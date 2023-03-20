Что такое ПНФ и как он поможет при восстановлении после тренировки

Гибкость важна для спортсменов (а также для неспортсменов), поэтому растяжка является ключевым компонентом во многих тренировочных программах активных людей. Увеличение гибкости может уменьшить вероятность получения травм, увеличить диапазон движения и сделать повседневные действия более комфортными. Кроме того, сильно напряженные мышцы могут негативно повлиять на ваши тренировки, приседания, осанку и настроение.
Однако методы растяжки не одинаковы. Конечно, вы, возможно, слышали о статической растяжке и активной растяжке, но слышали ли вы о PNF-растяжке? PNF растяжка — это форма ассистированной растяжки, с помощью другого человека или резинки. Если нет, то вам стоит прочитать эту статью, поскольку форма ассистированной растяжки способна улучшать состояние тела. Пришло время размяться!
ПНФ (проприоцептивная нейромышечная фасилитация) — это техника, используемая в физической терапии для увеличения гибкости мышц, диапазона движения или уменьшения нейромышечного тонуса.
Хотя существует несколько методов ПНФ, все они требуют безопасного достижения предела мышц во время растяжки. Это позволяет и растягивать, и сокращать целевые мышечные группы.
Например, представим, что физиотерапевт помогает вам выполнить ПНФ-растяжку икры (ее также можно делать, используя резинку самостоятельно). Физиотерапевт поднимет вашу ногу до тех пор, пока вы не почувствуете некоторое дискомфортное растяжение, когда кажется, что вы не можете больше растянуть мышцу.
Находясь в позе растяжки, вы выполните изометрическое сокращение (медленное сопротивление руке физиотерапевта) на легком или умеренном уровне в течение 6-10 секунд, а затем разрешите мышце еще больше растянуться.
"Натянутость" мышц часто связана с тем, что нервная система останавливает нас от дальнейшего растяжения. ПНФ показал свою эффективность в успокоении нервной системы, чтобы мышцы могли больше растягиваться.
Представьте, что солдат пытается сложиться пополам, чтобы растянуть икроножные мышцы. Обычно он этого не сможет сделать. Однако, если он потеряет сознание и его несут на плечах товарищи, представьте себе позицию, в которой он будет. Почти полностью сложен пополам.
Это возможно, потому что нервная система не препятствует солдату сложиться пополам, и это доказательство того, что мышцы по своей природе способны растягиваться достаточно, чтобы выполнять этот движение.
От улучшения спортивных результатов до более быстрого восстановления после тренировки — преимущества этого метода помощи в растяжке просто потрясающие. Преимущества ПНФ-растяжки заключаются в возможности быстрого улучшения диапазона движения и снижения нейромышечного тонуса. Регулярное занятие ПНФ-растяжкой обеспечивает улучшенные долгосрочные результаты в гибкости.
И это не все. В условиях спортзала ПНФ-растяжка может быть использована не только для улучшения диапазона движения, такого как глубина приседаний, но также может помочь укрепить связь между умом и мышцами на протяжении всего диапазона движения, что является крайне полезным в зале. Это причины для тех, кто любит тренажерный зал, чтобы попробовать ПНФ-растяжку самостоятельно.
Этот метод растяжки можно выполнить дома легко и просто, следуя простому алгоритму.
Помните, что локоть на самом деле не сгибается, потому что наша противоположная рука сопротивляется движению, чтобы сокращение было изометрическим.
Удерживайте это в течение 6-10 секунд, а затем отпустите сокращение. В этот момент вы должны иметь возможность выпрямить локоть больше, чем до начала упражнения.
Еще один обычный пример — это растяжка бедренной мышцы с помощью партнера, когда спортсмен не может лежать на спине и полностью выпрямить колено к потолку.
Как и при любом типе растяжки, рекомендуем выполнять этот метод в рамках тех параметров, которые допускает ваше тело. Вы также не захотите выполнять это, если у вас есть активный разрыв в мышце, который еще не полностью зажил.
Когда это выполняется здоровыми людьми как дополнительная практика для улучшения общей атлетичности и гибкости, ПНФ может быть отличным инструментом.
Если вы используете эту технику для лечения травмы, рекомендуется руководство физиотерапевтом.
Никогда не стоит вытягивать мышцу на полную длину, если вы еще не разогрелись, поэтому обязательно разогревайтесь перед выполнением ПНФ-растяжки.
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