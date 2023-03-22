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Петр Ермилин

Функциональный фитнес: необычные предметы в спорте

6:03
Спорт

Когда-то я несерьезно относился к тренировкам сильных людей. Я спрашивал себя, когда мне когда-нибудь понадобится поднимать огромный камень и бросать его на плечо. Но теперь я, как современный человек, рад, что попал в мир функционального фитнеса и был знаком с такими движениями, как перекатывание шин и переноска мешков с песком.

Функциональный фитнес: необычные предметы в спорте

Все это говорит о том, что тренировки с необычными предметами очень полезны.

Что такое тренировка с необычными предметами

Тренировка с необычными предметами подразумевает занятия с любыми предметами, которые являются необычными. Это означает, что обычные грифы, гантели, бамперные плиты и гири — все, что было специально разработано для удобства передвижения — запрещены.

Для тренировки с необычными предметами вы будете использовать предметы, которые не эргономичны (то есть затрудняют установление позиции для подъема) или предметы с переменным весом (например, мешок с песком, в котором вес меняется в зависимости от захвата).

Тренировка с необычными предметами заставляет задействовать больше мышечных волокон, чем обычно, когда вы используете штангу или другие традиционные грузы. Нет такого понятия, как упражнение на изоляцию в тренировке с необычными предметами, потому что для безопасного и эффективного перемещения веса все тело должно работать как единое целое.

Пять необычных предметов

Атласные камни

Возможно, нет объекта в силовом спорте более знакового, чем атласные камни. Атласный камень — гладкий гигантский камень, круглой формы, его удерживать очень сложно. Такие камни обычно весят от 90 до 180 килограммов, но можно найти и более легкие варианты. И хотя они обычно изготавливаются из бетона, вы также можете найти камни с резиновым покрытием на основе железа.

Просто поднять такой камень — уже само по себе достижение. Как только вы его поднимете и удержите в надежном объятии, вы можете попробовать выполнять упражнения на выносливость, такие как выпады или приседания, или нести его на дистанцию в позиции медвежьего объятия.

Для тех, кто имеет доступ к нескольким атласным камням различных весов, броски атласного камня и упражнения над головой, такие как жесткие прессы, могут добавить совершенно новый элемент в тренировку.

Ведра

Ведра, наполненные водой, песком или камнями, являются отличными предметами тренировок с необычными объектами. Его же даже просто трудно нести. Вы же можете попробовать его нести над плечом, за шеей, в медвежьих объятиях — вы скоро обнаружите, что переставляете его.

Если у вас есть два ведра, вы можете сделать перенос на фермерский ход (одно ведро в каждой руке), и это будет труднее, чем любой перенос на фермерском ходу, который вы когда-либо делали с парой гирек.

Вы не просто нести ведро. Вы можете практиковать подъем с земли на плечо и просто переходы позиций. Если вам когда-либо понадобится нести тяжелое ведро на длинное расстояние, вам понадобится возможность перемещать его с одного плеча на другое, продолжая идти.

Шлакоблоки

Шлакоблоки отлично подходят для развития силы захвата. Сочетание неудобных размеров, отсутствия ручки и шершавой поверхности означает, что ваши руки будут находится в дискомфорте. Весом примерно 15 килограммов для 7x7x13-сантиметрового шлакоблока, этот строительный материал служит идеальным объектом для выполнения приседаний гоблетом и односторонних упражнений, таких как одностороннее разгибание рук, одноногий становой тяги, свертывание в пресс, и односторонние наклоны туловища.

Поскольку шлакоблоки легче, чем большинство объектов необычной формы, многие люди могут использовать их для развития мощности и взрывной силы. Попробуйте удерживать один из них во время выполнения серии прыжковых приседаний или прыжковых сумо-становых тяг.

Бочки для пива

Вечеринка, а затем тренировка. И под тренировкой я имею в виду физические упражнения. Возьмите пустую бочку для пива и наполните ее наполовину водой или песком. Затем с помощью мощности поднимите ее на высоту груди, поднимите над головой, сделайте курлы, переносите, толкайте, несите, двигайте любым доступным способом (безопасным).

Если вы наполните бочку наполовину, то она будет обеспечивать естественное движение, требующее от вас много стабильности и контроля, особенно в области ядра. Если же наполнить ее полностью, то она все равно будет неудобным, громоздким и тяжелым объектом.

В качестве альтернативы вы можете оставить бочку пустой и поработать над своей взрывной силой, бросая бочку на расстояние или высоту. Пустая бочка весит около двух килограммов, так что бросить ее далеко — это действительно круто.

Мешки с песком

Нет ничего нового в тренировках с мешками с песком — они являются неотъемлемой частью функционального фитнеса уже много лет, но они могут обеспечить практически безграничную новизну в терминах движений. С помощью мешка с песком можно делать становую тягу, мощность тяги, передние и задние приседания, жим лежа стоя, ходьбу с утяжелением на плече, жимы с утяжелением над головой, ходьбу с утяжелением на плече.

Даже вспомогательные движения, такие как "гуд морнинги", жим ногами из стойки на плечах и боковые выпады, можно выполнять с мешком с песком. Практически любое упражнение, которое можно делать с грифом или гантелями, можно также выполнить с мешком с песком, но это будет намного сложнее.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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