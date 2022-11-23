Катар "купил" чемпионат мира по футболу. Слухи о взятках подтвердились

Различные скандалы и слухи вокруг чемпионата мира по футболу — привычное дело для СМИ. А легче всего создать повод не на хорошей истории, а на грязи.

К сожалению, в этот раз одна из таких историй оказалось правдивой. Речь идёт о подкупе ФИФА во время голосования за место проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году. Учитывая, что турнир уже стартовал, отменить футбольный праздник не получится. Однако указать на виновных всё равно важно. Подробно про события из этой истории расскажем в нашей заметке. Если же вы хотите больше узнать про футбольную составляющую турнира и сделать ставки, то вам стоит зайти на сайт Legalbet.kz. Там вы найдёте всю необходимую информацию как о букмекерах, так и о предстоящих играх турнира.

Победа Катара и коррупционный скандал

Йозеф Блаттер — бывший президент ФИФА (международной федерации футбола), который ушёл с поста во время коррупционного скандала. Произошёл он как раз после голосования за место проведения чемпионата мира в 2018 и 2022 годах.

Победа Катара тогда казалась довольно странной, из-за чего в ФИФА была произведена проверка, которая доказала причастность многих лиц организации в отмывании денег. Причастность самого Блаттера не была полностью доказана.

Что стало известно теперь

В интервью перед началом ЧМ-2022 швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, Йозеф Блаттер подтвердил, что победа Катара — результат подкупа судейской коллегии.

По его словам, изначально считалось, что чемпионат мира в 2022 году заберёт США или Англия. Однако за неделю до голосования Мишеля Платини (одного из участников голосования) на разговор вызвал президент Франции и непрозрачно намекнул на необходимость победы Катара. Сам Блаттер открещивается от того, что этот намёк на него повлиял, однако часть судейской коллегии в последний момент всё же изменила решение.

В подтверждение сказанному Блаттер ссылается на сделку, которая состоялась между Францией и Катаром через полгода. В результате неё французская сторона за продажу истребителей получила более 14 миллиардов долларов. Стоили те самолеты таких денег, или часть этой суммы была в качестве "бонуса", подтвердить не получится, но история похожа на правду.

К тому же о партнёрстве Франции и Катара было известно ещё в 2011 году. Тогда фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций французского клуба "ПСЖ", а позже запустил телеканал BeIN Sports.

Реакция на высказывание Блаттера

Нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино и другие лица организации не комментировали подобные заявления. Причины понятны — все последние действия ФИФА направлены на очищение репутации после коррупционного скандала, и снова ввязываться в разговоры о нём им не нужно.

Стоит ли доверять всем высказываниям Блаттера? Определённо нет. Человек так или иначе связан со взятками, и его действия направлены на то, чтобы оправдать себя и скинуть вину на других. Однако некоторые слова похожи на правду, что подтверждают многие факты. И сомнений, что Катар "купил" чемпионат мира, теперь точно нет.