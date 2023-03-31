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Петр Дерябин

Тренировки на свежем воздухе: несколько советов

4:16
Спорт

Наступила весна, и занимающихся спортом на улице станет больше. Многие выйдут на тренировки на свежем воздухе впервые. Советы для них.

Тренировки на свежем воздухе: несколько советов

Ваша разминка должна быть длиннее

Если вы тренируетесь на улице, скорее всего, вы занимаетесь чем-то более динамичным и требующим большего пространства, чем просто поднятие гантелей. Возможно, вы тренируетесь в холодную погоду. Может быть, и то и другое. В этом случае обычные упражнения на гибкость и массажеры, вероятно, не подойдут.

Определим цели разминки

  1. Повысить температуру тела/мышц
  2. Ускорить сердечный ритм
  3. Улучшить реакцию центральной нервной системы
  4. Подготовить движения к тренировке

Сделайте все возможное для достижения этих целей и предотвращения травм.

Одевайтесь по погоде

Если вы собираетесь тренироваться на улице, то нужно следить за погодными условиями. Если вы живете в местности с ярко выраженными сезонами, то, скорее всего, на улице довольно прохладно. Не пытайтесь быть героем и не тренируйтесь на улице в футболке и шортах.

Вы можете не чувствовать холод, потому что двигаетесь интенсивно, но это не значит, что ваше тело должно работать в таких условиях наилучшим образом.

Лучше надеть больше лишней одежды и чувствовать больше жары, чем холода — особенно в зависимости от характера тренировки. Следите за погодой и одевайтесь соответствующим образом. Во время тренировки можно постепенно снимать слои одежды, но только после разминки.

Оставьте лучшее под конец

Когда дело доходит до типичных тренировок в спортзале, обычно принято начинать с самых сложных и требовательных упражнений. Таким образом нервная система остается максимально подготовленной и необходимое количество энергии расходуется на самые сложные задачи.

Это все хорошо и правильно, но не для тренировки на открытом пространстве, включая спринт, работу с медицинским мячом или другие силовые, "взрывные" или плиометрические упражнения. Такие упражнения требуют "взрывности" от всего вашего тела, а не только от определенных кинетических цепочек или определенных областей. Когда в картину добавляется фактор передвижения, получается совершенно другая игра по сравнению со тренировками в спортзале.

Оставьте самые большие и трудные части тренировки на конец. Это особенно важно, если погода не на вашей стороне.

Меняем подход

Упражнения на локомоцию и динамические тренировки,  не являются частью вашей обычной программы, но некоторые могут сделать тренировки на открытом воздухе с интервальными беговыми тренировками или кардиотренировками частью своей еженедельной привычки.

Следовательно, используйте эту возможность, чтобы сконцентрироваться на работе над ловкостью, плиометрикой или калланетикой. Одна или все эти методики часто недостаточно используются во многих тренировочных программах, и для того, чтобы улучшить свое здоровье и физическую форму, в ваших интересах применить их.

Не заостряйте внимание на тренировках со штангой и гипертрофией. За определенный период времени это убьет вашу спортивную форму и атлетизм.

Бег — идол мотивации

Технически говоря, все могут заниматься бегом, но немногие осознают, что владение этой техникой требует формального обучения и практики. 

Поскольку бег и спринт не требуют отягощения весами и являются естественными процедурами, люди не думают, что это сложно. Однако изучение основных принципов стопы, движения рук и осанки — ключевые компоненты для уменьшения боли в коленях, бедрах и спине. Поскольку то, к чему большинство людей прибегает, когда дело доходит до мысли о "уличной тренировке", — это бег, важно, чтобы ваше тело было на правильном стартовом уровне, чтобы бег (или спринт) работал на вас, а не против вас.

Что касается быстрого бега, здесь особенно важно техническое обучение (бег на дистанцию).

Как накачать ягодицы: тренировка на свежем воздухе
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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