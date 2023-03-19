Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Занятия бегом: разминка, скорость, правильный темп

5:15
Спорт

Бег на полную мощность подходит для любого желающего улучшить свою физическую форму. Спринтинг может помочь улучшить работу легких, увеличить скорость, ускорить процесс сжигания жира и наращивания мышечной массы.

Занятия бегом: разминка, скорость, правильный темп

Если вы не являетесь большим поклонником кардио, то вот некоторые новости, которые вы можете использовать: интервальные тренировки показывают лучшие результаты, чем тренировки на выносливость, когда дело касается снижения процента жира в организме и сжигания калорий. Конечно, все упражнения сжигают калории, и есть много преимуществ в беге на выносливость, но спринтинг оказывает более сильный эффект, сжигая больше калорий и жира как во время, так и после тренировки, что дает вам больше возможностей для улучшения своего тела!

Спринтинг увеличит вашу скорость и выносливость, но если вашей целью является потеря веса, то спринтинг поможет накачать мышцы, что поможет достичь желаемого результата в потере веса и ускорит метаболизм.

Правильная техника бега на беговой дорожке

Когда дело доходит до спринтов, форма имеет значение. Убедитесь, что ваши руки находятся рядом с телом в расслабленном состоянии, и при движении поднимайте колени. Это может быть трудно на первых порах, особенно если вы не являетесь бегуном. Есть один трюк, который поможет начинающим спринтерам освоить технику. Бег в гору — отличный способ научиться правильно спринтовать, потому что это помогает бегуну сосредоточиться на форму. Если у вас нет гор в округе, вы также можете использовать беговую дорожку с наклоном.

Итак, если вы хотите повысить свой уровень физической подготовки, попробуйте эти три тренировки HIIT со спринтами (сначала разминка) для пробы на лето на местной беговой дорожке.

Динамическая разминка

Как и в случае с любым тренировочным занятием, разминка перед занятием имеет важное значение для предотвращения травм и повышения уровня физической подготовки. Я рекомендую разминаться по меньшей мере 10 минут перед бегом на высокой скорости. Важно разогреть тело и немного взбодрить кровообращение. 10-минутная медленная пробежка отлично подойдет в качестве разминки. Включение динамических движений в разминку поможет размять суставы, связки и мышечные волокна. Перетяжение мышц задней поверхности бедра лучше предотвратить, когда тело полностью разогрето.

Выполните эти динамические упражнения для разминки в течение 10 минут (или дольше, если вы чувствуете необходимость), чтобы успешно размять мышцы.

  1. 10 кругов рук (вперед и назад)
  2. 10 высоких подъемов коленей (на каждую ногу)
  3. 10 обниманий коленей (на каждую ногу)
  4. 10 ударов ногами к ягодицам (на каждую ногу)
  5. 20 прыжков Джека
  6. 10 высоких ударов (на каждую ногу)

Скорость бега на высокой скорости — руководство для вашей тренировки

Спринт — это сотни процентов усилий при беге, но не каждый спринт должен быть на максимуме, особенно во время разминки и когда вы только начинаете новую тренировку на высокой скорости. Вот как вы можете научиться определять свою скорость бега на высокой скорости.

60% от максимума — это очень похоже на быстрый бег. В конце спринта вы должны чувствовать себя так, будто можете сразу же начать новый спринт.

70% от максимальной скорости — это медленный спринт, который невозможно поддерживать на большие расстояния. Вы будете тратить много энергии, но не почувствуете усталости после нескольких спринтов.

80% от максимальной скорости — при такой скорости вы должны чувствовать, что почти переходите на полный спринт.

Три тренировки с высокоинтенсивным спринтом

Тренировка для новичков

Сложность: легкая

  1. Медленный бег: 10 минут
  2. 100 метровый спринт
  3. Медленный бег: 5 минут
  4. 100 метровый спринт
  5. Повторить в течение 30 минут

Тренировка среднего уровня

Сложность: средняя

  1. Медленный бег: 10 минут
  2. Спринт: 30 секунд на 60% максимума (x2)
  3. Ходьба: 60-120 секунд
  4. Спринт: 30 секунд на 70% максимума (x2)
  5. Ходьба: 60-120 секунд
  6. Повторить в течение 20-30 минут

Тренировка для опытных

Сложность: продвинутая

  1. Бег: 10 минут
  2. Спринт: 30 секунд на 80% максимума
  3. Ходьба: 30 секунд
  4. Спринт: 20 секунд на 100% максимума
  5. Ходьба: 120 секунд
  6. Спринт: 30 секунд на 100%
  7. Ходьба: 60 секунд
  8. Повторить в течение 20-30 минут

Для правильной заминки, медленно ходите 5 минут, глубоко и медленно дыша. Возможно, на следующий день вы будете чувствовать боль в мышцах из-за начала новой тренировочной программы. Устраивайте дни отдыха, пейте много воды и питайте свое тело питательными продуктами.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Новости
РВ: боевики ВСУ чуть не поубивали себя британской ракетой NLAW
Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наёмниками гранаты США
Кедми объяснил, почему Запад против России: хочет уничтожить всё русское
Военкор Сладков назвал ВСУ гигантской прокси-армией НАТО
Под Бахмутом получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик
РВ: военные РФ взяли в "огневой мешок" и уничтожают группу спецназа ВСУ у Херсона
Истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем, как и дрон США
Politico: весной 2023 года НАТО представит обновлённый план обороны с увеличением числа военных до 300 тысяч
291-й полк отразил очередную попытку "мясного штурма" боевиков ВСУ в Запорожской области
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Зачем Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина
Стало известно, что может помешать контрнаступлению ВСУ
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Российские бойцы задержали украинского наводчика
Пророчество старца Зосимы о "чёрной дыре" на месте Киева вспомнил Ходаковский
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Командир штурмовиков погиб, прикрывая эвакуацию группы с раненым
Последние материалы
Польский посол: если Киев потерпит поражение, в войну против России открыто вступит Польша
Занятия бегом: разминка, скорость, правильный темп
ВС России захватили под Авдеевкой используемые западными наёмниками гранаты США
Кедми объяснил, почему Запад против России: хочет уничтожить всё русское
Военкор Сладков назвал ВСУ гигантской прокси-армией НАТО
Под Бахмутом получил тяжёлые ранения польский наёмник Мариуш Банасчик
РВ: военные РФ взяли в "огневой мешок" и уничтожают группу спецназа ВСУ у Херсона
Истребитель Су-27 ВКС России попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем, как и дрон США
Politico: весной 2023 года НАТО представит обновлённый план обороны с увеличением числа военных до 300 тысяч
291-й полк отразил очередную попытку "мясного штурма" боевиков ВСУ в Запорожской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников