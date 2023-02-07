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Александр Приходько

Российские команды по Dota 2 едут покорять Перу

Спорт

С 22 февраля по 5 марта в столице Перу состоится турнир по Dota 2 The Lima Major 2023, который откроет текущий сезон DPC. Впервые в истории про-сцены ивент такого уровня пройдет в Южной Америке. Перуанцы любят киберспорт, в Лиме на каждом шагу переполненные компьютерные клубы. Поэтому за зрительский интерес к этому турниру переживать не стоит.

Российские команды по Dota 2 едут покорять Перу

Надежды российских поклонников Dota 2 связаны с командами BetBoom и Team Spirit. Эти коллективы полетят на другой конец планеты с надеждами на победу. Многие аналитики и комментаторы относят представителей СНГ сцены к числу фаворитов. Одержать победу нашим парням будет непросто, ведь в Лиму приедут сильнейшие команды Китая и Западной Европы.

Призовой фонд The Lima Major 2023 составит 500 тысяч долларов, 200 из них достанется победителю. Также на турнире будет разыграно 1900 DPC-поинтов, которые понадобятся командам для прямого попадания на грядущий The International 2023.

Открытие сезона в СНГ — BetBoom

Главным спонсором команды BetBoom является является одноименный букмекер, входящий в топ букмекерских контор в России. Компания поддерживает развитие российского киберспорта, выступая партнером русскоязычных трансляций DPC цикла. Перед стартом нового сезона организация подписала четырех представителей Virtus. Pro: Иван Pure Москаленко, Даниил GPK Скутин, Егор Nightfall Григоренко, Виталий Save- Мельник, а также победителя Ti10 в составе Team Spirit Александр TorontoTokio Хертек. Трансферы пошли команде на пользу: она уверенно выиграла 1-й дивизион Восточной Европы со 100% результатом — 7 побед в 7 матчах. В то время как более именитый тег Виртус. Про занял четвертое место и не поехал на мейджор. BetBoom на старте сезона показали просто космический уровень Доты. Они одинаково эффективно играли как темповым драфтом, так и с расчетом на позднюю стадию. По мнению многих аналитиков, ВВ должны попадать минимум в топ-3 турнира.

Победители TI10 снова в деле

 

После триумфальной победы на юбилейном десятом The International спириты серьезно сдали. С победителями TI такое происходит нередко. Когда молодые парни внезапно получают несколько миллионов долларов, достигнув главной цели для киберспортсмена — у них теряется мотивация. Заняв 16-е место на TI 11, Team Spirit сменила TorontoTokio, который ушел в BetBoom на Lari. Как итог — второе место в 1-м дивизионе Восточной Европы и неплохие перспективы на грядущем The Lima Major. Смена мидера встряхнула команду и она готова совершить comeback в элиту киберспорта. Наши парни должны доказать миру, что победа на 10-м инте была не случайной.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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