять дни тренировок

Вам не всегда нужен день на определенную группу мышц. Вместо этого думайте о принципе тяга-толчок-ноги как о базовом блоке вашей программы. А если вы любитель риска, то добавьте вертикальный (жим) и горизонтальный (без жима) дни тяги, а также день толчка в положении стоя или лежа. Это даст вам пять тренировочных дней в неделю, но не стесняйтесь добавлять второй день для ног.

Тренировка на голодный желудок

Тренироваться в спортзале на пустой желудок — это рецепт для катастрофы. Вы просто станете раздражительным из-за голода. Если вы тренируетесь с достаточной интенсивностью и объемом, вам нужно употребить белки и углеводы за час до тренировки. Также включите в рацион протеиновый коктейль для достижения оптимальных результатов.

Перебор энергетических добавок

Вы всегда можете переборщить с чем-то, например, с кофеином. По крайней мере, попробуйте выделить два свободных дня от кофеина и любых других стимуляторов. Слишком большое количество кофеина может нанести ущерб вашей центральной нервной системе и затруднить восстановление организма. Сохраните стимуляторы на дни, когда тренируете наиболее слабые части тела.

Восстанавливайте свой организм

Особенно для тех, кто тренируется в более пожилом возрасте, помощь в восстановлении — это обязательно. Запишитесь на акупунктуру и массажи, поход в баню или  сауну.

Использование пирамиды для тренировок

Пирамида — не лучший план тренировок, но многие с этим не согласятся. План охватывает слишком много диапазонов повторений. Кроме того, тренировка до отказа в течение 15 повторений выведет вашу нервную систему из строя еще до того, как вы перейдете к более тяжелым наборам.  Рекомендуется использовать метод нарастающей нагрузки, где вы постепенно поднимаетесь к своему рабочему весу.

Пример

  1. Серия 1: 1-10 повторений на 50 процентов.
  2. Серия 2: 5 повторений на 75 процентов.
  3. Серия 3: 2 повторения на 90 процентов.

Находите три или четыре тяжелых повторения для гипертрофии.

Использование дельтовидных движений

Откажитесь от жима лежа — нет необходимости выполнять прямые упражнения на передние дельты, так как они уже получают достаточное развитие во время выполнения тяжелых жимов и тяг. Вместо этого сконцентрируйтесь на задних дельтах и манжетах, чтобы предотвратить мышечные дисбалансы и травмы.

Углеводы не враг

Углеводы не являются врагом. В нашем мире без глютена и полностью палеолитической диеты мы забываем, что углеводы крайне важны для правильной тренировочной нагрузки.

При условии достаточной интенсивности тренировки вам понадобится около пяти граммов углеводов на каждые два комплекта тренировки. Это означает, что для обычной тренировки из 20 комплектов вам понадобится до 50 граммов гликогена для энергии. Чтобы это произошло, потребляйте протеиновый или восковой коктейль во время тренировки и съешьте низкокалорийную еду через час после тренировки.

Эти 6 ошибок губят твой прогресс в зале
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт
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