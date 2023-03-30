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Петр Дерябин

Победа над собой: распространенные отговорки для пропуска тренировки

7:43
Спорт

Как только вы установили цели, должно быть легко попасть в спортзал, настроить свой план питания и достичь их. Верно? Ну, это не всегда так. Получение формы требует усердия и постоянства, и это не процесс, который происходит за одну ночь.

Победа над собой: распространенные отговорки для пропуска тренировки

Препятствия подстерегают на каждом шагу, и если вы не осторожны, отговорки могут помешать вам получить желаемую физическую форму. И хотя есть множество реальных препятствий, которые могут подорвать ваш план, важно убедиться, что вы не ищете причины, чтобы не заниматься фитнесом или не придерживаться режима питания.

Ознакомьтесь с общими причинами пропуска тренировок в спортзале или отказа от своего плана питания. Если вы обнаружите, что часто используете любые из них в качестве оправдания для принятия решений, которые будут мешать достижению ваших целей, не беспокойтесь, у нас есть несколько решений.

Новый старт

Отговорка: вы совершили промах и хотите подождать до понедельника или первого числа месяца, прежде чем вернуться на тропу правильного питания.

Допустим, вы перебрали с пивом и пиццей и вместо того, чтобы начать есть правильно на следующий день, вы хотите дать себе несколько дополнительных дней или недель, чтобы есть не очень здоровую пищу. Как будто невозможно начать программу тренировок в середине недели или месяца, верно?

Решение: не отклоняйтесь полностью.

Гораздо труднее восстановиться после пропущенных тренировок и излишних калорий за дни или недели, чем вернуться к здоровому образу жизни после одного плохого дня. Если вы совершили ошибку, примите ее и двигайтесь дальше. Вернитесь к правильному пути как можно скорее. Не ждите свежего старта, такой вещи не бывает.

Работа

Отговорка: вам пришлось провести на работе больше времени, чем планировали.

Это случается с лучшими из нас. Вы должны задержаться, чтобы закончить большой проект. Или кто-то из вашей команды ошибся, и вам приходится собирать обломки. Но должна ли работа на 10 часов удерживать вас от тренировки в спортзале?

Решение: будьте гибкими.

Не все всегда будет идти по плану. И когда это происходит, вам нужно уметь адаптироваться, чтобы достичь своих целей. Вместо 16-сетовой монстр-тренировки груди-трицепсов попробуйте сократить ее наполовину, а не полностью пропускать.

Или если у вас действительно мало времени, попробуйте включить в свою тренировку циркулярную тренировку всего тела. Это может быть не идеально подходящее для вашего плана тренировок, но что-то всегда лучше, чем ничего. Кроме того, вы всегда можете заняться домашней тренировкой.

Лень

Отговорка: вы слишком слабы и не в настроении.

Давайте предположим, у вас есть длинный список валидных причин, почему вы не можете попасть в спортзал. Звучат ли они знакомо? Слишком поздно… Слишком рано… Слишком холодно на улице… Слишком жарко на улице… Спортзал слишком многолюдный... Такие причины слабы. Вы ленивы.

Решение: найдите мотивацию и напомните себе, зачем вы занимаетесь спортом.

Какие были ваши цели, которые вы хотели достичь? Не приобретайте статус "бездельник". Возьмите себя в руки. Встаньте с дивана. И идите в спортзал или занимайтесь дома.

Отсутствие дополнительных препаратов

Оправдание: вы думаете, что не можете получить максимальную отдачу в тренажерном зале без любимого порошка перед тренировкой, и даже если бы могли, вы убеждены, что нужны белковые коктейли для восстановления.

Вы чувствуете, что если не можете работать на максимуме, то пропуск тренировки — единственное разумное решение. Но стоит ли вам допустить это оправдание и пропустить свою тренировку?

Решение: дополнительные препараты — отличная помощь, но они не всегда являются абсолютной необходимостью.

Если у вас закончился протеин, питайте свое тело после тренировки курицей или тунцом. И хотя добавки перед тренировкой — это хороший подъем энергии, вы можете попробовать выпить кофе. Добавьте в свой плейлист более интенсивную музыку, чтобы заполнить пробелы.

Страх

Отговорка: я могу получить травму, если буду перегружаться, использовать тяжелые веса или пробовать новое упражнение.

Но что, если вы попробуете что-то новое — безопасно, под руководством квалифицированного тренера — и поймете, что это именно тот толчок, который вам нужен для достижения целей?

Решение: верьте в себя.

Вы намного крепче и устойчивее, чем думаете. Вы не хрупкая фарфоровая посуда, поэтому приступайте к новым упражнениям, пробуйте их. Вы будете поражены тем, как вы можете преобразить свое тело, немного усилившись, или использовав тяжелые веса, или вообще поменяв свою программу.

Нужно быть в игре

Оправдание: идет важный матч, и вы не можете пропустить его.

Ваша любимая команда прошла в плей-офф, и это значит, что вы не можете пропустить ни один пробег, бросок или пас. Как вы можете быть в спортзале и заботиться о своих приемах пищи, когда ваши приятели в баре с чипсами и пивом болеют за вашу команду? И какой настоящий фанат пропустит игру ради 45-минутной тренировки на эллиптическом тренажере? А если бы вы сделали такой нелояльный выбор, то это было бы вашей виной, если ваша команда проиграла, потому что вы не смотрели, верно?

Исправление: смотрите игру.

Никто не предлагает пропустить игру. Вы просто должны работать вокруг этого. Планируйте заранее и не дайте себя удивить. Знайте расписание игр и планируйте тренировки либо на выходные дни, либо на утро. А если вы идете в бар, то либо используйте это как возможность для разрешенного раз в неделю сброса диеты, либо уменьшайте ущерб, принимая разумные решения. В большинстве мест в меню есть грильованный куриный сэндвич.

Личная жизнь

Одна из причин, почему вы можете пропускать тренировки, — это ваша личная жизнь. Иногда вам может казаться, что вы должны выбрать свидание с партнером вместо кардиотренировки.

Что делать: общайтесь с партнером или избавьтесь от вредного влияния.

Объясните своему партнеру, насколько важно для вас сохранить свои цели в области фитнеса и питания, и попросите его пойти вместе с вами в спортзал или заняться физической активностью вместе. Если это не сработает, можете решиться на более радикальные действия. Не стоит жертвовать своими целями ради другого человека.

Не в чем заниматься

Отмазка: все твои спортивные вещи пахнут как грязная корзина.

Прошло много времени с тех пор, как ты стирал свою одежду, и, кто бы мог подумать, у тебя закончилась чистая спортивная одежда. Нет чистой одежды, значит, нет тренировки.

Решение. Серьезно? Ты же знаешь, когда у тебя заканчивается чистая одежда.

Стрирай свою одежду! Прекрати тянуть, возьми эту кучу одежды у тебя в углу и брось ее в стиральную машину. Если твоя причина пропуска тренировки заключается в том, что у тебя нет чистой одежды, ты просто не стараешься.

Как навсегда избавиться от лени?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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