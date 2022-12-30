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Сергей Лебедев

Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор

Спорт » Командные виды » Футбол

К сожалению, Новый год не приносит нам ничего радостного. Понятно, что это чисто субъективное мнение. Не все же всю жизнь могут глупо улыбаться. Тогда последним пора в палату № 6.

Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор

Спортивные таланты растут не в школах, а на пустырях

Умер Пеле. Судя по комментариям СМИ, вообще всем до лампочки кто такой был этот Пеле. Звезда, бразилец, футболист. И всё. Но вот моё поколение, из тех, кто ещё доковылял до 2023 года, могут сказать про Пеле, словами персонажа Гайдая: "Он слышал, а я видел". Пусть даже и по телевизору. Но это не "Ютуб". Международная встреча через "Интервидение". В режиме онлайн. И ты видишь Пеле.

Мой дядя болел за московское "Торпедо", отец — за "Динамо", я, сидя на коленках у отца, когда смотрели фильм "Спартак" в кинотеатре "Факел", стал поклонником этого клуба. Пусть даже и на футбольном поле.

А при чём тут Пеле? Да при том, что это был наш футболист, финты которого обсуждали не только в советском общественном транспорте, но и в школе. Не футбольной, обычной.

Отец выписывал несколько лет еженедельник "Футбол — хоккей", где печатались уроки Пеле. Я аккуратно всё вырезал и подшивал. А потом во дворе мы все тренировались делать фирменный удар Пеле, закрученный "банановый удар". А этого без постоянных тренировок, вы не достигнете. Когда-то я чеканил ногой футбольный мяч до 200. А это, понятно, достигается часами тренировки не за один месяц. Я-то не профессиональный спортсмен.

А сколько в книге Пеле было ещё интересных советов, наставлений. И, как мне кажется, его уроки были в первую очередь рассчитаны на мальчишек. Которые в моё время без устали гоняли мяч, где только было возможно. Сейчас этого нет, конечно. Причин много, и это отдельная большая тема. Но именно из дворового, "беспризорного" футбола и появлялись в прошлом столетии великие футболисты. В том числе, и в Советской России.

Сейчас есть школы и хоккея, и футбола. Кто там учится за большие деньги — загадка. Однозначно, звёзд сегодня из них не получится. Талант или есть, или его нет. И талант ни за какие деньги не купить. Будь это на футбольном поле или на сцене Большого театра.

Великий советский вратарь, игравший за московское "Динамо", Лев Яшин ещё в 1980-е годы отмечал:

"Напрашивается вопрос: почему же сейчас игроков самобытных, запоминающихся, тех, кого мы называем звёздами футбола, становится всё меньше и меньше?"

И он был прав, так как не нашлось ещё средства, которое могло бы заменить мальчишкам истинный, первородный дворовый футбол. Только там, во дворе, мы в детстве могли играть, сколько душе угодно (понятно, что дома могли и получить затрещину за опоздание и несделанные уроки), играли от души, показывая всё, на что мы были способны.

Таким же босоногим футболистом рос и Пеле. Как и та бразильская команда, которая в своё время потрясла весь футбольный мир. Посмотрите ровесника Пеле — футболиста Гарринчу. Он так же рос в беднейшей бразильской семье, у него одна нога была немного короче другой. Но что он выделывал на поле! К сожалению, его жизнь сложилась, в отличие от Пеле, несколько иначе.

Бразильские Пеле играли на пляжах, русские — во дворах

В российских СМИ упорно пиарят звёзд американского хоккея. Они учились в России, и, понятно, как в советское время ехали "за длинным рублём на Колыму", так же и теперь они пытаются ехать "за длинным долларом" в США. Правда, теперь их стало поменьше. Советскую школу хоккея уже несколько размазали по стенке, да и талантов в спорте можно сегодня пересчитать по пальцам. Но нам в России какое дело за них. Они выступают за полосатый флаг. Не за российский.

Уже поднимался вопрос о том, что "легионеры" не хотят играть или попросту не играют в ходе международных матчей за цвета России. Тогда пишите о наших спортсменах, о российских. Те, кто уехал, платят налоги в США, а не в России. И возвращаться они не собираются. Это понятно. В отличие от звёзд советского спорта, в тыл врага они отправляться не собираются. Их цель далека от патриотизма.

К сожалению, нынешние реалии уже вырастили немало спортсменов, которые метаются из страны в страну. Причём, цвет флага, под которым они будут выступать, их абсолютно не интересует. Вот они вскоре и исчезают из поля зрения СМИ. Всё-таки своё "поле" помогает. Тем более, что всё закладывается в детстве, на дворовом уровне. В первую очередь, любовь к своей стране. Наивно? Понятно, время другое.

Был в советское время клуб "Кожаный мяч", на приз которого играли пацаны. Естественно, что уже не дворового уровня. Но даже наши ветераны отмечали чиновничью деградацию этого движения. Тогдашние партработники умудрились привнести очковый формализм, погоню за победой, во что бы то ни стало. Порой, в стиле нынешних договорных матчей.

Наши дворы были возле домов, в Бразилии пацаны резались круглые сутки в футбол на песчаных пляжах Копакабаны. Именно этим пляжам, импровизированным стадионам и обязана Бразилия появлению тёмного паренька, который вошёл в историю футбола, под именем Пеле.

Лев Яшин правильно говорил, что "для моего и предшествующего поколения советских футболистов "копакабанами" были наши дворы и пустыри городов. Там выросли Михаил Бутусов, Пётр Дементьев, Григорий Федотов и Всеволод Бобров". По словам русского "чёрного паука",

"футбол был нашей радостью и отрадой, он воспитывал ребят, закалял физически и духовно".

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср спорт хоккей россия футбол история бразилия
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