Заслуженный тренер: без своих специалистов мы не поднимем российский футбол

Футбол всегда был и остаётся самой популярной игрой в нашей стране. Как международная изоляция повлияет на развитие футбола в России, почему в Советском Союзе были самые лучшие футбольные тренеры, а также о том, реально ли сейчас возродить отечественный футбол, рассуждает заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

— Гаджи Муслимович, советская школа всегда выдвигала на международный уровень своих тренеров, которые умели не только хорошо подготовить команду, но и развивали методики подготовки, тактику, применяли новые схемы игры. Могут ли возродиться времена ваши, Юрия Павловича Семёнова, Валерия Васильевича Лобановского? Есть ли у нас перспектива развития своей тренерской школы в условиях международной спортивной изоляции?

— Эти ограничения в Советском Союзе были куда более продолжительные. До 1952 года мы не появлялись на международной арене. Это были первые Олимпийские игры, и потом были Олимпийские 1956 года, где наша команда выиграла. В 1960 году мы выиграли Кубок Европы. То есть, мы были ограничены более жёстко и более продолжительное время. Но в Советском Союзе игра развивалась, тем не менее, в правильном направлении, у нас были хорошие спортивные учёные, талантливые тренеры, начиная от Аркадьева, Качалина и других, включая следующее поколение.

В СССР была своя школа. Несмотря на то, что у нас не было профессии "футболист", денег было значительно меньше в футболе, наши команды добивались более высоких результатов, чем сейчас.

Потому что у нас были

правильные методики,

хорошие педагоги,

психологи,

тренеры,

замечательная отечественная школа.

Для её поддержания создавались высшие школы тренеров:

Центральная школа тренеров в Малаховке,

Высшая школа тренеров в Москве.

Решения принимал Центральный Комитет партии. Тренерам платили высокие стипендии.

К сожалению, многие традиции были утрачены во время перестройки. И до последнего времени мы всячески принижали своих тренеров, думая, что только иностранные тренеры нужны, чтобы повысить конкуренцию, обменяться опытом.

Надо готовить своих тренеров, помогать им, развивать их, потому что без них вы не поднимете российский футбол никак.

Из тех тренеров, кто сегодня уже поднялся, назову Семака, Карпина, в Нижнем Новгороде сегодня работает тренер с задатками, и в ЦСКА Федотов. Боюсь, что кого-то упущу, но я считаю, что в этом направлении нам нужно развиваться, и российских тренеров нужно не только поддерживать, но и учить, давать более высокий уровень образования. Этим активно занимается Российский футбольный союз во главе с Дюковым.

Надо повышать требования к знаниям и к преподавателям. Всё-таки школа, которая была в Советском Союзе, потом была утрачена, к сожалению. В прошлом наши учёные в области спорта были лучшими в мире:

Владимир Михайлович Зациорский,

Николай Иванович Волков,

Лев Павлович Матвеев,

Александр Дмитриевич Новиков.

Зато сейчас есть Интернет, информация о подходах тех или иных специалистов, научных достижениях в области спорта. Все достижения, которые есть в других странах, легко просматриваются и анализируются.